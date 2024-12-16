01女生聖誕倒數月曆2024｜韓國人氣文創DINOTAENG 冬日軟萌咕臣

【聖誕倒數月曆2024｜聖誕禮物】聖誕節快到了！趁著聖誕及年末之際，是時候和親朋好友交換禮物或犒賞一下自己，迎接佳節來臨。提起聖誕禮物，充滿節日儀式感的聖誕倒數月曆必定是送禮首選，每日拆禮物，拆開一個又一個的新驚喜。

整個聖誕送禮活動期間，《01女生》將每日向讀者送出高質實用產品，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，晚上7時更隨時加碼推出快閃送禮活動！由時尚手袋、人氣美髮用品、美妝護膚產品、美容療程及酒店Staycation等禮物應有盡有，禮品總值接近HK$30萬。提提大家，記得先登記成為香港01會員，以便捕捉最新聖誕優惠和會員資訊！



01女生聖誕倒數月曆！一連四星期送豐富禮物

「01女生聖誕倒數月曆」活動由11月25日(星期一)開始至12月20日(星期五)，是次活動獲得超過20個品牌支持，活動期間星期一至五《01女生》每日都會送出豐富獎品。12月20日(星期一)晚上7點更會有「01女生聖誕倒數直播」節目，屆時將有明星歌手於節目中和大家Chit-Chat，更會邀請不同扮靚專家分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！

更多禮物>>> 01女生聖誕倒數月曆2024｜送手袋/酒店套票/美容療程總值近$30萬

【01女生送禮】DINOTAENG – 「BOBO Plush Doll 25CM毛絨公仔」（名額40個）

提到DINOTAENG，一眾棉花糖村民中，除了為人熟悉的短尾矮袋鼠們 QUOKKA，更有好夥伴BOBO和棉花糖MARSH。為了迎接佳日，他們早已換上全新2024冬日主題盲盒造型與大家見面，想延續冬日感的話，當然不少得入手可愛軟萌的咕臣公仔！東薈城名店倉今次加碼送出，以Bobo打招呼的姿勢製作而成的25cm公仔，100%棉面料帶來柔軟觸感，白色配以黑色刺繡眼睛和嘴型，展現出Bobo手繪獨有的不對稱形態，無論作為家居或辦公室裝飾都同樣合適。

（手工製作，每款填充物的量、嘴型、眼睛的位置可能略有不同。）

名額：40個

活動日期：12月16日至12月22日

公佈日期：12月23日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram 01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

【已完結】【01女生送禮】DINOTAENG – 陶瓷馬克杯

繼韓國首爾、台北、高雄及上海後，韓國超人氣文創設計品牌DINOTAENG 登陸香港！由2024年11月20日至2025年1月2日，首次於東薈城名店倉推出「DINOTAENG 快閃店」，棉花糖村及其村民更換上全新2024冬日主題盲盒造型靜候大家，到時更會分階段推出各式各樣DINOTAENG精品，款式應有盡有，粉絲必定滿載而歸！

如果未能前往東涌，與一眾可愛的棉花糖村們見面，品牌今次更送出陶瓷馬克杯，杯身以精緻可愛QUOKKA&BOBO的大臉立體造型，配合高級質感，無論送禮自用都同樣適合！

名額：20個

活動日期：11月27日至12月3日

公佈日期：12月4日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4. 需按指示於體驗後遞交用家體驗感受，資料會刊登於《香港01》網站及平台內。

5. 參加者需如實提交所有個人資料，不接受抄襲、侵權、任何敏感或不法成份。

6. 《香港01》保留使用相片作宣傳此活動之權利。

7. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

8. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

9. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

10. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

11. 是次活動適用於香港。

12. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

13. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

14. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。