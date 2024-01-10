100種女生｜遭車禍撞飛兩層高　不甘一輩坐輪椅逆襲成普拉提導師

100種女生｜遇到倒霉事不時都怨天尤人，然而從未想過，自己有否付出？普拉提導師Olivia，於25年前因交通意外，致盆骨碎裂，連醫生們也判定不可能復原走路。她卻因著這份不甘，努力進行復健，慢慢成功站立，再到走路，現時更能走動和運動，以行動證明：原來奇蹟是要自己去做主動才會出現。



攝影：盧翊銘



訪問當天她選擇一條碎花背心裙，透露著少女心的一面，然而在整個訪問的過程中，筆者則漸漸感受到她內心的強大，期間連連感嘆，重覆對她稱讚：「你真的超有毅力！」雖然事隔多年，Olivia憶述當年事，依然非常清晰，表示發生在1999月11月，她乘坐好友的電單車後座，於薄扶林墳場的馬路上，因遭前方小巴遮擋，被車切線時迎頭相撞。

訪問當天Olivia選擇一條碎花背心裙，透露著少女心的一面，然而在整個訪問的過程中，筆者則漸漸感受到她內心的強大。(盧翊銘攝)

被撞兩層高盆骨粉碎

在意外發生的一刻，Olivia被拋跌在地上。她指出，當時尚有少許意識，想脫下頭盔時，卻因太痛而休克，清醒時已在瑪麗醫院的深切治療部。直至後期從報道得知，自己被撞飛兩層樓高，並越至對面馬路，幸而頭部剛好沒落在旁邊的石壆上，但盆骨則粉碎。她形容當時盆骨就像個「丟爛的西瓜」，「你要用布收抬後抬起，再轉往別處」，並需要裝嵌固定盆骨的支架，有段長時間都只能平躺。

Olivia乘坐好友的電單車後座，於薄扶林墳場的馬路上，因遭前方小巴遮擋，被車切線時迎頭相撞。(盧翊銘攝)

受到嚴重的創傷後，素來熱愛溜冰和跑步的Olivia，醒來後最先急切詢問醫生，將來她能否再次跑步？結果只得醫生回答「先別想這些」，令她感到更害怕，「我不敢想得太深層，不安是不知道將來會如何。」Olivia其後得悉，醫生判斷她根本不可能再走路，需要一輩子坐輪椅。

醫生判斷不可能再走路

她當時嘗試扶著平衡架站起，豈料無力跌倒，「就像豆腐般不能用力或控制，一般人覺得走路很易，但我連提腳都做不到，只能靠手臂支撐身體。」由於打撃太大，Olivia表示一度含淚推輪椅衝上斜路，跟自己說不想這樣，「當時我也不過得21歲，你會想再次行走、正常生活。」她興幸遇上很好的醫生和物理治療師，加上倔強個性和不甘，助其保持正面的心態。

醫生曾判斷Olivia的傷勢，根本不可能再走路，需要一輩子坐輪椅。(盧翊銘攝)

靠著「不想一輩子坐輪椅」的心態，Olivia每日持續做物理治療、水療和職業治療，「基本上由早上8時進行至下午4時，整天都是做這些。」能夠堅持的原因，Olivia表示因看到很多人不堅持的後果。由於她在醫院結識不少院友，知道有人同樣因交通意外弄傷腳，走路一拐一拐，但與其持不同心態，「著他做物理治療，他卻去食煙或講電話，結果半年後仍是這狀態。」因為這些反面教材，更推動Olivia目標明確，時刻認真做復康治療。

半年後奇蹟能夠站立

經過一番持續復康運動，Olivia的傷勢奇蹟地改善，半年後竟然能夠站立，「頓時鬆一口氣，至少有個成績，我可以期待能夠再次行走，如果你運站也站不起，就甚麼都沒有。」這對她而言有很大的鼓舞，堅強捱過5年間共7次的手術，並由靠兩支拐杖走路，慢慢進步至單支和不用輔助，整個進展都在數年間達成。

我知道是條不歸路，沒想過放棄。 普拉提導師 Olivia

回想過往經歷，Olivia亦分享坐輪椅期間的辛酸。(盧翊銘攝)

輪椅期間看人情冷暖

回想過往經歷，Olivia亦分享坐輪椅期間的辛酸，特別深刻在下雨時的難堪時刻，「下雨時推輪椅很慘痛！那時根本沒可能開傘，提傘的人又不會理你！」她形容，雨水還會沿對方傘子邊滑落在自己身上，只好在雨水和人群中穿插。不過，因為這些事助其內心強大，現時更會活在當下，「看得很開，因我每天都是賺回來，過好每天便是賺，明天不在也不感後悔。」

遇上普拉提、立志成導師

由於這次意外，讓她遇上新的人生挑戰，更成為PURE的瑜伽導師。她表示，由於做不回以前的健身室工作，故在2007年飛往澳洲，修讀有關公眾健康的課程，期間有份習作是要在整個學期持績做一樣運動，而她剛好家中附近有間普拉提工作室，於是走去嘗試，結果便沉迷其中，「意外前我接觸很多健身器材，故看到這未曾見的器材，感到非常特別。」

由於交通意外，讓Olivia遇上新的人生挑戰，更成為PURE的瑜伽導師。普拉提亦有助紓緩其在意外後的痛症，提高其活動能力。(盧翊銘攝)

此外，普拉提亦有助紓緩Olivia在意外後的痛症，提高其活動能力。她因此決意成為導師，「因為自己練只得自己得益，做導師的話可將這項運動發揚光大，想將它的好處帶給他人。」看到Olivia眼中的熱誠，筆者不禁好奇普拉提對其有多重要？她肯定回答佔據超過八成的生活，「我會形容就像氧氣，看不到摸不到，但有天你在一個缺氧空間時，就會發覺原來是這麼重要。」

因為普拉提，Olivia得到人生和心靈的寄託；而因為Olivia，助普拉提運動得以推廣。

後記：

訪問後，Olivia向筆者展示手機畫面，只見上有張盆骨微彎的X光片。當時筆者還以為是意外時的傷勢，她卻表示這是近期的狀況。實在難以聯想，現時體力較筆者還要好的她，身體狀態其實仍未能完全復原，每天都默默承受痛苦，而她卻不以為意，獨自面對和消化。

這令筆者不禁對她肅然起敬，也許我們每日都遇不少痛苦，但可像她般接受痛苦，並只思考如何過得比今天好，這才是成年人該有的成熟。