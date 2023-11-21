Coffee專訪｜自言對惡評免疫　為瑜伽褲平反：穿甚麼是自己的自由

林芊妤Coffee專訪｜隨瑜伽運動盛行，瑜伽褲亦成時尚配搭，但同時卻引來一番爭議，連在網上教授瑜伽的林芊妤（Coffee），也被捲入討論漩渦中。在訪問當天，Coffee步入工作室時，身穿整套瑜伽服，表現出一身悠然自得的信心模樣，而在提及瑜伽褲時，她認為是日常穿搭，更指不要被言論左右自己的想法，「女生喜歡穿甚麼，都是自己的自由，不會因為別人評論而改變自己看法。」



林芊妤Coffee專訪｜在訪問當天，Coffee步入工作室時，身穿整套瑜伽服，表現出一身悠然自得的信心模樣。(黃寶瑩攝)

瑜伽褲質感柔軟舒適，活動亦很方便，因此深得女生們喜歡。正如Coffee表示，瑜伽褲是大眾文化，她曾飛往澳洲探望親人，看到很多外國人，都會穿瑜伽褲照顧小孩、買咖啡和工作，「甚至我奶奶也會穿緊身褲。」她直言，不覺得穿瑜伽褲有問題，「看不出需要指責的理由，除非你裸露出某部位或穿不合身的褲。你需避免這問題，但不代表你可指點我的穿著。」

Coffee曾發起30日瑜伽褲挑戰

由最初不介入爭議，至後來發起30日瑜伽褲挑戰，Coffee認為有必要站出來，「對我而言非真的挑戰，因我幾乎每天都穿瑜伽褲。而這次拍攝是為表達訊息，女生喜歡穿甚麼，都是自己的自由，不會因別人評論，而改變自己的看法，改變我正做的事，你們是有自主性去做這事。」她亦表示，早前參與關於可持續時尚的「時尚高峰（香港）2023」國際時裝匯演，發現其實不少瑜伽褲，都可襯搭出街，而瑜伽衫亦可作內搭，或搭裙子和其他款式，「我會覺得很有趣。我的瑜伽品牌將來推出的服飾，都會支持可持續的想法。」

林芊妤Coffee專訪｜Coffee表示，早前參與關於可持續時尚的「時尚高峰（香港）2023」國際時裝匯演，發現其實不少瑜伽褲，都可襯搭出街。(Fashion Summit提供)

Coffee也曾有身材焦慮？

雖然Coffee擁有不少女生羨慕的身材，不過原來她在12歲的時候，也曾對身材感自卑，自言會低頭走路，怕路人的目光。她亦曾為減肥，嘗過多種錯誤的方法，最終招來易胖體質，因此有望藉著開設的YouTube頻道，宣揚自信美的精神，「我走過不少冤枉路，如果你缺自信，無論變多漂亮都沒用。因為自信是由內而發，是你的經歷、給自己發出的訊息。」

她指出，現時女生們對身體的焦慮，多來自於媒體，以及社交媒體上你所見的任何事，「為何她有這樣的生活？為何她有這樣的身形？其實你永遠對自己不滿足，你永遠都不會感到稱心滿意。」她舉例，看過一位很漂亮的女生，永遠覺得自己不美，然後她慢慢失去吸引力，「因為她缺自信，你會漸漸被她同化，認為她不漂亮。」相反，她亦看過一位長相普通的女生，因連小動作都充滿自信，故身邊不乏追求者。

林芊妤Coffee專訪｜對於身材焦慮，Coffee表示「其實你永遠對自己不滿足，你永遠都不會感到稱心滿意。」(黃寶瑩攝)

原來女生覺得自己不夠好，就真的變不夠好。因此我已沒再追求外表上的美，因我知自己跟本不夠人鬥。我覺得應跟自己比較，現在是我人生最好的階段，無論身形、想法或樣貌，我的想法亦會感染他人，對方會看出你散發出來的自信美。 林芊妤（Coffee）

