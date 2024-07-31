籌備婚禮｜求婚後需盡快處理6件事: 四師提早預約 1點最考驗感情

【求婚/籌備婚禮/婚禮流程】不論是成功求婚，或是被求婚之後，下一步都需要開始進入籌備婚禮的階段。雖然今年不是雙春兼閏月的婚嫁好年，但仍然有不少婚嫁吉日，如有意今年結婚的話，就要及早準備。《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim，以過來人的身分為大家分享求婚後6項必知細節，大家不妨參考一下。



甜蜜地答應求婚之後，除了和身邊親友分享開心事之外，不少準新人都會急不及待籌備婚禮，到底最先需要處理的是哪六件事呢? 當中又何注意事項呢?

答應求婚後，6細節必須盡快處理 (freepik)

求婚後須處理的細節｜1. 婚禮形式

求婚之後，準新人們首要決定婚禮形式、婚宴場地，再進一步的話，就要考慮到證婚註冊儀式安排、婚禮當天早上會否有出門儀式、婚宴形式等。雖然婚禮只有一天，但要規劃、籌備的事可不少。建議準新人之間加強溝通，減少出現冷戰、爭拗情況。聆聽雙方長輩建議時，學會在眾多意見中取得平衡，萬事以和為貴。

求婚後須處理的細節｜2. 擇良辰吉日

傳統相信，新人選擇一個良辰吉日來舉行婚禮，有利於夫妻關係、新人的事業。假如準新人決定按照擇吉日這個傳統習俗的話，建議盡早決定儀式日期，包括過大禮、安床、註冊、上頭、婚宴及回門日子。同時，亦方便預約婚宴場地及處理其他需要預約的安排。

求婚後須處理的細節｜3. 預計人數和決定地點

不論是證婚儀式、出門儀式或擺酒設宴，都必先預計即將出席的親友人數，有助考慮地點和交通安排。另外，如考慮戶外婚宴場地，新人必須事先與場地負責人商討惡劣天氣的安排。

求婚後須處理的細節｜3. 預計人數和決定地點 (freepik)

求婚後須處理的細節｜4. 速戰速決 盡早預約「婚禮四師」

除婚禮場地之外，「婚禮四師」即證婚律師、化妝師、攝影師及婚禮司儀都是十分重要，人氣越高，檔期越搶手。想令人生大日子錦上添花的話，建議大家盡早查詢及預約心儀之人選。

求婚後須處理的細節｜5. 行婚展 貨比三家

相信不少準新人都會逛婚展了解更多籌備婚禮事項，而每場婚展都會有不同的廠商 (vendors) 參與，現場亦會推出餅卡禮券優惠。建議準新人可提前做資料搜集，並認清自己需要。在繳付訂金或簽任何協定、合約之前，細看各項條款保障自己。假如有口頭優惠，必須白紙黑字記下來。

求婚後須處理的細節｜6. 訂製裙褂

由於頭褂是全新製作，未被其他新人所穿戴過的，所以準新人如需以「頭褂」出門，建議盡早查詢及訂製。除了裙褂之外，亦要檢視婚禮所需物資，包括 : 婚戒、花球等，提早訂製。