巴黎奧運|荷蘭甜姐兒擅長逆襲勝 半路出家成跨欄好手更破世界紀錄

巴黎奧運將在凌晨舉行女子400米跨欄決賽，當中最矚目的人物，莫過於早前於男女混合400米接力賽中，擅長「逆轉反勝」的荷蘭跨欄好手波爾（Femke Bol）。她不僅以輕鬆及游刃有餘的姿態，從第4追上至冠軍，而且長相甜美、清純無害，令人難以想像她在場上的超強實力。事實上波爾在當上跑手前，曾經「半路出家」，原本選擇的運動竟是柔道？



巴黎奧運｜波爾練柔道時「半路出家」

現年24歲的波爾，身高184厘米，是當跑手的料子。在投入跑步運動前，其實她學過日本柔道一年，曾在訪問中表示，由於童年時曾摔斷手臂兩次，因此醫生建議她練習柔道，來學會如何跌倒。不過，波爾似乎不感興趣，指自己決定不再學，「因為我真的不太喜歡，我想回到跑道上。」她在8歲時隨哥哥一起到俱樂部練習田徑，直至2014年轉會，始被教練發掘，推薦她專注400米訓練。

巴黎奧運｜在投入跑步運動前，其實波爾學過日本柔道一年。(Getty Images)

巴黎奧運｜波爾享受肌肉酸痛的訓練

波爾曾言喜歡跑步時，可以心無雜念，只需做好自己，不像柔道般要高度對抗。由於400米是個既不長又不短的距離，故對不少運動員而言，練習會較為吃力，需兼顧耐力和速度兩件事。而波爾則喜歡和享受這些訓練，特別是會引致肌肉酸痛的訓練，「因為你從中可以清空思緒。」也許這就是波爾面對這麼大壓力的賽事，亦能跑得輕鬆自如的原因。

巴黎奧運｜波爾喜歡和享受引致肌肉酸痛的訓練，「因為你從中可以清空思緒。」(Getty Images)

巴黎奧運｜波爾曾言喜歡跑步時，可以心無雜念，只需做好自己。(Getty Images)

巴黎奧運｜波爾喜歡逆襲、曾破世界紀錄

雖然波爾在青年比賽中表現亮眼，但在步入世界賽時，成績則未有突破，直至2019年她突破國內U20/23紀錄，取得世界錦標賽門票，其後更在U20歐洲錦標賽中奪首面金牌，開始嶄露頭角，並在2021年、上屆奧運中取得女子400米跨欄銅牌，同年於12場跨欄比賽中，保持11場不敗成績，並在今年初的室內田徑世錦賽中，以49秒26打破世界紀錄。

相較其他運動員，波爾可說是逆襲之王，除了今次奧運接力賽的亮眼表現，去年（2023年）她參與布達佩斯田徑世錦賽的男女混合4x400米接力賽事，在將要到達終點時，不慎摔倒並跌出接力棒，致被取消資格。其後她在女子接力賽中，則一雪前恥，同樣從落後力挽狂瀾，由第3名跑到奪冠軍，過程相當刺激。

巴黎奧運｜波爾在女子接力賽中，從落後力挽狂瀾，由第3名跑到奪冠軍。(Getty Images)

巴黎奧運｜波爾暱稱為「米奇老鼠」

除了長相和表現，波爾在早前的室內田徑世錦賽女子400公尺決賽衝刺後，接受傳媒採訪時，或因一時未能回氣，故聲音較為高亢，引起網民注意，並笑指像「米奇老鼠」。不過，這麼漂亮又具實力的話，相信大家都會喜歡。