Coffee已對惡評免疫、只對一事感在意

網絡評論有時像把利刃，很多人都肆無忌憚發言，而身為公眾人物的Coffee，自然也成被攻擊的目標。她笑言，現時已對負評標籤無感，「如果說我是『妓女』、『殘廁』，已經對我免疫。」她亦表示，自己是常受到惡評的佼佼者，並重提當年負面新聞的感受，「其實這麼多年來，沒人可想象到我所經歷的事，或他們會感受不到我的感受。剛開始我所有的負面評論，佔據百分之九十九，他們真的很堅持，但我覺得自己勝出了，現在回望其實不多人再這麼說。」

不會被評論左右心情，但Coffee卻不喜被誣衊，表示最深刻的負面評論，是別人編故事，「有人無故說認識我，並張貼我跟前男友的照片，表示我去飯局、整容，說很多完全不是事實的事。這件事你會發現自己有多脆弱，原來我是沒還擊之力，別人真的會相信他。當他正常陳述這件事，說得幾分相像，但沒任何證據，別人便已將這件事當真放在我身上。」她憶述，當時感到驚訝，也有點害怕，「每個人都知我的生活，我如何勤力工作、做瑜伽。哪有人會要一個結婚誕子的媽媽？我會覺得這件事很荒謬，但很驚訝會有人相信......」

林芊妤Coffee專訪｜Coffee笑言，現時已對負評標籤無感，「如果說我是『妓女』、『殘廁』，已經對我免疫。」(黃寶瑩攝)

Coffee初時被娛樂圈世界吸引？

Coffee曾在19歲時入行，有份出演綜藝節目《耳分高下》，繼而拍攝多部電視劇，包括《畢打自己人》、《耀舞長安》及《衝上雲霄II》等。她表示，簽約無綫是機緣巧合，「有次跟朋友食飯巧遇監製，他問我朋友，我有沒有興趣入行？因此我便決定離開校園，踏入娛樂圈，這是個衝動的決定。」

重提當年事，Coffee形容舊東家「有種魔力」，「就像個結界般，進去後出不來。你整個世界只得那棟大廈，不曾想過外面生活，只會想『我想做這角色』、『今天我有這角色很快樂』，明天突然沒工開，放假時會很大壓力，但做事時會很累，整個人生活都不平衡。」她表示，小時候身體很差，入行時更轉壞一倍，並列舉出曾得胃炎、皮膚敏感、免疫力出問題，最嚴重便是子宮頸癌前期。

與此同時，她更謂承受各方不同的壓力，「我常將自己跟其他女生比較，會覺得自己不及他人，出生不及他人優越，讀書不及他人聰明。每年都有新的女藝人，你需跟不同女生爭艷鬥麗，但我不是這樣的人，很多人或認為我競爭力和好勝心強，但我在這方面真的不是，反而會將自己收起，獨自承受壓力和失眠，並不停推動自己，但最終弄壞了身體。」

林芊妤Coffee專訪｜Coffee曾因專注工作，忽略身體健康的重要。(黃寶瑩攝)

Coffee患子宮頸癌前期依舊顧工作？

為了在工作上拼搏，Coffee更無視身體發出的警號，20歲時得悉患上子宮頸癌前期後，依然不以為意，繼續埋首工作，「剛開始時我仍覺得還可以，所以我才繼續上班。醫生說不能再拖需動手術，我還向他表示仍有部劇在身，問可否拍完才做手術？那時醫生聽後都感錯愕，認為為何工作會比身體更加重要？」」

結果她待拍劇後，至進行手術，而她在術後，也沒充分休息，便重新工作，「當時我接下兩部劇，但我沒向公司提及此病，亦不想推工作，因難得有機會，我還記得當時跟黃子華一起拍攝，我便硬著頭皮上班。由於兩劇需一早一晚拍攝，我就這樣連做兩天沒睡覺。那晚我突然不停出血，我也感到很害怕，那刻才意識到事情的嚴重性。」

