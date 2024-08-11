巴黎奧運閉幕式｜時間/主題/演出等5大看點：湯告魯斯傳高空演出

巴黎奧運將踏入尾聲，以豐盛華麗的閉幕式，向下屆的洛杉磯奧運作交接。基於開幕式的盛況，不少觀眾都期待閉幕式的精彩表演，相信屆時將有巨星登場表演，而藝術總監Thomas Jolly日前亦拋出「紀錄（Records）」的預告，相當吊人胃口。雖然閉幕式一直保持神秘，但依然傳出小道消息，以下整理出2024年巴黎奧運閉幕式的5大看點，當中湯告魯斯（Tom Cruise）還會做出震撼的演出？



巴黎奧運2024將踏入尾聲。(Getty Images)

巴黎奧運閉幕式重點1. 時間/地點/主題

閉幕式將於當地時間8月11日晚上9時開始至11時半，即是香港的周一（12日）凌晨3時舉行，歷時2個半小時。雖然下周一或會更「憂鬱」，但豐富的節目內容，相信會令人感到捱夜是值得的。

至於閉幕式內容，Thomas Jolly日前釋出預告片，可見主題寫有「紀錄」，並將曾贏得足球世界盃冠軍的法蘭西體育場（Stade de France），改建成宏偉的表演舞台，讓運動員踏上這個重要勝地，一起盡情慶祝。

巴黎奧運閉幕式將在法蘭西體育場舉行。(Getty Images)

巴黎奧運閉幕式重點2. 典禮流程、香港持旗手是誰？

閉幕式的流程將與歷屆差不多，先由運動員進場，然後感謝4.5萬名義工協力，並頒發女子馬拉松獎項。完成頒獎後，奧運聖火將會熄滅，國際奧委會主席Thomas Bach亦會宣告今屆巴黎奧運的結束，最後由法國將奧運旗幟，交托給下屆主辦國 —— 美國洛杉磯。

代表香港出席閉幕式並負責持旗的運動員，為男子跆拳道選手盧蔚豐及女子自行車選手李思穎。

巴黎奧運閉幕式｜奧運聖火將會熄滅，並由法國將奧運旗幟，交托給下屆主辦國 —— 美國洛杉磯。(Getty Images)

巴黎奧運閉幕式｜閉幕式將感謝4.5萬名義工協力。(Getty Images)

巴黎奧運閉幕式重點3. 將讓奧運再次消失？

閉幕式內容主要向過去致敬，Thomas Jolly特別提到「現代奧林匹克之父」Pierre De Coubertin，「奧運在舊時已經消失，並由他重新舉辦。閉幕式慶祝的一刻，將是個機會反映奧運對社會的重要性，因此我設計一個表演：奧運將再次消失，然後某人站出來再次舉辦。」

一起讓這天的慶祝更為深刻和珍貴，向過去致敬，並擁抱未來。 Thomas Jolly

Pierre De Coubertin生於法國貴族家庭，在古時拜訪希臘的奧林匹克後，提倡復興奧運盛事。最後他在1894年通過會議，成立國際奧林匹克委員會（國際奧委會），並在希臘創辦第一屆現代奧運會。

當日奧運聖火將會熄滅，那刻提醒我們奧運有多珍貴。 Thomas Jolly

巴黎奧運閉幕式｜巴黎奧運閉幕式重點3. 將讓奧運再次消失？(Getty Images)

巴黎奧運閉幕式重點4. 將有震撼的空中演出

從預告片可見，閉幕式會由逾百位演出者、空中飛人、舞者和馬戲團藝人等，帶來經典和全新的演繹，亦會有歌舞表演，並邀得巨星參與盛典。最矚目一刻，莫過於在空中建立「表演舞台」，透過巨大布景、華麗服飾及壯麗的燈光效果，帶觀眾踏上穿越過去和未來的時間之旅。

此外，有外媒報道，美國樂壇小天后Billie Eilish及美國饒舌歌手Snoop Dog將參與閉幕式，前者曾在2021年演唱會片段中，以「比以前更快樂：一封給洛杉磯的情信」為題；後者則為今屆巴黎奧運的火炬手兼電視台的評述員。洛杉磯搖滾樂隊Red Hot Chili Peppers亦傳會加入盛事。

巴黎奧運閉幕式｜傳美國樂壇小天后Billie Eilish將有份演出。(Getty Images)

巴黎奧運閉幕式｜傳美國饒舌歌手Snoop Dog將有份演出。(Getty Images)

巴黎奧運閉幕式重點5. 湯告魯斯於空中進行「不可能任務」

近日盛傳最厲害的消息，是湯告魯斯將為閉幕式，挑戰「不可能任務」，將在法國乘坐電單車，進行一輪玩命特技，最後還會播放一段預錄片，展示他打開降落傘，登陸美國著名片場荷里活的標誌旁。相信觀眾們都非常期待他的出現。