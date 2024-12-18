01女生聖誕倒數月曆2024｜重要日子前護理：BMF雙效夾擊美容護理

【聖誕倒數月曆2024/聖誕禮物】聖誕節快到了！趁著聖誕及年末之際，是時候和親朋好友交換禮物或犒賞一下自己，迎接佳節來臨。提起聖誕禮物，充滿節日儀式感的聖誕倒數月曆必定是送禮首選，每日拆禮物，拆開一個又一個的新驚喜。

今年《01女生》續續為大家送上精彩聖誕送禮活動，聖誕倒數月曆禮品總值接近HK$30萬，齊集時尚手袋、人氣美髮用品、美妝護膚產品、美容療程及酒店Staycation等禮物。想得到以上禮物，就要留意整個聖誕送禮活動！由11月25日(星期一)開始至12月20日(星期五)，每逢星期一至五向讀者送出高質、實用產品，《01女生》將在中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，晚上7時更隨時加碼推出快閃送禮活動！



提提大家，記得預先登記成為會員 >>>01女生聖誕倒數月曆！一連四星期送豐富禮物

【01女生送禮】BMF CFU強效拉提療程 + Medical Repair Express 修復療程

年末時份，少不免派對與聚會連連。想成為派對中的焦點，單靠平日護理去打造最好狀態並不足夠，更需要針對性解決皮膚需要，重拾無瑕年輕肌膚！

始創於1982年的BMF（Bella Marie France），經驗相當豐富，品牌由兩大業界先驅結合：皮膚護理中心Bella科學美肌中心及纖體始祖瑪花纖體，專門提供一系列面部與身體護理療程，另外分店林立，中環、銅鑼灣、尖沙咀、九龍灣、葵芳等都有分店，大家忙裏偷閑亦可以輕鬆護理。今次BMF（Bella Marie France）送出兩大美容療程：「CFU Ultima強效面部拉提療程」和「Medical Repair療程」，疊敷精華液模式配合高能量療程，能夠雙效夾擊，讓美容效果更為明顯，一站式完成派對護理。

「CFU Ultima強效面部拉提療程」

如果你有鬆弛、下垂、毛孔粗大、雙下巴等問題，這款非入侵性的CFU 面部護理就能助你一臂，過程由意大利引入的CFU Ultima美容儀器進行，超聲波能量能夠深入肌底，無需復原時間，做後有效令肌膚變得緊緻飽滿，以及減淡細紋、皺紋及暗瘡印。

BMF「CFU Ultima強效面部拉提療程」 (品牌提供)

「Medical Repair療程」

來到秋冬，皮膚容易乾燥、泛紅，甚至敏感過炎。這款採用三水三油成分的療程，能夠舒緩抗炎以及減輕皮膚泛紅，達至長效補濕、強效抗氧化以及增強肌膚的自癒能力。

BMF「Medical Repair療程」(品牌提供)

名額：2個

活動日期：12月18日至12月25日

公佈日期：12月18日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram 01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

【BMF加碼送禮】「01女生聖誕倒數直播」睇節目贏加碼獎品

【率先登記】贏大獎😍分享您最難忘的聖誕經歷，逾30萬名貴禮品等您嚟拆，12月20日約定您❤️👉按此👈

12月20日(星期一)晚上7點更會有「01女生聖誕倒數直播」節目，屆時將有神秘嘉賓於節目中和大家Chit-Chat，更會邀請不同扮靚專家分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！

名額：3個

參加方法：立即參加問答遊戲！有機會贏取豐富獎品

只要成為「01會員」並年滿18歲，按指示綁定電話號碼，並完成問答遊戲即可獲得參加遊戲資格。《香港01》將以答題內容最令人怦然心動的答案作為是次揀選得獎者的準則，只有被選中之得獎者會收到領獎通知，落選者將不會收到任何通知。

得獎者必須於【01女生聖誕倒數直播】期間接聽來電，並成功完成會員帳戶頁，並讚好「01女生」Facebook、Instagram專頁。

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次，重覆獲獎將被取消資格。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4. 需按指示於體驗後遞交用家體驗感受，資料會刊登於《香港01》網站及平台內。

5. 參加者需如實提交所有個人資料，不接受抄襲、侵權、任何敏感或不法成份。

6. 《香港01》保留使用相片作宣傳此活動之權利。

7. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

8. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

9. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

10. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

11. 是次活動適用於香港。

12. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

13. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

14. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。