中式婚禮傳統儀式大全！過大禮/搬嫁妝/安床/上頭/迎親/回門一覽

【傳統中式婚禮/中式婚禮禮節/傳統習俗】中式傳統婚禮講求三書六禮，而由「過大禮」至「回門」，所花時間動輒要一至兩個月時間不等。因此，近年有不少新人選擇簡化傳統儀式、流程及禮品。《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳（芳姐）和大家分享六禮，由過大禮、搬嫁妝、安床、上頭、迎親至回門儀式逐一拆解迷思、所需準備細節事項及禁忌等，正在籌備結婚的你必收！



中式婚禮傳統儀式大全｜2024/25 宜嫁娶吉日

傳統婚嫁而言，準新人必須擇一個吉日結婚，才有利新娘新郎雙方，婚姻生活亦會幸福美滿。縱使2024年是「盲年」，未如2023年般是「雙春兼閏月」的結婚好年，但仍有宜嫁娶吉日，加上只需選擇一個適合新人的黃道吉日，婚禮當日亦會順順利利，夫妻二人感情依然是和睦恩愛，一生幸福。為大家列出2024 甲辰年宜嫁娶吉日，不妨參考一下！

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中式婚禮傳統儀式大全｜過大禮簡化版、傳統流程比較/禮品/禁忌/金句

中式婚禮的「婚嫁六禮」之中，過大禮（舊稱納徵）代表婚約正式確定，因此即使六禮被簡化，過大禮環節仍然全面保留，並且有獲不少重視傳統婚嫁習俗的家庭重視。而近年，越來越多新人都傾向採用簡化版過大禮，到底簡化版過大禮程序有何儀式？又有甚麼要注意？禮品清單上，有甚麼不能缺少呢？

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中式婚禮傳統儀式大全｜過大禮懶人包

中式婚禮傳統儀式大全｜搬嫁妝簡化版及傳統流程/禮品/禁忌

中式婚禮有「婚嫁六禮」，繼過大禮（舊稱納徵）之後，便是「搬嫁妝」儀式。在父母眼中，女兒如同掌上明珠，出嫁的嫁妝便是娘家為新娘送上的祝福和愛意。因此，對於必須準備充足齊全，寓意後婚姻生活圓滿，事事順利，夫妻感情和諧。即睇傳統及現代搬嫁妝儀式、嫁妝清單新舊對比！

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中式婚禮傳統儀式大全｜搬嫁妝懶人包

中式婚禮傳統儀式大全｜安床簡化版及傳統流程/禮品/禁忌

繼過大禮、搬嫁妝之後，便是安床儀式。中國傳統婚禮習俗而言，安床象徵對新人的祝福，及代表即將後繼有人。因此，安床絕對是傳統婚嫁重要大事之一。到底簡化版及傳統安床儀式有何分別? 安床需要準備甚麼?

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中式婚禮傳統儀式大全｜安床懶人包

中式婚禮傳統儀式大全｜上頭簡化版及傳統流程/禮品/禁忌一覽

「一梳梳到尾、二梳白髮齊眉、三梳兒孫滿地......」這家喻戶曉的「上頭十梳歌」，相信大家都有聽過。 雖然傳統婚嫁儀式被簡化，但上頭和過大禮一樣，仍然極為重要，代表對新人同偕白首的祝福。到底上頭程序是如何 ? 應該準備甚麼上頭用品 ?

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中式婚禮傳統儀式大全｜上頭懶人包

中式婚禮傳統儀式大全｜迎親敬茶簡化及傳統流程/敬茶金句/禮品/禁忌

大家經常聽到「娶媳婦」、「接新娘」，其實都是指六禮中「迎親」。到底這個和出門、入門一樣重要的禮節，程序是如何 ? 又有甚麼需要準備呢? 即睇傳統及現代迎親儀式、男家女家敬茶清單禮品新舊對比、禁忌！

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中式婚禮傳統儀式大全｜迎親敬茶懶人包

中式婚禮傳統儀式大全｜回門(回娘家)簡化及傳統流程/男女方回門禮品/宜忌

或許大家都知道「三朝回門」是指婚禮後第三朝回娘家，但你又知道為甚麼要在第三天呢？需要準備甚麼的回門禮品？男家和女家回門禮品又有何不同呢？星級大妗姐羅勤芳（芳姐）為大家分享傳統及現代回門儀式、新人回門禮品新舊對比、宜忌等，準新人必睇！

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