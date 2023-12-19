黃雅慧咖喱辭去醫生踏上幕前：不覺浪費所學 歷沉寂也不曾後悔

對於黃雅慧（Kelly 咖喱）最近的印象是在節目《無制限探險隊》中擔任軍醫，大膽無畏的表現讓人印象深刻。不難想起咖喱當初也是憑著這份魄力，毅然從公立醫院辭職，放下在旁人眼中穩定的醫生工作，踏上《全民造星IV》舞台。然而，選擇了「跨界轉行」這條與眾不同的路，勢必會遇上疑惑和不同的聲音，咖喱只想好好把握生命中的每一次機會：「我只不過是做了當時那一刻，我覺得應該去做或想去做的事。」



咖喱毅然辭去醫生工作 踏上舞台追尋夢想（黃寶瑩 攝）

咖喱毅然辭去醫生工作 踏上舞台追尋夢想

甚麼是合適的工作？在印象中聽得最多的就是「醫生、律師工作穩定，又受眾人尊敬」，然而衡量合適的標準又真的是如此嗎？黃雅慧（Kelly 咖喱）原本在公立醫院任職內科醫生，救死扶傷的工作本身就讓人心生敬佩，且是大家眼中的穩定和崇高的職業，但她在2021年毅然選擇辭職，踏上舞台，追尋夢想。

咖喱毅然辭去醫生工作 踏上舞台追尋夢想（黃寶瑩 攝）

咖喱分享其實當時是她的妹妹和朋友報名參加《全民造星IV》，而她很喜歡唱歌和跳舞，抱著試一試和想知道自己的能力可以走到哪裡的心態去參加，也沒想到反而是自己晉身了96強。為了好好緊握這個可能是一生中只出現一次的機會，咖喱選擇了暫時醫生的工作，去做了當時她認為最想做的事──踏上唱跳舞台，全身心投入和享受比賽。

我只不過是做了當時那一刻，我覺得應該去做或想去做的事。 黃雅慧（Kelly 咖喱）

面對許多不理解 所幸獲家人朋友支持（黃寶瑩 攝）

面對許多不理解 所幸獲家人朋友支持

放棄穩定，選擇一條未知又充滿挑戰的路，在旁人看來或多或少會有點疑惑和不理解。咖喱在做出辭職決定時，身邊的朋友和同事也有同樣的疑問：「為什麼要這樣做？」、「醫生工作很穩定，也能幫到人，為什麼要做這樣的決定？」等等不解，但咖喱認為每個人的路線都是不同的，即使是擁有相同背景的兩個人，他們也有各自想走的路。所幸，當咖喱與家人和朋友分享自己內空心想法後，也很明白和尊重她的決定，讓她更放心地去盡力一搏。

離開醫院不等於浪費過去所學（黃寶瑩 攝）

離開醫院不等於浪費過去所學

在大膽選擇辭去醫生工作，可想而知定必湧現許多可惜的聲音：「可惜了這份好工作」、「可惜過去多年辛苦的醫科學習」、「可惜之前所付出的努力」等等，然而在別人替咖喱感惋惜時，她認為這並不是一種浪費。咖喱分享到自己當時選擇讀醫科，是因為家人的健康，其後她在學習、實習以及任職內科醫生期間，也學到很多的醫學知識，是終身受用的。

不僅如此，對咖喱而言學醫和任職醫生的經歷，更是她人生很重要的一部分，即使現在沒有再在醫院，也不覺得浪費了過去的努力和付出。咖喱認為：

反而是因為我擁有了這些的經歷，才塑造出現在的我。而並不是我現在的工作，塑造出現在的自己。 黃雅慧（Kelly 咖喱）

面對不看好的聲音 要有足夠自信去消化和接納（黃寶瑩 攝）

面對不看好的聲音 要有足夠自信去消化和接納

其實在面對人生中不同難關低谷或人生重要抉擇時﹐身邊總會有許多不同聲音，有好有壞，咖喱亦是如此。在《無制限探險隊》節目中，咖喱就曾分享自己在減肥、參加《全民造星IV》甚至是現在做醫美醫生，都被很多人不看好，但她會選擇自己消化和選擇只留意正面的人和事。

咖喱覺得很多時候他們其實沒有想過去傷害你，甚至只是很隨意的一句，只是生活是自己的，所以在面對負面聲音時﹐容易因自己的心裡都會有懷疑、不自信或迷惘，就會放大了那些不看好。但當自己有足夠的自信時，就會就會聽到那些支持的信息，再接納不同的意見，去消化，就能看到和決定這一刻最想做的事

