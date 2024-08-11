巴黎奧運女性運動員帶來的9個動人時刻！走過戰火、克服年齡傷患

【巴黎奧運2024｜動人時刻】全球矚目的巴黎奧運不經不覺已踏入尾聲，運動員們在賽場上盡所學追逐好成績，他們堅韌和專注感動無數觀眾，同時也發生了許多動人的溫暖時刻，展現奧林匹克的「追求卓越」、「建立友誼」以及「尊重自己及他人」精神。

尤其今屆巴黎奧運共1萬500名運動員參賽，男女運動員是各自一半，是首次達到平衡的一屆，邁向了性別平權新的里程碑。而在賽事中我們更是不斷看到女性運動員的自我突破、隊友們的相互勉勵還有對手間的惺惺相惜，一起來回顧巴黎奧運的9大感動時刻。



江旻憓奧運奪金。（袁志浩攝）

巴黎奧運感動時刻1. 江旻憓女子重劍個人賽奪首金

江旻憓奧運奪金｜文武雙全不斷突破界限 擁強大心理質素及抗壓力

香港「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽擊敗法國劍手瑪露比頓，贏得女子重劍金牌，亦是香港於今屆奧運的首面金牌，大大振奮人心，無數香港人都為她奪金時刻感動。江旻憓於賽事中表現出香港精神及運動精神，她亦於勝出後她喜極而泣，表示：

我終於沒有輸了！我每次都輸，今次終於贏回來。我真的不想輸得這麼『肉酸』，不想沒打出香港精神便放棄。 江旻憓（Vivian）

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）以1分54秒55成績於女子200米自由泳中奪得銅牌（Getty images）

巴黎奧運感動時刻2. 何詩蓓連奪兩銅牌

何詩蓓奧運奪銅｜擁愛爾蘭背景仍堅定選擇代表香港 積極面對逆境

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）創下新歷史！巴黎奧運中何詩蓓先在女子200米自由泳中以以1分54秒55成績奪得銅牌，再於女子100米自由泳項目中，以52秒33成績奪得銅牌，個人連奪兩面銅牌。

何詩蓓早在上屆東京奧運中取得100米自由泳與200米自由泳兩面銀牌，是首位香港運動員能在單屆奧運能獲得超過一面獎牌，所以她的個人職業生涯中已累計獲得4面奧運獎牌，亦是香港運動員中獲得最多的奧運獎牌，為歷史掀了新一頁。

我來比賽的目標不是真的為了拿獎牌，是為了可以做到最好，看看我的實力到哪裡。獎牌與否，最重要都是我知道自己付出了最大的努力，以及我好享受整個準備和比賽的過程。 何詩蓓（Siobhan）

巴黎奧運感動時刻3. 謝影雪與隊友鄧俊文互相扶持奪佳績（IG@tseyingsuet）

巴黎奧運感動時刻3. 謝影雪與隊友鄧俊文互相扶持奪佳績

香港羽毛球隊混雙組合謝影雪和鄧俊文，多年來代表香港佂戰不同大小賽事，今屆是他們奧運的最後一舞，二人都付出了最大的努力，可惜於8強止步。在這背後其實謝影雪於賽前數月深受受類風濕關節炎及肩傷困擾，一度手部沒法用力，擔心沒法參與今屆奧運。

幸好趕及並順利參加，謝影雪表示很享受今次的每場賽事，同時非常感激戰友鄧俊文在她考慮退役時都沒有放棄她：

我遇到你，我們高高低低了這麼多年，我又受傷了多次，你都沒有放棄我。 謝影雪

我都見到很多人留言，不如我退役啦。我自己都懷疑自己，都對自己沒有朋信心，我都問過他（鄧俊文），不如你找一個好點的搭檔。但他都堅持，繼續與我一起佂戰，沒有放棄到我，所以我好多謝你。 謝影雪

巴黎奧運感動時刻4. Yaroslava Mahuchikh將獎牌獻給烏克蘭（Getty Images）

巴黎奧運感動時刻4. Yaroslava Mahuchikh將獎牌獻給烏克蘭

來自烏克蘭的23歲跳高選手Yaroslava Mahuchikh，從俄烏戰爭中走上巴黎奧運殿堂，奪下「女子跳高田徑」金牌，同時打破了37年來的世界紀錄，以2.10米的佳績寫下新的紀錄。而在賽後她披上烏克蘭國旗，呼籲大眾關注烏克蘭的困境。

Yaroslava Mahuchikh還在賽後採訪中，表示希望透過這面獎牌可以向世界證明烏克蘭依然存在，同時分享到因為這場戰爭，烏克蘭已有近500名運動員失去了生命，她想將這面獎牌獻給所有的烏克蘭人。

若我不是國際級運動員，我應該會回去烏克蘭，但我有目標，我正在為我的國家而戰。讓我的國家在國際比賽間發光，證明烏克蘭仍然存在著，這就是我的使命！ Yaroslava Mahuchikh

