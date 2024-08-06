巴黎奧運｜患罕見腎病、受前隊員質疑　蘇妮莎排除萬難贏團體金牌

巴黎奧運踏入尾聲，女子競技體操賽事亦全部順利完成，除了爭牌激烈，選手背後的故事同樣感人。美國選手蘇妮莎（Sunisa Lee），延續上屆東京奧運的光采，在今屆勇奪團體金牌及個人全能、高低槓共兩面銅牌。雖然她實力得到回報，但過去經歷非常辛苦，母親曾為難民，自己早年也因患上腎病，令狀態一度陷入低迷。



蘇妮莎是華裔美國人、母親曾為難民

相較經驗豐富的比拉絲，蘇妮莎現年僅21歲，令人期待她往後的進步。其個性亦很甜美和成熟，這或許是受她的童年生活所影響。蘇妮莎的母親Yeev Thoj，為移居美國的苗族蒙人（Hmong）難民，因過去族人在越戰期間協助美國而需逃亡，以避過巴特寮（Pathet Lao）的報復。其後Yeev結識到現時的伴侶John Lee，雖然兩人並沒有結婚，但蘇妮莎視John為父親，因此青年時把自己姓氏改為「李」（全名為李蘇妮莎）。

美國選手蘇妮莎（Sunisa Lee），延續上屆東京奧運的光采，在今屆勇奪團體金牌及個人全能、高低槓共兩面銅牌。(Getty Images)

買不起、便為女兒製平衡木

蘇妮莎堅持鍛鍊體操，「父親」John Lee功不可沒，在蘇妮莎6歲剛開始學習體操時，他已經全力支持和鼓勵，更曾在訪問中提到，由於家境不算富裕，買不起平衡木，因此他在住家後院自製一根平衡木，讓對方能夠練習。

得到滿滿父愛，蘇妮莎亦尊敬對方，曾在2019年全國錦標賽前夕，因John不慎從樹上的梯子摔下進院、需要開刀，而決定不去比賽。但經John勸說後，她便全力以赴應戰，最終取得個人全能銀牌及平衡木金牌，其後更在世界錦標賽中，取得3面獎牌，順利晉身奧運。

在蘇妮莎6歲剛開始學習體操時，John Lee已經全力支持和鼓勵，更在住家後院自製一根平衡木，讓對方能夠練習。(Getty Images)

蘇妮莎患腎病連腳也提不起

這個趨勢延至東京奧運，雖然蘇妮莎期間曾歷受傷和家人離世，但她依然在個人全能項目上取得金牌，為自己迎來首個事業顛峰。可惜她在奪金後，患上罕見腎病，體重一度暴漲，她亦在社交媒體上簡單提到，連踢腿動作也因雙腳浮腫而無法提起，「很怕熟悉的Suni永不回來。」不過，在得到多人的支持下，她沒想要放棄，一直努力鍛鍊，最後回復昔日狀態。

在蘇妮莎奪金後，患上罕見腎病，體重一度暴漲，她亦在社交媒體上簡單提到，連踢腿動作也因雙腳浮腫而無法提起。(Getty Images)

蘇妮莎曾受前隊友質疑、奪金證實力

在取得代表美國出戰巴黎奧運時，蘇妮莎曾受到前隊友Mykayla Skinner的質疑。對方於網上回顧美國隊奧運選拔賽，指出「除了比拉絲，陣容的才能和深度大不如前」，並特別指名蘇妮莎，「我留意到很多女生不太努力，有人可以失誤兩次卻排第2名，對我而言很瘋狂。」雖然Mykayla事後為言論道歉，但都沒動搖到體操隊的團結，成員們更互相支持，最後以大距離的5分差奪得奧運金牌。而蘇妮莎更額外在個人全能及高低桿上，取得銅牌，可見出她的驚人意志，值得令人欣賞。

美國體操隊奪得巴黎奧運團體金牌。(IG@sunisalee)