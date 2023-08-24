港女紋身師美國回流追夢 珍惜每份信任以紋身傳遞「做自己」理念

紋身，是理性的；紋身，也是感性的。紋身師需要用心、專注地將每一個充滿故事的圖案，紋在客人身上。而這位以「Be Yourself」為理念的香港本地紋身師張希敏（Mirmanda），以最原始的黑白線條為客人們，創作出一個個充滿溫度的圖案，在身上永久留下他們的故事。而熱愛繪畫的Mirmanda曾從事廣告設計，但發現行業與她想像相差甚遠，毅然轉行至紋身行業，只因：「自己的主導權很大，可以畫出自己風格的作品。」

攝影：黃寶瑩



Mirmanda熱愛紋身的魅力，毅然由廣告設計轉行做紋身師（黃寶瑩 攝）

熱愛紋身的魅力 毅然由廣告設計轉行做紋身師

熱愛繪畫的Mirmanda，在美國的大學畢業後，隻身回港進入廣告設計行業，當時的她原希望能為廣告畫製分鏡腳本，發揮自己的能力。但當進入行業後發現公司並不需要她畫畫，一腔熱誠沒有用武之地，而當時Mirmanda已經有開始接觸紋身，每次看到別人在她身上紋身時，都會有同一種感受：

我很喜歡這種感覺，就是每一次的紋身都會有屬於它的意義，或是能夠代表到自己，才會把這個圖案放在身上，所以那一刻我就覺得紋身這件事，很適合自己去做。 張希敏（Mirmanda）

Mirmanda在做紋身學徒曾遇經濟壓力（黃寶瑩 攝）

做紋身學徒遇經濟壓力

因喜歡紋身能忠於自己想法這項特性，還能繼續畫畫，Mirmanda就毅然選擇轉行，拜師學藝。做學徒，對於Mirmanda來說除了要由零開始學習紋身技巧外，另一大壓力是經濟，當時剛從美國畢業回流香港的她，要應付學費債務、香港租屋、生活費等等。即便後期開始有紋身收入，但作為學徒的她，定價是由師傅決定，而且在分成比例上只能佔3成，但為了堅持所愛，Mirmanda形容那段時間都是咬緊牙根過。

Mirmanda第一個紋身作品是為自己紋上扭結餅（黃寶瑩 攝）

第一個紋身作品是為自己紋上扭結餅

做了大概半年學徒的Mirmanda，就大膽地自己身上紋下了第一個作品，選擇是她很愛吃的扭結餅，她笑言當時第一筆其實就化開了，但仍然很喜歡。不久，當她覺得在自己身上紋身開始穩定了，就開始在她的朋友身上紋身，即便過去多年仍記得第一次為他人紋身的感覺：「很緊張！因為我真的第一次幫朋友去紋身，而且那位朋友又這麼信任我，那個壓力更加大。」

Mirmanda遇到困難只要有足夠勇氣去堅持，就能克服（黃寶瑩 攝）

遇到困難只要有足夠勇氣去堅持 就能克服

繪畫和紋身，最大的差別是表達媒介，由畫筆換成紋身槍，紙張變成皮膚。轉變之大，需要克服的難關可想而知的多，而Mirmanda認為面對轉變所帶來的困難時，看的是你有沒有足夠的勇氣去堅持。

她分享提到當時同期的師兄弟姊妹，有些在學完開始紋真皮膚時，遇到困難或是沒有勇氣再去做下去，在那一刻就放棄了，真正能堅持下去的只剩一半左右。Mirmanda解釋道，在首幾年的作品，能看出來很多時候都會不太滿意：

當它不是你預期的那樣完美時，就要看你願不願意去克服、去學習、去改進，還是去想就這樣算了。 張希敏（Mirmanda）

Mirmanda喜歡紋身移動性高：只要有工具 隨時隨地可工作（黃寶瑩 攝）

喜歡紋身移動性高：只要有工具 隨時隨地可工作

從不為自己設立限住的Mirmanda，在中學時就與家人移民到美國，在完成學業後選擇回流香港追夢。面對旁人不解，紋身在外國而言大眾的接受程度更大，發展空間也會更大，為什麼會有反其道而行的決定。Mirmanda表示其實她並不是一定只留在香港，她喜歡紋身其中一個原因是移動性很高：「我可以在世界上任何一個國家，只要我有工具就可以紋身，去養活自己。」 不僅在創作上不設限，更是不會被任何事情設限自己。

Mirmanda認為幫他人紋身感到的不是壓力，而是榮譽（黃寶瑩 攝）

為他人紋身感到的不是壓力 而是榮譽

繪畫，錯了可以擦掉重來；紋身，一旦錯了就是一輩子。面對客人們的信任，將身體肌膚的交予你，Mirmanda表示一開始也覺得會是壓力，但慢慢反而很享受這種挑戰。Mirmanda認為別人給予一個空間她去發揮，而這寸肌膚往後都會有一個她的紋身作品，讓她覺得：

