01女生聖誕倒數月曆2024｜送手袋/酒店套票/美容療程總值近$30萬

【聖誕倒數月曆2024｜聖誕禮物】聖誕節快到了！趁著聖誕及年末之際，是時候和親朋好友交換禮物或犒賞一下自己，迎接佳節來臨。提起聖誕禮物，充滿節日儀式感的聖誕倒數月曆必定是送禮首選，每日拆禮物，拆開一個又一個的新驚喜！

上年「01女生聖誕倒數月曆」送禮活動，反應熱烈，今年《01女生》為答謝讀者們支持，特別聯乘各大品牌「加碼」製作「01女生聖誕倒數月曆」，禮物種類及價值比上年更多更豐富，總值高達HK$30萬！活動期間，《01女生》將每日向讀者送出高質實用產品！由時尚手袋、人氣美髮用品、美妝護膚產品、美容療程及酒店Staycation等禮物應有盡有，禮品總值接近HK$30萬！想知如何贏取獎品？大家就要睇落去喇！



01女生聖誕倒數月曆！一連四星期送豐富禮物

是次活動獲得超過15個品牌支持，由《01女生》編輯精選《01女生》讀者必喜愛的產品作為大家的聖誕禮物！由時尚手袋、人氣美髮用品、美妝護膚產品、美容療程及酒店Staycation等禮物應有盡有，禮品總值接近HK$300,000！「01女生聖誕倒數月曆」活動由11月25日(星期一)開始至12月20日(星期五)，活動期間星期一至五《01女生》每日都會送出豐富獎品；於12月20日(星期一)晚上7點更會有「01女生聖誕倒數直播」節目，屆時將有明星歌手於節目中和大家Chit-Chat之外，亦會邀請不同扮靚專家分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！

如何贏取「01女生聖誕倒數月曆」的禮品？

「01女生聖誕倒數月曆」合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動！各位01讀者只要於每日指定的遊戲活動帖文下，依照帖文指示參加遊戲，便有機會贏得豐富獎品！

另外，參與12月20日(星期五)晚上7時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時將有明星歌手於節目中和大家Chit-Chat之外，亦會邀請不同扮靚專家分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！

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聖誕節2024｜聖誕好去處、聖誕禮物、派對聖誕穿搭美妝推薦合集

01女生聖誕倒數月曆｜第一星期：11月25日(一)至11月29日(五)



11月25日(星期一)Glampalm送出「Glampalm X Dr. Hauschka GP201T 專業造型頭皮護理套裝」

由Glampalm送出3份超人氣的「Glampalm X Dr. Hauschka GP201T 專業造型頭皮護理套裝」，套裝包括Glampalm GP201T 專業造型夾、Glampalm 防塵隔熱袋以及Dr. Hauschka的頭皮舒緩養髮精華水，讓女生們時每根髮絲都健康狀態下，做出動人的造型！

Glampalm GP201T專業造型夾的陶瓷發熱板是採用獲專利Healing Stone™，加入了只有在韓國深山原石礦物質，使夾髮過程中更保護髮質，還能讓頭髮變得柔軟順直，保持最佳的水潤光澤的效果。此外造型夾選用浮動夾板設計﹐使用時壓力分佈均勻，防止因拉扯頭髮而受損，且與髮絲之間更貼服，毫不費力地塑造各種造型。

Dr. Hauschka頭皮舒緩養髮精華水可從源頭開始改善頭皮健康，有助激活、強化和平衡頭皮及頭髮狀況，增強頭皮屏障使髮絲回復健康，減少脫髮問題。此外，精華水針對頭髮問題都有很好的改善，對於頭髮出油過多有著鎮靜平衡作用，減少出油；對於幼軟扁塌髮，可以提升頭髮的蓬鬆度，適合所有髮質使用。

產品詳情及遊戲網址：01女生Instagram 01女生Facebook

11月26日(星期二) Strawberrynet 送出「Natural Beauty禮物套裝及 HK01讀者獨家優惠

Strawberrynet送出兩套美妝護膚套裝，套裝A包括Natural Beauty 85%胺基酸深層清潔溫和洗面乳及BIO UP 玫瑰膠原蛋白超防護精華粉底。洗面乳富含神經醯胺、天然保濕因子（NMF）等成分，清潔同時保持肌膚年輕；精華粉底防曬系數為SPF 50+可保護肌膚，更可矯正膚色、撫平細紋，讓肌膚看起來更緊緻更有彈性。

