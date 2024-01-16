何佩以歌回應過去自己：坦然談起已逝男友、抓緊生命中每個機會

何佩在大家印象中是怎樣的？是那個在舞台上一個人抱著吉他唱歌的女孩，還是以療癒歌聲唱著最悲傷歌曲的女歌手？而何佩最先走進大眾視線的時刻，定必是辭去工作以破釜沉舟之姿參加《全民造星IV》，而後這2年間，默默以自資方式推出歌曲，只為實現音樂夢。在去年年底何佩送給自己一份獨特的禮物—第六首新歌《一人旅》，以回應過去的自己，和坦然面對曾經每一個出現在她生命裡的人。

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攝影：黃寶瑩



何佩在去年年底送給自己一份獨特的禮物—第六首新歌《一人旅》（黃寶瑩 攝）

一個人 還是一群人

何佩在2021年《全民造星IV》節目中，以一人、一吉他、一首原創歌曲《Unknown》，以動人的歌聲和觸動人心的背後故事，讓觀眾率先認識到她，可惜在60強時就暫別舞台。何佩憶述這段時光時提到，自己是辭去一份薪酬和福利很好的新工作，但儘管如此她認為那都不是想要的，所以毅然辭去工作參加比賽，當得知自己被淘汰時，頓感失方向。

其後感受過舞台上的聚光燈的何佩，足足迷惘了一個月，不想回到幕後，想繼續站在大眾前分享自己的音樂。而剛好這一屆的《造星》不少參賽者都選擇以女團方式出道，讓彼此間成對方的力量，這條路也會易走些，何佩指當時自己也想過，但她認為組團是很看時機和與對方是否有火花。既然遇不上，她就選擇以獨立歌手身份出道。

何佩以自資方式推出了當時在台上表演的《Unknown》作為她的出道作品（黃寶瑩 攝）

歌迷的支持獲勇氣，那麼家人呢？

而讓何佩走進迷惘期的關鍵是，她在比賽收穫的支持，讓她看到有很多人喜歡她的音樂，給予了她很大的勇氣，以自資方式推出了當時在台上表演的《Unknown》作為她的出道作品，以回應歌迷們的支持。

雖然我不知道自己還可以在音樂路上走多遠，或者我是不是真的可以保持著出歌，成為一個歌手，但這是對自己和觀眾的承諾，因為我覺得這樣才對得起他們的支持。 何佩

何佩分享起初家人們都會希望她找一份穩定的全職工作，不過在她堅持和一場場表演後，讓他們逐漸瞭解她的追求。（黃寶瑩 攝）

沒有世人眼中穩定的工作，也沒有背靠著名唱片公司，要以過往積蓄支撐音樂夢，在很多人眼中很傻，在何佩家人眼中更是擔心。何佩分享起初家人們都會希望她找一份穩定的全職工作，不過在她堅持和一場場表演後，讓他們逐漸瞭解她的追求。而最讓何佩感到家人的轉變，是在她去年年中舉辦的音樂會，邀請媽媽去到現場觀賞她的表演，和她在過程中一些內心世界的抒發，讓家人更瞭解她的想法和想做的事。

提起何佩都好像會不自覺加上「女版Ian」這個標籤（黃寶瑩 攝）

標籤是好還是壞？

由參賽至今，大眾提起何佩都好像會不自覺加上「女版Ian」這個標籤，何佩表示自己一開始都會有點抗拒：「為什麼要說我像誰，我就是我。」但後來想通了正正因為這個標籤，反而讓大家更容易記得她是誰。只是現階段的她，更希望是以「何佩」和「何佩的作品」被大家看見，而不是再提起其他人才能想起她，這也是她為之奮鬥的目標之一。

談起何佩和她的音樂，都會聯想起她參賽時提到的已逝男朋友是參賽原因之一。（黃寶瑩 攝）

坦然談起已逝男友

談起何佩和她的音樂，都會聯想起她參賽時提到的已逝男朋友是參賽原因之一。記得當時筆者還在想如何蘊藉地談起時，沒想到何佩竟大方坦然地分享，其實這次新歌《一人旅》正正是回應過去的自己，而當時男朋友也是她生命中曾經很重要的人，或多或少會再次提起他。而何佩也預想過推出這首歌時：