我會覺得這是一份榮譽，而不是壓力，我很珍惜這份信任，所以我要更全力以赴，一次過就做好它。 張希敏（Mirmanda）

紋身是不能回頭的事，所以別人這麼信任你的時候，我就會更加的興奮，做到最好才能停下筆。 張希敏（Mirmanda）

Mirmanda聆聽不同人所帶來的故事，再由她的筆變成一個個獨一無二的圖案（圖片由受訪者張希敏提供）

聆聽他人故事 再化作獨一無二的圖案

紋身，對於Mirmanda還有一個很吸引她的魅力，是聆聽不同人所帶來的故事，再由她的筆變成一個個獨一無二的圖案。Mirmanda分享了近期最喜歡的作品，是一位女生在經歷了很多事，但很多時候的自己都是處於為他人而活的狀態，沒有辦法專注自己身上，她希望透過此紋身是想提醒要好好愛自己，將重心放在自身。

而Mirmanda的設計是一個女生透過不同鏡子，看見在各個平行宇宙中不同面向的自己，到最後時她是抱著自己，是想傳達Self-love（對自己的讚賞），也是Mirmanda一直以來的紋身理念「Be Yourself」。

入行9年的Mirmanda，一路走來都是堅持「Be Yourself」。（黃寶瑩 攝）

入行9年堅持「Be Yourself」理念

入行9年的Mirmanda，一路走來都是堅持「Be Yourself」。她認為當一個人會想紋身，很多時候是有一個想法很想去表達，而當他們說出故事，她就將它用圖像化去包裝，再放在他們身上。Mirmanda認為：

可以將他們心中所想，用紋身去表達出來，這樣就是在幫助他們「Be Yourself」，一路以來我都覺得這件事是很重要的。 張希敏（Mirmanda）

而紋身這行業何嘗不是Mirmanda在「Be Myself」下所選擇，她認為：「紋身行業沒有太多人去規限你，所有事情由頭到尾都是自己一個，靠的是自發性和自律性，所有都是由零去到一百，是一個可以做到自己的行業。」Mirmanda還分享了一個紋身行業，讓人感到幸運的地方，是當你累積幾年後，客人們會因為喜歡你的風格而信任你，找你紋身，這時就可以全部都跟著自己的風格去做﹐主導權都在自己。

Mirmanda身上木蘭花代表著對家的想念（黃寶瑩 攝）

身上木蘭花代表著對家的想念

身材嬌小的Mirmanda，但身上的紋身也不少，每個都是她的很喜歡的，而隨性而行的她表示每當被問及最愛的紋身，每次答案都不一樣。以受訪當日的Mirmanda來說：「最喜歡是這一個花－木蘭花，是我美國家門前的一棵樹。在疫情的三年，我都不能離開香港，也被逼停工，沒有事情可做的時候，我就用右手幫左手紋了一個身。」這個紋身是Mirmanda想念家人的情況下，將美國家門前的樹，親手紋在身上，意義非凡。

Mirmanda曾搭乘地鐵時，因身上紋身遇到異樣目光（黃寶瑩 攝）

曾因身上紋身遇到異樣目光

對於Mirmanda來說，她身上的每個紋身都有屬於它的故事和意義，無論是帶著對家想念的木蘭花，還是她最愛的狗仔，都是她生命中最重要的事物。然而，Mirmanda曾因一身紋身遇到過不快的事，她在一次搭乘地鐵時，遇到一位媽媽對兒子很大聲教育：「長大後不要像姊姊這樣，紋到整身都是猴子。」

讓Mirmanda難過的不僅是這位媽媽批評她身上紋身像猴子，還有是她認為不應該在教育兒子，已強加了自己對錯觀念，而是可以向他解釋這是甚麼，再由他自行去判斷這件事情。

9年紋身創作唯一改變是自己變得更好（黃寶瑩 攝）

9年紋身創作唯一改變：自己變得更好

9年時間不算短，對於一路都忠於自己的Mirmanda來說，唯一改變是自己變得更好，創作空間更大、有無限的可能性。不為自己設限的Mirmanda，當遇到不同事物時都想去嘗試，也使她這幾年曾與不同品牌合作。提到最特別的是她與果茶品牌合作，以她「Be Myself」理念作主題，但一路以黑色線條為創作風格的她，這次要嘗試融入一些色彩繽紛的元素。Mirmanda表示：

我覺得沒有任何事情是不行的，如果是能表達到這個想法的話，我就覺得可以。 張希敏（Mirmanda）

最終Mirmanda創作了兩個小朋友去追夢的圖案，一個是騎著鷹隼，一個是騎著鯨魚出去冒險。她希望透過這份作品，鼓勵大家能重拾這份追夢精神，只要你仍有夢想就繼續去追，生活是生活，但夢想都要繼續去追：

我們很多時候在這個社會生活時，會被框架局限著，知道自己的身份是甚麼，例如我是學生，我就要乖乖讀書，但是我認為人不應該被自己的年紀、性別以及身份去局限自己應該去做甚麼。 張希敏（Mirmanda）

隨性而行，憑心而動的Mirmanda，享受每一刻當下的感覺，當下想做甚麼就去做甚麼，從不為自己設限。（黃寶瑩 攝）

享受當下每個時刻

隨性而行，憑心而動的Mirmanda，被問及是將紋身視為終身職業嗎？她的答案是不知道。下一年還在紋身嗎？她的答案也是不知道。Mirmanda享受每一刻當下的感覺，當下想做甚麼就去做甚麼，從不為自己設限。這一刻的她認為紋身這件事，是讓她不繼進步，帶領著她認識到很多不同的人、嘗試到不同的事，使將來有著無限可能性的出路。