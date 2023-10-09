30歲蔚雨芯毅然離巢只為專心做好1件事 歌手出道多年仍有1大遺憾

為追求熱愛的事業可以堅持多久？浮沉多年後又能否保持初心不改？今年剛踏入30歲的蔚雨芯（Rainky）剛宣布與無綫電視（TVB）正式完約，回復自由身繼續追夢、專心打理自家美容品牌，為所喜愛的事業不停歇地前進。

19歲的蔚雨芯因為喜歡唱歌，這個簡單的因由出道做了歌手，入行11年，沿途經歷了高高低低，出過專輯、做過演員、主持等多棲發展，也經歷過低潮時刻。然而，這一切對於蔚雨芯來說，都成為了她的養分：「過去這11年很豐富，讓我可以消化了這些，變成一個更好的自己，是一個蛻變。」

攝影：陳葦慈



蔚雨芯歌手出道，只因熱愛唱歌。（陳葦慈 攝）

蔚雨芯歌手出道 只因熱愛唱歌

時常聽到以十年為期，以人的一生來說﹐時間不短不長，卻是佔據了生命很重要的一部分。蔚雨芯（Rainky）在11年前，是一個單純喜歡唱歌的剛成年的女孩﹐偶爾間被當時經理人發掘，就入行成為了歌手。對一切事物都抱著好奇心的蔚雨芯，入行後除做歌手外，還有拍劇做演員、主持旅遊節目以及後來更創業做老闆娘，是一位很多樣化的藝人。

蔚雨芯入行最初心，是一位對唱歌充滿熱誠的歌手，現在如是。當談及歌唱事業時，說會侃侃而談分享自己的音樂理想和看法，甚至形容自己如來自天上的一隻鳥，一隻去到哪裡都要有音樂的鳥。所以她也很喜歡聽音樂，可以調整自己的情緒、心情、去想東西、去創作。因為不僅演藝工作是一個創作的過程，其實做美容相關業務也是需要創作，要聽一下聽，也能讓她的情緒冷靜，再繼續拼搏。

演員蔚雨芯因《靈氣逼人》角色獲觀眾認可。（圖片由受訪者蔚雨芯提供）

演員蔚雨芯因《靈氣逼人》角色獲觀眾認可

除了歌手身份外，蔚雨芯早前亦透過TVB大熱劇集《靈氣逼人》中的角色，讓不少觀眾再次看到她的可能性、潛力，甚至被讚當中的演技和角色塑造，很有機會爭奪最佳女配角獎項。不過劇集播出後能有這麼好的迴響，蔚雨芯也表示很驚喜﹐而對於能否獲獎，對她而言也只是「額外獎勵」，她更開心的是收獲觀眾的讚美。

入行11年，清楚遊戲規則是如何。所以最重要是觀眾喜歡，這樣當你之後有甚麼作品，別人都會欣賞你，總比起硬要拿獎項但觀眾不喜歡，拿到了又如何，都放在家裡。 蔚雨芯（Rainky）

蔚雨芯曾受外界影響感氣餒。（圖片由受訪者蔚雨芯提供）

曾受外界影響感氣餒

如此看淡得失，也與蔚雨芯過去經歷有關，初出道不久的她就有機會推出第一張個人唱片《Raining》，及拍攝旅遊節目《去吧！墨西哥》，當時的公司更為她推出寫真集《R》，使大眾的關注開始不在她的音樂和工作上，更多的轉向外貌及身材上。她坦言當時她有感到氣餒，但她認為現在的蔚雨芯成熟了很多，很多事情自己能過濾和消化，不會再因為別人的一句說話，而使自己不開心。

現在的我覺得是用歲月去證明自己，在香港娛樂圈是很需要這個，你要用歲月或者時間，去令觀眾或是那些不認識你的人去欣賞你，這是需要自己慢慢一步一步走出來的。 蔚雨芯（Rainky）

蔚雨芯為每個來之不易的機會做好準備（陳葦慈 攝）

為每個來之不易的機會做好準備

成功從來都不是一蹴而就，歌手身份出道的蔚雨芯，曾為了更好的鑽研演技，曾為此特地前往中國北京中央戲劇學院進修，只為緊握每個來之不易的機會。而她終於透過早前播出的劇集，讓觀眾認識到演員蔚雨芯，入行11年，獲得大眾認可看似比同期藝人慢。但對蔚雨芯來說不早不晚，她認為：

當你一夜爆紅，你都會很害怕。始終你當紅了，人氣也會回落的一刻，不會永遠都在過山車的頂峰，所以要看你能不能接得住。 蔚雨芯（Rainky）

人生就一定要高高低低，起起伏伏，對我來說十年，剛剛好。 蔚雨芯（Rainky）

蔚雨芯出道11年最大遺憾未有代表作。（陳葦慈 攝）

出道11年最大遺憾未有代表作

出道11年的蔚雨芯，試過出專輯、拍劇、主持，而提到最大的遺憾是在音樂上沒有一個代表作。蔚雨芯一直都很希望能開一場屬於自己的演唱會，也曾有人提出贊助或合作來促成此事，但都被她拒絕，原因是她對音樂的執著。蔚雨芯認為是自己的心態還沒準備好：「不是因為唱不唱到、跳不跳到，而是情緒、心態和很多事情，還沒準備好，所以那時候的自己比較徬徨。」

而這份徬徨是來自她認為自己，缺少了一首代表作。歌手入行的她，遇到過不少高知名度的監製，也收到過不少歌，每當遇到不同類型的歌時，她都會想這些曲和詞是否適合自己。也正因這份「不將就」，讓她有了更多不同的體會和經歷。

