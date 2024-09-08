Netflix 9月影集片單推薦：無聲蛙鳴、京城怪物2 、艾蜜莉在巴黎4

【Netflix推薦2024/Netflix影集推薦】來到仍然高溫的9月，中秋佳節的步伐漸近，讓人情不自禁想要安在家中、來個居家聚會。近期呼聲極高的Netflix 影集，必定是無聲蛙鳴、艾蜜莉在巴黎 4（Emily in Paris）等，除了這些人氣之作；如果你想追看更多動漫卡通、懸疑推理、日常戀愛或是笑料百出的實境節目，以下就為你集齊好9月的Netflix 必睇推薦！



Netflix 9月影集推薦 2024：1. 《阿波羅 13 號：生還實錄》

天災人禍令人痛心，除了在地球中會遭遇到險阻，遠在天際的太空人亦一直為天文科學與人文發展默默付出，不惜付出自己的時間與人際關係圈。而阿波羅 13 更是航空史上的傳奇，50年前阿波羅計畫中第七次載人任務和第三次登月嘗試，起飛後第三日就發生爆炸，最後驚險生還、成功回航。而紀錄片中運用原始畫面和訪談，重現當年 3位太空人排除萬難的經歷。

Netflix 9月影集推薦 2024： 《逆風拳手》

上月全民都投入奧運盛事氣氛，雖然奧運已經閉幕，但運動風潮呼聲仍然高企，觀看這套來自波蘭的《逆風拳手 》更是合適不過。戲中集政治、熱血與拳擊元素於一身，故事設定於仍處於共產主義、90年代的波蘭，主人翁傑德澤為成為世界拳擊冠軍，不惜移民追夢卻面臨種種困難，熱血沸騰小品！

Netflix 9月影集推薦 2024：《艾蜜莉在巴黎》第 4 季

呼聲極高的《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）將在9月12日全季上線，雖然今季仍然未是最終季，但纏綿不斷的感情線以及Lily Collins 出演的Emily 時尚配襯、多變劇服亦是一大看點！

Netflix 9月影集推薦 2024：《醜人兒》（ Uglies）

美醜定議一向備受爭議，一百個人自有一百種說法。反烏托邦科幻片的《醜人兒》正正反諷整型與美學，故事講及未來世界中每當16歲時，每個人就會被安排去做整容手術，從「醜人」變成社會所認可的「漂亮」。

除了有趣的故事定義，女主角Joey King（喬伊·金），更是由童星出生、知名的演技派，曾演出《詭屋驚凶實錄》、轟動社會的「弒母謀殺案」美劇《惡行》(The Act)、《愛在生死間》及《蝙蝠俠—夜神起義》等，相當令人期待。

Netflix 9月影集推薦 2024：《天才的禮物》（Gifted）

想欣賞一套溫馨感人之作，探討教育方針、人生意義的《天才的禮物》相信會是你的心水。當中以天才女童陷於她的舅舅與外婆的監護權之爭出發，從中展現出不同人面對現實的掙扎與妥協，雖然已是7年前的作品，但這套的細膩之作絕對值得翻看。

Netflix 9月影集推薦 2024：《極惡女王》

職業摔角一向十分吸引眼球，當中以具備觀賞性的表演方式進行比賽，雖然一切都經過商議與計劃，動作仍然極具危險性。在眾多國家的職業摔角中，以日本職業摔角最富真實感。

80年代更是日本女子摔角全盛時期！劇中以日本摔角史上最經典的反派角色：女子職業摔角手丹普松本為原型的半自傳劇。《極惡女王》雖然只有短短5集，卻交織出辛酸、血與淚的感人畫面。壓軸比賽場面更動用多達25000萬名臨時演員參演，成為Netflix史上最大規模及動員最多的場面。

Netflix 9月影集推薦 2024：《京城怪物》第2季

年頭上線的《京城怪物》，第2季終於登場！除了有原班人馬男神朴敘俊、女神韓韶禧出演外，今季更有寵妻暖男李茂生與人氣「小鮮肉」裴賢聖等人加入。故事線亦從1945 年的京城，轉眼來到現代首爾，看來會解開不少上季伏筆迷團，令人期待！