01女生聖誕倒數月曆｜La Colline修護不同眼肌問題 回復雙眸年輕

【聖誕倒數月曆2024｜聖誕禮物】聖誕節快到了！趁著聖誕及年末之際，是時候和親朋好友交換禮物或犒賞一下自己，迎接佳節來臨。提起聖誕禮物，充滿節日儀式感的聖誕倒數月曆必定是送禮首選，每日拆禮物，拆開一個又一個的新驚喜。

整個聖誕送禮活動期間，《01女生》將每日向讀者送出高質實用產品，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，晚上7時更隨時加碼推出快閃送禮活動！由時尚手袋、人氣美髮用品、美妝護膚產品、美容療程及酒店Staycation等禮物應有盡有，禮品總值接近HK$30萬。提提大家，記得先登記成為香港01會員，以便捕捉最新聖誕優惠和會員資訊！



01女生聖誕倒數月曆！一連四星期送豐富禮物

「01女生聖誕倒數月曆」活動由11月25日(星期一)開始至12月20日(星期五)，是次活動獲得超過20個品牌支持，活動期間星期一至五《01女生》每日都會送出豐富獎品。12月20日(星期一)晚上7點更會有「01女生聖誕倒數直播」節目，屆時將有明星歌手於節目中和大家Chit-Chat，更會邀請不同扮靚專家分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！

隱藏年齡秘密：La Colline Eye Performance 亮目延采系列

提到最容易暴露年齡或疲態的部位，定必是素有「靈魂之窗」稱號的眼睛。但在日常生活中總免不了使用電子產品，使得雙眼更易疲勞、眼周血液循環不良、揉眼睛等，都是加速眼周衰老，所以在日常護膚中要好好保護眼部，在選擇眼部護膚產品也給它最好和最有效的修護。

瑞士尊貴護膚品牌La Colline 就為眼肌修護推出了Eye Performance 亮目延采系列，共有五款產品，為求精準照顧不同眼部需要，讓雙眸回復年輕。

針對不同眼部肌膚問題

眼周，此嬌嫩部位是比臉部其他部位薄弱4倍，而且是臉部每日最常活動部位之一，故需更細緻的呵護。La Colline更是當中的專家，為此推出了Eye Performance亮目延采系列，包括活細胞眼部緊緻精華、活細胞再生眼霜、活細胞 眼部凝膠、活細胞美目凝肌緊緻液及活細胞眼部美化膜，讓不論是黑眼圈、鬆垂眼瞼、眼周老化還是其它眼肌問題，都應從中找到解決方法並讓雙眸更明亮迷人。

緊緻眼部肌膚：La Colline Cellular Eye Lift Essence 活細胞眼部緊緻精華

眼周作為每日臉部最常活動部位之一，更有研究指每人每天眨眼次數多達二萬次，嬌嫩眼周也因此時常承受過分刺激，令肌肉鬆弛至使細紋顯現。La Colline為此特別研發-活細胞眼部緊緻精華，配方糅合木槿精華及獨創CMAge®細胞新生複合物，有效顯著撫平眼部皺紋及收緊眼部肌膚。緊緻精華質地細膩無負擔，可迅速 滲透肌膚，方便即時塗抹接續的眼部修護程序，打造更活力有神的雙眸。

對抗眼周老化、保濕：La Colline Cellular Vital Eye Cream 活細胞再生眼霜

眼睛是容易透露年齡秘密的部位，想保持年輕有神。La Colline 以獨特科技研發出活細胞再生眼霜，一改霜類護膚品的厚重黏膩，以輕盈細膩的觸感深層滋潤眼周。當中蘊含的玫瑰、錦葵及金絲桃精華具柔膚作用，而豐潤的乳木果油及荷荷巴油則令肌膚倍感舒緩，結合精煉而成的獨創CMAge®細胞新生複合物，有助抗禦眼周老化，同時發揮保濕及抗皺作用，讓眼周凍齡。

消除浮腫倦意：La Colline Cellular Vital Eye Gel 活細胞眼部凝膠

許多女生容易因前一天的飲食或休息時間，眼睛變得浮腫或有倦意，La Colline深明此類眼部困擾，推出輕爽清新的活細胞眼部凝膠，配方蘊含CMAge®細胞新生複合物及豐富植物萃取精華如矢車菊、玫瑰、錦葵等，發揮溫和醒膚、提亮及清新作用，有助疏通淋巴及即時減退浮腫倦意。

眼部肌膚回復彈力：La Colline Cellular Eye Contour Definition 活細胞美目凝肌緊緻液

隨著年紀增長，或因戴隱形眼鏡時拉扯眼皮，導致出現眼瞼下垂的情況，讓眼周老態變得明顯。La Colline針對眼斂下垂問題推出了活細胞美目凝肌緊緻液，以CMAge®細胞新生複合物、凝眸肌密因子及3D凝眸美塑分子，有效提升及撫平 眼周紋理、重組肌肉承托纖維，並預防眼瞼鬆垂，為眼周肌膚全面抵抗地心吸力。

趕走疲態：La Colline Cellular Vital Eye Mask 活細胞眼部美化膜

想讓人看不出前一晚的熬夜疲態，眼睛炯炯有神，可配合使用La Colline 專為疲倦雙眼而設的活細胞眼部美化膜，敷出活力美眸。眼膜霜成分蘊含CMAge®細胞新生複合物及核仁油、矢車菊花水和錦葵精華等多種植物精華，為雙眸發揮即時收斂和紓緩作用。眼膜霜質地豐盈柔滑，能保護眼周免受日常壓力因素傷害，讓肌膚瞬間煥發光采，倦態全消。

01女生聖誕倒數月曆禮品：La Colline Cellular Vital Eye Mask 活細胞眼部美化膜

不論任何時候，都要好好照顧、呵護自己。在年末之際，瑞士奢華護膚品牌La Colline 送出Eye Performance 亮目延采系列的Cellular Vital Eye Mask活細胞眼部美化膜，為大家帶來尊貴的眼部護理體驗，讓疲倦的雙眼重現神彩。產生蘊含 CMAge® 細胞新生複合物及核仁油、矢車菊花水和錦葵精華等多種植物精華，為雙眸發揮即時收斂和紓緩作用。

禮品：La Colline Cellular Vital Eye Mask 活細胞眼部美化膜

名額：10個

活動日期：12月10日至12月16日

公佈日期：12月17日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram / 01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1.⁠ ⁠每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2.⁠ ⁠如讀者以不同帳戶重覆參加活動，也只會計算為一次獲獎機會。

3.⁠ ⁠所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4.⁠ ⁠參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

5.⁠ ⁠所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

6.⁠ ⁠如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

7.⁠ ⁠所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

8.⁠ ⁠是次活動適用於香港。

9.⁠ ⁠如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

10.⁠ ⁠本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

11.⁠ ⁠如有任何爭議，本公司保留最終決定權。