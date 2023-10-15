懶人理財｜12星座最適合的4大儲蓄方法　365儲錢法無痛脫離月光族

在繁忙的生活中，不斷需要公司聚會、朋友聚餐獲是和另一半浪漫約會，種種支出加起來，很容易讓人在沒有儲蓄習慣的情況下，就變成了月光族！



所以到底該有效地儲蓄成為許多人的重要課題，但每個人的性格和生活習慣都不同，選擇最適合自己的儲蓄方式就顯得尤為重要，接下來就一起來看看最適合12星座的儲蓄方法是什麼，一起盡早實現財富自由！

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風象星座（水瓶座、天秤座、雙子座）：自動化存錢法

風象星座的人通常思緒活躍、變化多端，他們喜歡自由，不喜歡被束縛，對風象星座來說來說，自動化存錢法可能是最適合的，首先在每個月領到薪水的當下，先把想要存的金額，放入不會輕易使用的帳戶，帳戶同時可以劃分多種不同功能，像是存錢、變動消費、基金等等，善加利用銀行帳戶，這種方式讓他們在享受自由的同時，也能確保有固定的儲蓄。

土象星座（金牛座、處女座、山羊座）：365天存錢法

土象星座的人通常謹慎、實際且有耐心，他們重視穩定和長期的計劃，如果想要儲蓄的話就非常適用365天存錢法，從第一天開始先存1元，第二天存2元，以這種模式依序存錢，這樣的方式需要持續的努力和耐心，而這正是土象星座的人所擅長的！

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火象星座（白羊座、獅子座、人馬座）：52週存錢法

火象星座的人熱情、活力充沛，他們喜歡挑戰和冒險，相對來說「52週存錢法」可能是最適合火象星座的，首先要在第一週存10元、第二週存20元，以此類推後，第52週就要存520元，一年下來總共可以存下13780元，可以依照自身需求來做調整，透過循序漸進的方式維持儲蓄的習慣，這種需要每週增加存款，對火象星座來說來說，具備挑戰性和變化性可能會更吸引人！

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水象星座（雙魚座、巨蟹座、天蠍座）：333存錢法

水象星座的人通常敏感、有同理心，他們重視情感和人際關係，所以333存錢法的存錢方式非常適合水象星座的人，首先需要將收入分為三部分，包括必要支出、儲蓄和緊急備用金，假設一個月的收入3萬元，這樣一年累積下來就能夠存到12萬，但劃分完成後可以再依照自身需求加以調整，這樣子的方式可以讓水象星座在滿足生活需求的同時，也能確保有儲蓄。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】