林芊妤Coffee專訪｜在Coffee患子宮頸癌前期康復後，她決定接觸瑜伽， 一試後更有相逢恨晚的感覺，(黃寶瑩攝)

經歷這一教訓後，Coffee意識到要對身體負責，會將其放在首位，「以前覺得錢很重要，名利很重要，但現時問我的話，健康才最重要！若你很健康，可吃喜歡的食物，去喜歡的地方，可以很自由；但當你生病時，即便有名有利，你根本做不到任何事，只可躺在病床上。」正因如此，Coffee當時決定接觸瑜伽， 一試後更有相逢恨晚的感覺，上兩課後便決定考取國際認可資格，「那一個小時裡，我不會想到其他事情，整個人變得冷靜，與平日很不同。」而這個決定，亦造就出Coffee現有的事業成績。

Coffee曾因入行與父親關係變差

雖然Coffee當年入行，得到不少關注，不過原來她的父親，是反對其入行，也沒因她的知名度，而感到高興。Coffee憶述，當時對方在電視上看見自己都會轉台，別人向他提及自己在娛樂圈中的事，都會很生氣，「因為他是較傳統的大男人，認為女生不應拋頭露面，加上我完全不挑工作，只單純地接下性感的角色，那時相信是與父親關係最差的時候。」

雖然兩人關係轉差，不過Coffee選擇以行動證明，現時關係已經變好不少，甚至得到對方的稱讚，「他甚少會稱讚我，我很記得他最近讚我的是駕駛，因他之前很擔心我考車，還聯同老公一起勸我。所以我父親在車上，跟我老爺奶奶稱讚，沒想過她女兒會開車，她真的駕駛得很好，雖然是很簡單的日常對話，但對我來說很深刻。」

我或不夠他人聰明，但過人之處是毅力，你可以看輕我，但我知有天會令你刮目相看。 林芊妤（Coffee）

林芊妤Coffee專訪｜雖然Coffee當年入行，得到不少關注，不過原來她的父親，是反對其入行。(黃寶瑩攝)

Coffee曾想過不婚、一周後遇老公改變愛情觀

至於改變Coffee最多的人，相信便是她的老公。她形容年輕時的自己，是位戀愛狂，「一定要拍拖、要有男友，不知是否缺父愛，因此拍拖時很愛黏著男友。直至在娛樂圈遇上不同人，有很多壞人，會不停跌跌撞撞，如有個很帥的人，你會跟他在一起；有位富二代可滿足你的生活，你當時會很迷戀他；亦遇到位可照顧我一世的人，可能年紀較大，說想跟我結婚，那時我才22歲。」

由於遇上無數的人，令Coffee開始懷疑自己是否不適合結婚，甚至考慮買姑婆屋，與父母一起住。不過在一星期後，偏偏讓她遇上現時的老公，「我覺得這是命運。」她亦認為，遇上對方後，看法不如從前，「認識他前我會檢查男友，我對男人沒信心，覺得對方會出軌，因此無時無刻都跟身。但當遇上老公時，心態已經改變，那時我已有事業和人生，他只是我人生的一部分。」她更從不同的愛情課中，悟出愛情的道理，「因為我每天都很忙，需要各自給予空間，而當你這樣想時，原來對方會黏著你不放，他反而會覺得這女生很特別，有自己的一套。」

原來你想找個好男人、伴侶或優秀的人，先要成為優秀的自己。 林芊妤（Coffee）

林芊妤Coffee專訪｜「原來你想找個好男人、伴侶或優秀的人，先要成為優秀的自己。」(黃寶瑩攝)

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採訪：朱加曦

攝影：黃寶瑩

拍攝：潘樂文、趙錦添

統籌及編輯：朱加曦

剪接：潘樂文

美術：賴文傑

場地提供：Gatherland Theme Garden Company

服裝：CoffeeSweat

特別鳴謝：Fashion Summit（HK） 2023