（陳葦慈 攝）

宣布減少拍劇、不再與TVB續約

任誰也沒想到，剛因劇集角色收到眾多好評的蔚雨芯，會宣布減少拍劇，緊接著就是不再與TVB續約。蔚雨芯分享提到她沒想到劇集播出後迴響會是這麼好，而她自己本身有很多商業計劃，加上剛過30歲的她覺得也需要一個大計劃，所以她就想先靜止一下幕前的工作。但熱愛幕前工作的蔚雨芯，強調完全想放棄音樂和演戲，只要遇到好的歌曲和劇本，她都會想參與。

上天很奇怪的，在你想放棄的時候，又會給你糖果吃，但就要看能不能接住。 蔚雨芯（Rainky）

蔚雨芯事業重心將放於自家美容品牌。（圖片由受訪者蔚雨芯提供）

事業重心將放於自家美容品牌

從不讓自己步伐停止的蔚雨芯，在疫情剛爆發的2019年時，大膽成立了自家美容品牌及開了美容院。由歌手演員轉至自行創業做老闆娘，所有事情都要自己處理，加上當時市道不佳，應是很艱辛，但蔚雨芯樂觀道：「我是很幸運，當時剛與唱片公司完約後，出來創業，基本上三個月就回本，創業期間很順利。」

蔚雨芯暫時放下幕前工作，只為專心做好一件事。（陳葦慈 攝）

暫時放下幕前工作 只為專心做好一件事

蔚雨芯透露接下來她的美容品牌有重大的計劃展開，所以她要把重心暫時放在生意上，但碰巧遇上《靈氣逼人》的播出及觀眾的認可，使她收到了不少邀約，讓她很掙脫。不過最終她希望能先把自己品牌做好，她認為當你又唱歌、拍劇、做生意，人就很不立體：

當每樣都有一些時，但又不是最高分。我不想要這樣，我想專注做好一件事。 蔚雨芯（Rainky）

雖然目前蔚雨芯會把事業重心放在自家美容品牌上，但熱愛唱歌的她表示，自己之後會多拍一些唱歌影片放在社交平台，亦會多參與一些綜藝節目，讓大眾繼續看到多樣化的她。

面對兩難抉擇，蔚雨芯依舊選擇熱愛的演藝工作。（陳葦慈 攝）

面對兩難抉擇 依舊選擇熱愛的演藝工作

人生總是充滿抉擇，當蔚雨芯被問到假如有機會做女主角，但要暫時放下生意一段頗長時間，對演藝事業充滿熱誠的她，沉思了一段時間，最終選擇仍是：「會。」蔚雨芯解釋道她認為錢是賺不完的，而她現在還年輕想繼續追夢，但如果影響到當時的項目和品牌，就真的好好好先分配時間和事前要做好準備。

人生真的很矛盾，但是我都會（拍劇）的。我還是（對於演藝工作）有熱誠，很想做這件事，畢竟現在還年輕，如果之後有小朋友和家庭就真的要考慮更多。 蔚雨芯（Rainky）

對蔚雨芯而言11年是一個蛻變的過程，變得更好，但對演藝工作的熱誠依舊不改。（陳葦慈 攝）

如果有機會，只想19歲自己說...

11年時間，可以改變很多人和事情，但對蔚雨芯而言是一個蛻變的過程，變得更好，但對演藝工作的熱誠依舊不改。而今年30歲的她，是2.0升級版的蔚雨芯，再回望19歲初出道時的自己，很想對她說：

你很厲害，選擇了自己的路，你就一路向前、去走、去經歷、去感受這個路途。這條路未必一路順風、很崎嶇、有高高低低，期間有人走在你身邊，也有人轉身離開。 蔚雨芯（Rainky）

要記得好好保護自己的心，我知道你是一個很想去幫助別人的人，但在幫助別人的過程，不要傷害到自己。 蔚雨芯（Rainky）

30歲的蔚雨芯更敢言，盼脫去過往負面標籤。（陳葦慈 攝）

30歲的蔚雨芯更敢言 盼脫去過往負面標籤

從事演藝工作，總會有好的新聞伴隨亦會有負面的，雖然蔚雨芯表示現在已經看淡了，但當看到自己每每出現在娛樂版，不是與一段6年前的感情扯上關係，就是與自己的外貌身材聯繫上，總會有些不開心。蔚雨芯認為與她一直沒有澄清有關，也覺得假如特地澄清就好像是掩飾，而且她當時公司亦提醒她不要說，所以她就乾脆不去看哪些新聞。

但現在的蔚雨芯更敢言，更懂得保護自己和身邊的人，她認為過去的新聞不僅是傷害到她，更是對新聞中牽涉到的人和家人。不想再背負各種負面標籤的蔚雨芯，現在遇到機會都會勇敢把真相說好，讓大眾認識真正的她。

蔚雨芯期待30歲更好的自己：我要想怎樣去過更精彩的30年。（陳葦慈 攝）

蔚雨芯期待30歲更好的自己

在演藝路上一路跌跌撞撞的蔚雨芯，今年剛踏入30歲，來到人生另一個很重要的關口，不論是選擇與TVB不再續約，還是自家美容品牌即將展開重大項目，對她來說沒有焦慮，反而很期待即將發生的一切：

要進入另一個階段，我要想怎樣去過更精彩的30年，我很期待。人生漫長，我還有很多事要做，有很多事等著我去計劃。 蔚雨芯（Rainky）

蔚雨芯覺得30歲很棒，這個年紀已學到不少，知道很多世間的事﹐但她仍有一個重要的人生課題，等著她去歷練就是-好好保護自己的心。情感充沛的蔚雨芯，時常與人交心，但也容易因此而受到傷害，所以她30歲的課題是好好保護自己，不再讓父母擔心。此外蔚雨芯還很期待著對的人出現、有自己的家庭、好的作品，但她不心急，甚至寧願遲一點來，但要來得對。