心測｜你有暴富體質嗎？來測你未來成為富婆的機率 抓緊財運先機
沒有人會嫌棄自己的錢太多的，只有人會因為賺不到錢而傷感。
只是想要成為富婆，那可不是一件簡單的事情。往往需要自己遇到好的機遇跟好的能力，才能夠心想事成。那麼你未來變成富婆的幾率有多大呢？快來測一測吧！
富婆潛質指數大揭秘，快來測測看你有多大機率搖身一變成為下一位富婆！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
1. 你拿到工資後，會用來買名牌獎勵自己嗎？
會的→2
不會→3
2. 你手頭是不是有好幾張的信用卡呢？
是的→4
沒有→3
3. 出去應酬交際時，你會特意打扮一下自己嗎？
會的→4
不太會→5
4. 你在愛情跟時間之間，會作何選擇呢？
選擇事業→6
選擇愛情→5
5. 如果遭遇裁員，你會很傷心難過嗎？
不會→A
會的→6
6. 如果你發現了好的商機，會立馬行動起來嗎？
不會→D
會的→7
7. 你每個月都會存下一些錢嗎？
是的→B
不是→C
答案解析
A. 你未來變成富婆的幾率為90%
你很大可能會成為富婆的，因為你是目標相當明確的一個人，你很清楚自己要的是什麼，所以一直都朝着那個方向在努力。同時你積極的在拓展自己的人脈資源，你能夠很好的把這些資源整合起來。所以你總是用比較小的力氣，就能夠創造出很大的財富來。
B. 你未來變成富婆的幾率為70%
你有可能成為富婆，是因為你是很勤快努力的那種人。你不怕苦不怕累，只要能夠從中學到東西的，你都願意去嘗試。而且你很有禮貌，經常會放下身段去跟別人學習。別人也樂意教你，所以不知不覺中，你的能力就會得到很好的提升，在職場中就會不斷被晉升重用。
同場加映：不鳴則已，一鳴驚人！這5大生肖40歲後迎來1次大翻身 中年起發跡（點擊放大瀏覽）▼▼▼
C. 你未來變成富婆的幾率為40%
你成為富婆的幾率比較低，主要是因為你太瞻前顧尾了。其實你的運氣還不錯，身邊一直都有好的機會出現。但是你沒有辦法像有的人那樣，很有魄力的拿下。相反的，你在不停的權衡利弊，所以在糾結中，你錯失了好機會，再想要發達就會變得比較難了。
D. 你未來變成富婆的幾率為10%
你不太有機會成為富婆，就是因為你是特別安於現狀的一個人。你覺得自己有得吃有得喝酒足夠了，所以並不會再多花心思去為自己爭取機會。而且你覺得去做一些事情還是挺有風險的，若是失敗了自己就會一無所有，所以你選擇過好當下的生活，這讓你會窮得很穩定。
同場加映：12生肖財運巔峰年揭秘 屬猴致富關鍵在今年 掌握時機財源滾滾來（點擊放大瀏覽）▼▼▼
【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】