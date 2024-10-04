JACE陳凱詠從低谷體悟自愛　想法百變毋懼難定義自己：人是會變的

JACE陳凱詠｜「累」常掛嘴邊，卻不慣正視，直至一刻傾塌，情緒瞬間爆發，才發覺這一切皆是回歸自我的訊號。陳凱詠（JACE）在度過「間歇性休眠」後，終把重心放回自己，甚至自我告白，高呼「我養你」。當中經歷多少心理轉換，讓無止境的疲勞，轉化成寵幸自己的動力？



陳凱詠穿戴 EMPHASIS M「冠」系列18K白金玫瑰金鑽石耳環、18K玫瑰金黑金鑽石頸鏈、白金玫瑰金鑽石頸鏈、白金玫瑰金鑽石手鏈。(01女生)

JACE陳凱詠｜Chapter1: 自處浪漫

都市人習慣忙碌，當內心靜下來時，莫名萌生的孤寂，或會令人無所適從。JACE在2019年出道，憑百變和型格形象，贏得不少喜愛，期間她亦推出很多歌曲，如〈天生二品〉、〈隔離〉、〈收聲多謝〉及〈I Wish〉等，話題從不間斷。

直至2023年，JACE因與唱片公司「理念不一致」，決定約滿離開，並給自己休息時間，不僅到美國洛杉磯進修，亦走訪墨西哥和台灣等地，享受獨處的樂趣。最初JACE坦然不慣，認為要溫柔仔細地照顧自己，是個漫長的學習，「剛到埗不久便扭到腳、確診新冠肺炎，其後又噎到，然後胡亂飲食、煮食馬虎。」

Jace去年到美國洛杉磯進修，亦走訪墨西哥和台灣等地，享受獨處的樂趣。(01女生)

重新感受自己

正因無所適從，讓她注意到內在的自己 —— 這位默默扶持的伙伴。她表示，當時發覺不太會照顧自己，「我還要在這裡逗留數個月，是否該善待自己？因此才多花時間逛街，學習如何烹飪，最後發覺照顧自己，原來也可以很好玩，也有很多進步空間。」她亦認同獨處是個重新感受自己的契機。

香港節奏很急促，當空間突然轉換時，便能重新思考最適合自己的節奏。有時（生活）節奏未必跟外在環境，是在受外在環境影響後，再思考如何找回屬於自己的節奏。 JACE 陳凱詠

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JACE陳凱詠｜Chapter2: 自我認識

在一輪獨處後，理應對自己更深入認識。當向JACE問及對「陳凱詠」的瞭解，她沉思片刻，表示未如以前想像般硬朗、堅強和清晰，「原來她也會有錯亂、軟弱的時候。」她提到，間中會無緣故感孤單，「我個人較飄忽，即便很多人幫你，有時自己也會覺得孤單，那種孤單是不知誰能教我走自己的路，或者不知當刻有否做錯。」不過，她認為這想法僅是個念，習慣後沒甚麼大不了。

「不確定自己判斷」的壞習慣

由於形象百變，不只別人感到難捉摸，連JACE也稱常不明自己，但她認為不需因此感遲疑，「這種不確定純粹是習慣，一個習慣『不確定自己判斷』的壞習慣，有些事情你理直氣狀一點，那就是這樣。」定義自己的標籤不一定永久，「我們有時對自己有既定想法，但人是會變的，所以日常中保持空間去觀察自己，嘗試從第三者角度望自己，你會發現很多新事物。」

不只別人感到難捉摸，連Jace也稱常不明自己，但她認為不需因此感遲疑。(01女生)

JACE陳凱詠｜Chapter3: 自信脫變

若果瞭解是為更肯定自己，現時的JACE充滿自信，表示在工作上慢慢找到信心，而在照顧自己的事上，亦正在努力尋找進步空間。遇上缺乏信心的時候，她亦喜歡寫歌提醒自己，因此所推出的歌中，不難發現大部分都是從第一人稱出發，「人生上不清晰的事，我都會寫下，再把它變成作品，然後透過訪問和演出，不停說出想新增的信念，這樣就能加強自己的想法。」

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JACE陳凱詠｜Chapter4: 自愛日常

對於新歌〈我養你〉，JACE表示靈感源於好友們的關心，「很多朋友說：『為何你不購物獎勵自己？為何你要這麼節儉？為何你不去玩和慶祝？』我才發現，其實原來不需等到聖誕節，才買禮物給自己；不需等到年末有怎樣的成績，才值得慶祝。」這令她受啟發，覺得是時候改變。

我覺得對自己不夠好，於是寫了首歌，讓自己能夠大聲跟自己說：『我是值得的！我可以對自好一點，我懂得照顧自己。』 JACE 陳凱詠

「若不愛自己，別望世上得到其他的愛」

愛自己這回事，說到卻難做到，JACE直認是個不簡單的課題，「真正學懂愛惜自己、錫自己，對我來說是個長遠路程。」但這是必須做到的事，「若連自己也不懂得尊重、愛惜和表達自己，你也不會習慣如何真正地愛別人；若自己也不愛自己，更不要期望這世上得到其他的愛。」當愛是從自身出發，信念更不易被動搖。

在〈我養你〉的歌詞中，JACE特別指出「精通不必要世事多麼的不智」，「生於香港這個環境，很多時為精通世事、當個取悅者，我們忘了自己在哪。所以這句對我而言，是個有關自愛的很大提醒，提醒我即便知道外間世事，若我不清楚自己仍是不智。」

愛自己這回事，說到卻難做到，Jace直認是個不簡單的課題。(01女生)

我養你

每個人達到某階段，或都會歷一段burn out的低潮，雖然痛苦，但只要正視內心和自己，便能轉為造就更好自己的重要一課。如JACE般，對自己更堅定，並宣告進入「我養你」時期，處於「儘量滿足自己、做好自己的一個狀態。」

正如歌詞中，「由頭到腳買靚襪，I’ll pay for you。」JACE強調不需等一個人，來給自己買禮物，自己也可當「金主」，買珠寶首飾給自己，「那個意義在於知道自己值得。我喜歡這件東西，（如果買給自己）我是會開心的。而我的快樂是重要的，值得花錢和時間，因此去買份禮物給自己，是個給予自己肯定和權利的機會。」

快樂從心，拋開所有想法，自愛其實很簡單。

記者及製作：Kristie Chu

攝影：Michelle Wong

拍攝：Ethan Lee、Ng Chun、Wilmer Chan

剪接：Ng Chun

美術：Eric Lai

造型：Kristie Chu

化妝：One Tung

髮型：Kenki Lau

服裝提供：Chloé

Alaïa、Ami Paris、JACQUEMUS@NET-A-PORTER

珠寶提供：EMPHASIS Jewellery

場地提供：The Ritz-Carlton, Hong Kong

統籌：Carina Lam、Melody Cheung

