心測｜你有暴富體質嗎？來測你未來成為富婆的機率　抓緊財運先機

沒有人會嫌棄自己的錢太多的，只有人會因為賺不到錢而傷感。



只是想要成為富婆，那可不是一件簡單的事情。往往需要自己遇到好的機遇跟好的能力，才能夠心想事成。那麼你未來變成富婆的幾率有多大呢？快來測一測吧！

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測一測你將來成為富婆的機率（《產後調理院》劇照；01製圖）

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1. 你拿到工資後，會用來買名牌獎勵自己嗎？

會的→2

不會→3



2. 你手頭是不是有好幾張的信用卡呢？

是的→4

沒有→3



3. 出去應酬交際時，你會特意打扮一下自己嗎？

會的→4

不太會→5



4. 你在愛情跟時間之間，會作何選擇呢？

選擇事業→6

選擇愛情→5



5. 如果遭遇裁員，你會很傷心難過嗎？

不會→A

會的→6



6. 如果你發現了好的商機，會立馬行動起來嗎？

不會→D

會的→7



7. 你每個月都會存下一些錢嗎？

是的→B

不是→C



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答案解析

A. 你未來變成富婆的幾率為90%

你很大可能會成為富婆的，因為你是目標相當明確的一個人，你很清楚自己要的是什麼，所以一直都朝着那個方向在努力。同時你積極的在拓展自己的人脈資源，你能夠很好的把這些資源整合起來。所以你總是用比較小的力氣，就能夠創造出很大的財富來。

B. 你未來變成富婆的幾率為70%

你有可能成為富婆，是因為你是很勤快努力的那種人。你不怕苦不怕累，只要能夠從中學到東西的，你都願意去嘗試。而且你很有禮貌，經常會放下身段去跟別人學習。別人也樂意教你，所以不知不覺中，你的能力就會得到很好的提升，在職場中就會不斷被晉升重用。

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C. 你未來變成富婆的幾率為40%

你成為富婆的幾率比較低，主要是因為你太瞻前顧尾了。其實你的運氣還不錯，身邊一直都有好的機會出現。但是你沒有辦法像有的人那樣，很有魄力的拿下。相反的，你在不停的權衡利弊，所以在糾結中，你錯失了好機會，再想要發達就會變得比較難了。

D. 你未來變成富婆的幾率為10%

你不太有機會成為富婆，就是因為你是特別安於現狀的一個人。你覺得自己有得吃有得喝酒足夠了，所以並不會再多花心思去為自己爭取機會。而且你覺得去做一些事情還是挺有風險的，若是失敗了自己就會一無所有，所以你選擇過好當下的生活，這讓你會窮得很穩定。

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