觀眾會不會覺得我又提起這件事呢？但我想接受這首歌，是一份禮物送給曾經的自己。 何佩

何佩更想藉著這個音樂作品去訴說她的內心感悟，因而覺得提起曾經的男朋友並不是問題。

沒有浪費的時間，都會以另一種形式出現生命裡（黃寶瑩 攝）

沒有浪費的時間，都會以另一種形式出現生命裡

人生從來都沒有白走的路，何佩三年廣告的工作讓她鍛鍊到文筆，使作詞時更好表達到她的想法。而男朋友的事則為她帶來了人生中一大震撼教育：「我都沒有想過一個這麼重要的人，這麼親近的人會突然不在身邊。」她憶起那段時間是讓她更瞭解自己，究竟她人生想追求的是甚麼，也驅使她更加抓緊生命每個機會。

人的時間很有限，如果我現在不做，我甚麼時候去做呢？就是提醒我，假如有些事情是你在乎的，現在就好好去抓緊它。 何佩

這場震撼教育，還為何佩帶來一大改變—學會表達自己的不開心。何佩分享自己在發生這些事情前，她的音樂曲風是比較輕快和文青，形象上給人感覺是一個很開心的女孩。但在經歷這些人生大事後，開始慢慢學會抒發出自己的難過，她表示雖然有人會不理解為什麼要表達出憂鬱的一面，不過她很喜歡這個階段的自己和音樂，這也是最好的她。

何佩由《Unknown》到《一人旅》：學會相信（黃寶瑩 攝）

由《Unknown》到《一人旅》：學會相信

短短兩年間以自資方式推出了六首歌，已是很了不起的事，也驅使著何佩不斷進行和成長。而談到她自己最大的轉變是：「學會相信身邊的人」，在她推出第一首歌曲時，很多事情不放心交給別人，也很想掌控所有的大小事，當時就連MV字幕都想自己上，但發現到一個人的力量是有限。所以慢慢學著放手和相信別人，來到去年新歌《一人旅》可說大突破，由以曲詞自己包辦到都交給別人，學會了放手。

何佩的音樂路上越來越多同伴（黃寶瑩 攝）

而被問到以往為什麼不用別人的曲詞，何佩表示她以往會覺得唱自己的曲詞，即使成績不好都是自己的事﹐但假如用了別人的作品﹐會有辜負了和思考是不是浪費在自己手上的感覺，這是她曾經最在意的問題。提到成績，相信每一位創作者都很在乎「數字」，何佩也不例外。她表示推出歌曲都是希望有人聽到和能與人產生共鳴，而這些播放次數正正在反映歌曲接觸到多少人，當數字高的時候當然開心。

但當談到MV的部分，何佩指每次拍攝時都是有很多人幫助她，所以都很希望讓他們感受到這份幫助是值得的，更重要不想不想浪費了他們的心機，所以當瀏覽次數不理想時，她又會開始怪自己。當何佩試著與他們分享這些想法時，發現大家當初答應她：「只是因為想幫她、想支持她。」這也讓何佩釋懷，使她在音樂路上越來越多同伴。

人生路上，每個人的出現都有屬於他的意義。（黃寶瑩 攝）

一個人，不僅是一個人

人生路上，每個人的出現都有其意義。對於何佩來說，歌迷們的支持，是使她當初有勇氣以獨立歌手出道；家人的支持，使她更有力量堅定走音樂路；已逝的男朋友，則驅使她抓緊生命中每個機會；而每一個提供幫助的人，使她有著勇往向前的後盾。而這些人有的陪伴她走更遠的路，也有些人只能陪伴到某個時刻就要離開，分別的確是要花時間去接受，但也讓她更珍惜相聚時光，這也是《一人旅》想帶出的意思。何佩是這樣形容的：