套裝B包括Natural Beauty 超緊緻能量眼霜及BIO UP a-GG 日本黃金麴酒粕微脂面膜。眼霜含日本櫻花萃取物、高濃縮日本輔酶Q10等，具有抗氧化功效，使用後可明顯減少細紋、皺紋和黑眼圈。面膜集保濕、彈性及提亮三效合一，有效改善蠟黃暗沉，重回亮白彈嫩少女肌！

產品詳情及遊戲網址：01女生Instagram 01女生Facebook

11月27日(星期三) DINOTAENG 送出「DINOTAENG 陶瓷馬克杯」

韓國超人氣文創設計品牌DINOTAENG送出陶瓷馬克杯，QUOKKA&BOBO的大臉立體造型精緻可愛，配合高級的質感，超級適合在冬季時盛著香濃的熱朱古力，在暖爐旁細意品嚐。另外，「DINOTAENG 快閃店」由2024年11月20日至2025年1月2日登陸東薈城名店倉，並會分階段推出各式各樣DINOTAENG精品，款式應有盡有，粉絲必定滿載而歸！

產品詳情：即將公佈

遊戲網址：01女生Instagram 01女生Facebook

11月28日(星期四)Apivita送出「Beevine Elixir Night Cream 蜂膠緊緻膠原晚霜」

抗衰老是女生最關注的話題，APIVITA 全新全新的蜂膠緊緻膠原系列，富含自然界中多酚類濃度最高的兩種天然產品—蜂膠及葡萄藤，為肌膚提供填補皺紋及改善肌膚緊實度，從以提升面部輪廓。適逢聖誕，APIVITA將向《01女生》讀者送出蜂膠緊致膠原晚霜，使用高達96％天然成分及純淨配方製造，富含蜂膠提升複合物、植物膠原蛋白及海蓬子油，從數量、表面、深層，多角度填補皺紋，緊緻皮膚並增強彈性。乳霜質地柔軟舒適，，令肌膚表面如絲般幼滑。建議晚上完成面部清潔工作及塗上BEEVINE ELIXIR 精華後使用，效果最佳。

產品詳情：即將公佈

遊戲網址：01女生Instagram 01女生Facebook

11月29日(星期五) FURLA 送出「FURLA Mionido Mini Crossbody Tote 手袋」

精緻的返工手袋，可以改變上班的心情，同時放在辦公桌上，還可展示個性品味。如意大利品牌FURLA的Mionido Mini Crossbody Tote 手袋，採用白色牛皮製作，並以浮雕效果打造出如籐編般的花紋，締造出隨性和優雅魅力。手袋容量不錯，可擺放基本隨身物品，而且設有肩帶，透過手提或側揹打造出不同感覺。今次《01女生》的聖誕倒數月曆，亦包括FURLA Mionido Mini Crossbody Tote手袋1個，讀者們都有機會獲得，不容錯過。

還有FURLA的Nuvola L Hobo手袋和Erica XL Tote手袋，兩款的大容量特性，都非常適合上班，而且前者傾向端莊優雅，後者則較有層次活力。讀者們請密切留意稍後的聖誕直播！

產品詳情：即將公佈

遊戲網址：01女生Instagram 01女生Facebook

【稍後公佈】01女生聖誕倒數月曆2024｜第二星期：12月2日(一)至12月2日(五)



【稍後公佈】01女生聖誕倒數月曆2024｜第三星期：12月9日(一)至12月13日(五)



【稍後公佈】01女生聖誕倒數月曆2024｜第四星期：12月16日(一)至12月20日(五)



活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4. 需按指示於體驗後遞交用家體驗感受，資料會刊登於《香港01》網站及平台內。

5. 參加者需如實提交所有個人資料，不接受抄襲、侵權、任何敏感或不法成份。

6. 相片必須屬於參加者本人，不接受網上轉載、官方提供之相片。

7. 《香港01》保留使用相片作宣傳此活動之權利。

8. 體驗報告須按指定截止日期前遞交所有資料，如欠交、資料不齊或遲交者，需繳付相關費用。

9. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

10. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

11. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

12. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

13. 是次活動適用於香港。

14. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

15. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

16. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。