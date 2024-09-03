籌備輕婚禮必知的9件事！確定主題風格是第1步 最多人忽視這角色

【輕婚禮場地/婚宴場地】自疫情後，婚禮模式起了轉變，輕婚禮更成為一大趨勢。雖然輕婚禮主打一切從簡，但在籌備過程中仍有不少準備功夫。《01女生》請來婚宴達人Nette為大家分享策劃輕婚禮時需要考慮的重點。



輕婚禮的重點在於減少傳統繁文縟節，主張精簡的婚禮流程和儀式，邀請賓客人數約50人。而在香港，新人們都會傾向在草地或戶外地方進行西式婚禮，並只進行簡單的證婚儀式，既可預留更多時間和親友相處，亦可以節省開支，為未來打算。

籌備輕婚禮的關鍵元素｜1. 主題和風格

即使簡化婚禮流程及儀式，但都需要有明確的婚禮主題和風格，如現代、自然、古典等。既有助選擇合適場地，亦有助決定一系列服裝、裝飾及菜單等。

籌備輕婚禮的關鍵元素｜2. 色彩配色

顏色配搭是營造婚禮氛圍的關鍵，挑選3至5種相配的色調，可以是暖色調或冷色調，並貫徹應用在整個婚禮中，如花卉、桌布及燈光等。

籌備輕婚禮的關鍵元素｜3. 場地選擇

輕婚禮的場地選擇較為彈性，新人可按預算及主題挑選合適的場地，如戶外或室內、後備方案、場地配套，同時需考慮容納人數、交通位置等。

籌備輕婚禮的關鍵元素｜3. 場地選擇 (圖片由受訪者提供)

籌備輕婚禮的關鍵元素｜4. 佈置及花藝設計

場地佈置、桌布、椅套及燈光等細節設計，必須和主題和色彩協調呼應。如選擇戶外場地的話，花卉裝飾更是必要元素。新人可以根據婚禮主題選擇適合的花材，並設計花束、枱花等。

籌備輕婚禮的關鍵元素｜5. 菜單/小食

雖然輕婚禮不像傳統婚禮般大排筵席，但不少新人會貼心地準備食物給賓客。新人可考慮場地和預算，揀選出富有特色的中西式菜單，並搭配合適的酒水飲品。

籌備輕婚禮的關鍵元素｜5. 菜單/小食(圖片由受訪者提供)

籌備輕婚禮的關鍵元素｜6. 音樂

除揀選婚禮背景音樂、進場音樂等，新人亦可安排婚禮樂隊現場表演，營造氣氛。需要注意是了解場地人數上限、有沒有足夠空間設置樂隊演奏。

籌備輕婚禮的關鍵元素｜7. 攝影和錄影

Big Day只有一天，所以婚禮當天攝影可將重要時刻記錄。新人可按自己的預算、風格揀選攝影師及錄影師，開始前建議和攝影師們進行溝通，了解家庭成員、你心目中必須拍攝的時刻、人物等。

籌備輕婚禮的關鍵元素｜8. 婚禮司儀

這是最多人忽視的一部分，要知道一個專業婚禮司儀可令婚禮更順利地進行，司儀工作範圍包括有效控制時間流程、製造氣氛、處理突發事件等。

籌備輕婚禮的關鍵元素｜9. 回禮禮物

不少新人都會為來賓準備回禮小禮物，以表心意。假如人數不多，又沒有頭緒揀選回禮禮物的話，不妨考慮選擇實用物品及慈善捐贈，為婚禮增添意義。