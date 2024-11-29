01女生聖誕倒數月曆禮品：美妝福袋套裝 全方位照顧女生造型需要

【聖誕倒數月曆2024｜聖誕禮物】聖誕節快到了！趁著聖誕及年末之際，是時候和親朋好友交換禮物或犒賞一下自己，迎接佳節來臨。提起聖誕禮物，充滿節日儀式感的聖誕倒數月曆必定是送禮首選，每日拆禮物，拆開一個又一個的新驚喜。

整個聖誕送禮活動期間，《01女生》將每日向讀者送出高質實用產品，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，晚上7時更隨時加碼推出快閃送禮活動！由時尚手袋、人氣美髮用品、美妝護膚產品、美容療程及酒店Staycation等禮物應有盡有，禮品總值接近HK$30萬。提提大家，記得先登記成為香港01會員，以便捕捉最新聖誕優惠和會員資訊！



01女生聖誕倒數月曆！一連四星期送豐富禮物

「01女生聖誕倒數月曆」活動由11月25日(星期一)開始至12月20日(星期五)，是次活動獲得超過20個品牌支持，活動期間星期一至五《01女生》每日都會送出豐富獎品。12月20日(星期一)晚上7點更會有「01女生聖誕倒數直播」節目，屆時將有明星歌手於節目中和大家Chit-Chat，更會邀請不同扮靚專家分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！

【01女生送禮】Eternal 每星期加碼送出「美妝福袋套裝」

想一步打造完美秋冬造型，淨白透亮的肌膚以及無瑕妝容絕對是關鍵一步。明白到每個愛美女生的需要，Eternal 每個星期都會加碼送出 5份「美妝福袋套裝」，每份套裝總價值超過HK$2,000，包括ALBION 賦活潤白緊緻滲透乳、Laura Mercier 純淨無瑕柔霧粉底液 、Dolce&Gabbana Beauty 濃密卷翹睫毛膏以及小手提包 以及Jimmy Choo FEVER EDP，全方位照顧女生造型需要。

名額：5個

活動日期：11月29日至12月5日

公佈日期：12月6日

遊戲網址：01女生Instagram 01女生Facebook

參加方法：

1) 前往01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

「美妝福袋套裝」詳情：

ALBION 賦活潤白緊緻滲透乳W INFINESSE WHITE WHITENING PUMP MILK W 200g HK$580

美妝福袋套裝：ALBION 賦活潤白緊緻滲透乳W INFINESSE WHITE WHITENING PUMP MILK W 200g HK$580（品牌提供）

想成為派對中焦點主角，就要選擇具備明亮感、提拉緊緻功效的保養品，重點護理令皮膚變得年輕、有活力！這款ALBION 賦活潤白緊緻滲透乳，結合抗皺、亮白、緊緻多重修護功效於一身，有效抑制毛細血管過度增生，重新調理出漂亮細緻的年輕活力肌。

Laura Mercier 純淨無瑕柔霧粉底液 Real Flawless Weightless Perfecting Foundation 1N2 Vanille HK$480

美妝福袋套裝：Laura Mercier 純淨無瑕柔霧粉底液 Real Flawless Weightless Perfecting Foundation 1N2 Vanille HK$480（品牌提供）

年末派對連連，選擇一款零負擔粉底就再也合適不過。Laura Mercier 這款純淨無瑕柔霧粉底液，質地輕盈好推，集遮瑕力、防水、12小時不脫色以及抗氧活膚於一身，一抹即完美融入肌膚，打造仿如原生好肌膚質感。

Dolce&Gabbana Beauty Devotion Extreme Volume Mascara HK$335 + Dolce Blue Jasmine Mini Bucket Dolce Blue Jasmine 手提包 HK$115

美妝福袋套裝：Dolce&Gabbana Beauty Devotion Extreme Volume Mascara HK$335 + Dolce Blue Jasmine Mini Bucket Dolce Blue Jasmine 手提包 HK$115（品牌提供）

無論是日常外出或是補妝，豐盈的眼睫毛都能夠令眼妝更為突出。Dolce&Gabbana Beauty 這款一眼睫毛膏，能夠輕盈舒適地提升睫毛，一刷瞬即增厚，更能保持長達36小時的持久妝效，全天候自信展現大膽妝容。

Jimmy Choo FEVER EDP 40ml HK$570

美妝福袋套裝：Jimmy Choo FEVER EDP 40ml HK$570（品牌提供）

要點綴造型，除了髮型、配飾外，香水亦能在不經意間展露個性。Jimmy Choo 這款結合木調琥珀與花香調，帶有香草、蘭花和橙花味的香水，為甜蜜佳節注入清新雅致。

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4. 需按指示於體驗後遞交用家體驗感受，資料會刊登於《香港01》網站及平台內。

5. 參加者需如實提交所有個人資料，不接受抄襲、侵權、任何敏感或不法成份。

6. 《香港01》保留使用相片作宣傳此活動之權利。

7. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

8. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

9. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

10. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

11. 是次活動適用於香港。

12. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

13. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

14. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。