由忙碌的醫生工作到時刻等待機會的演藝圈（黃寶瑩 攝）

由忙碌的醫生工作到時刻等待機會的演藝圈

然而，由忙碌急促的醫院工作，到時刻等待機會的演藝圈，落差甚大。咖喱從剛參加完比賽後，也有一段時間是等待工作機會和被觀眾看見，但正正有因為這段時期，使她更加珍惜和捉緊每一個難得的機會。在等待時，就看看自己有甚麼事可以做或增值自己，嘗試其他工作，像是現在咖喱也有在醫美機構任職，活用自己所學。

追夢基礎是「Do no harm」（黃寶瑩 攝）

追夢基礎是：Do no harm

提到追夢好像總會與孤注一擲掛鉤，而咖喱的追夢基礎是「Do no harm（不造成傷害）」，是醫學生行醫時要謹守的醫學倫理四大原則之一，被好應用於生活中。咖喱憶述在剛結束《全民造星IV》及剛轉行至醫美行業時，不幸遇上疫情，美容業要暫停一段時間，加上她當時是剛入行﹐導致一時沒有了收入。但咖喱即使生活局促﹐對將來充滿著擔心和憂慮下，仍堅持不向家人訴說經濟上的困難，她希望是在不影響家人的情況下，做到自己想做的事，這就是她追夢的原則。

我很難去預測所做的決定裡有怎麼的風險或後果，我只在一個不傷害其他人的情況下，做了一些我想做的決定。 黃雅慧（Kelly 咖喱）

而我做了之後，它可能有好的結果，也可能有不好的，當我見到時再去應對和消化。 黃雅慧（Kelly 咖喱）

即使歷沉寂期仍不曾後悔辭職（黃寶瑩 攝）

即使歷沉寂期仍不曾後悔辭職

在與咖喱聊天過程中，可以感受到她是一個很理性，明確知道自己想要和想做甚麼，並付諸行動的女生。這也體現在她經歷《全民造星IV》與《無制限探險隊》中間一年多的沉寂時，面對幕前工作機會和收入不穩期，依然不後悔當初辭職。咖喱也知道醫生收入相對會穩定一點，但她認為如果是因為有風險或未知性而不去做，那是本身也沒有足夠熱愛，就根本不會去選擇辭職參加比賽，而且既然做了決定﹐就去承擔後果即可。

越想，而不去行動的話，你個人的心情也會受到影響。反而是要理性地去想，當下應該要怎麼做。 黃雅慧（Kelly 咖喱）

慶幸曾任醫生 讓更多人看見和認識她（黃寶瑩 攝）

慶幸曾任醫生 讓更多人看見和認識她

今年咖喱不僅以軍醫身份參與了《無制限探險隊》的拍攝，更開始主持《我想身體健康》健康節目，正與當初的舞台離得越來越遠，也好像離不開醫生相關的工作。但咖喱認為雖然現在所做的事，與自己原來的職業掛勾，可能會令自己的面向小了﹐但她很慶幸擁有自己這個身份才會讓更多人看見她，這也是屬於她與眾不同的地方。此外，咖喱也覺得藝人是有很多面向的，她一開始是想做跳唱，但後來擁有不同的工作機會，對她來說，是一個不斷嘗試新事物的過程。

性格使然：咖喱參與《無制限探險隊》拍攝獲欣賞（黃寶瑩 攝）

性格使然：咖喱參與《無制限探險隊》拍攝獲欣賞

正正因為這一份喜愛嘗新和大無畏的性格，使咖喱大膽與只見一兩次面《無制限探險隊》的團隊，以軍醫身份與他們踏上為期50天的非洲野外歷奇拍攝，更成功挑戰登上非洲最高峰—吉力馬札羅山。咖喱回憶起這段登山經歷都覺得「不得了」，現在要再去的話，她還是覺得自己走不了，當時她是抱著不拖累團隊硬撐上去，同時他們也是咖喱的動力之一，只要想到有人抱住一樣目標前進，走著走著就成功登上了。

而咖喱本來是抱著一個照顧團隊的心態去參與，但她的膽大心細、登上吉力馬札羅山的堅韌以及一段真情流露的片段，使她在節目播出後會被許多人看見和欣賞，也使她逐漸多了不同的工作機會。無論是醫生，還是藝人，咖喱都是用心做好每一件事，努力向著目標期許前進。