我歷經大火、爆炸跟空襲警報，能來到這對我來說是真的很困難﹐這個獎牌獻給所有烏克蘭人民。 Yaroslava Mahuchikh

巴黎奧運感動時刻5. 「乒乓嫲嫲」倪夏蓮（Getty Images）

巴黎奧運感動時刻5. 「乒乓嫲嫲」倪夏蓮

現年61歲的「乒乓嫲嫲」倪夏蓮於今屆奧運中代表盧森堡出戰，是乒乓賽事中年紀最大的選手，亦是她個人第6度參加奧運。作為乒壇傳奇之一的她，更是賽場上的開心果，不論是比分佔上風還是落後，都保持樂觀心態，以歡樂氣氛感染全場，是一位真正熱愛乒乓運動的選手。

奧運是全世界不同國家、不同運動員的一個共同的盛會，不是金牌才是勝利者，只要我們努力過、奮鬥過，我們都是勝利者！ 倪夏蓮

年齡不是障礙，只要熱愛，永遠都是當打之年。 倪夏蓮

巴黎奧運感動時刻6. 巴西球員Tamires Araujo Frossard展現體育精神（路透社）

巴黎奧運感動時刻6. 巴西球員Tamires Araujo Frossard展現體育精神

巴黎奧運女子手球B組分組賽，一場由巴西對安哥拉的比賽中，安哥拉球員Albertina Kassoma不幸膝部受傷，疼痛難耐沒法自行離場。起初是由安哥拉隊醫及巴西門將Gabriela Moreschi打算一左一右扶Kassoma離場，由於她身型較高大，二人攙扶都吃力，巴西球員Tamires Araujo Frossard見狀立即跑至她身邊，並以公主抱將她獨力抱起，抱到場邊的椅子上，此舉引來全場觀眾的熱烈掌聲。

事後Araujo解釋，二人是相識多年，見到對方有困難，沒有理由不去幫助她。而Araujo也為大家展現出真正的體育精神，在賽場上一起為所屬國家隊伍佂戰，是可敬的對手，亦是朋友。

巴黎奧運感動時刻7. 何冰嬌展現奧林匹克精神（Getty Images）

巴黎奧運感動時刻7. 何冰嬌展現奧林匹克精神

在今屆巴黎奧運羽毛球女單賽事中，出現了不少令人感動的場面，其中讓人難忘的一幕是西班牙羽毛球隊名將馬蓮與中國隊強將何冰嬌於4強交手時，馬蓮在領先1局並在第2局佔上風時，不幸觸傷右膝沒法繼續表賽。何冰嬌則直接晉身決賽及最終奪得銀牌，亦是她個心職業生涯首面奧運獎牌，在她踏上頒獎禮台這振奮時刻，她竟手持一枚西班牙奧委會徽章，向馬蓮致意。

此舉讓歐洲羽毛球聯合會在社交平台讚揚何冰嬌展現出奧林匹克精神，也讓馬蓮特別在社交平台上感謝她：「領獎台上的那一刻，是任何人對我做過最溫暖的舉動之一，我將永遠感激不盡。」

巴黎奧運感動時刻8. 抗癌女拳王陳念琴（路透社）

巴黎奧運感動時刻8. 抗癌女拳王陳念琴

現年27歲的陳念琴，於今屆巴黎奧運，是第三度代表台灣征戰女子拳擊66公斤賽事，成功奪下她個人職業生涯首面奧運銅牌。但陳念琴在站上今次奧運舞台前，經歷了許多難關才有今日好成功。

陳念琴有著阿美族及布農族血統，小時候曾因原住民的深邃輪廓而被同學排擠，後來小學時又曾經長有頭虱被校長禁止上學，光是成長經歷已是讓心疼。後來開始學習拳擊，又因只有她是女生而經常被欺負，更被師兄取笑她是「山裏人」。但陳念琴都一一堅持下來，踏上更高的比賽殿堂，不幸在東京奧運前，她被診斷出患上淋巴癌二期，在經歷多次化療及其他治療後，終踏上東京奧運賽場並突破個人成績。

巴黎奧運感動時刻9. 埃及劍擊選手Nada Hafez懷孕7月仍堅持熱愛的事業（Getty Images）

巴黎奧運感動時刻9. 埃及劍擊選手Nada Hafez懷孕7月仍堅持熱愛的事業

埃及女子佩劍選手Nada Hafez，在巴黎奧運的劍擊個人賽中打出16強的個人最佳成績，而最讓人敬佩的是在完成賽事後，於社交平台上分享她原來已懷孕7個月。要知道本來運動就已經是很消耗體力，更何況運動員站在奧運賽場前更需要密集式訓練，對於一名孕婦來說是很大的挑戰。Nada Hafez仍堅持自己熱愛的事業和運動，同時向世界證明懷孕並不是阻擋前進的藉口，但當然這也是雖然在健康情況下進行，所以她非常感激得副丈夫和家人的信任和支持。