婚戒鑽飾｜紅寶石的「平替品」？寶石專家教你分辨尖晶石與紅寶石

【婚戒鑽飾/尖晶石Spinel】近年有色寶石成為不少女生追捧的款式，無論是結婚鑽飾或是日常搭配，都能夠配襯造型、表達個性。尖晶石（Spinel）深受英國皇室、珠寶品牌喜愛，而尖晶石與紅寶石又有所相似。到底首飾鑽戒新手又應該如何分辨、入手心水寶石？今次就邀請了GIA寶石專家 Wim Vertriest介紹尖晶石，各位想入手珠寶前不妨了解多些！



為什麼尖晶石會被傳為紅寶石的「平替品」？

尖晶石會被傳為紅寶石的「平替品」，是因為以往傳統的西方寶石學家會對相同顏色的寶石使用相同的字稱，例如紅色石榴石、紅色尖晶石和紅寶石曾被共稱為同一個名字，現代紅寶石被稱為東方紅寶石，而我們今天稱為尖晶石的寶石被稱為巴拉斯紅寶石。

這種混淆直到 1783 年才被一位法國寶石學家澄清並確定，指出巴拉斯紅寶石和東方紅寶石實際上是兩種不同的礦物，分別是尖晶石和剛玉。同時，其他地區亦提供了非正式的方式分辨，例如因著硬度，波斯寶石工匠提出兩者品種不一，當中存有拋光方法的差異。

如何區分紅寶石與尖晶石？（ 圖片提供：Courtesy of William F. Larson. Robert Weldon/GIA ）

如何區分紅寶石與尖晶石？

雖然幾十年來，尖晶石的光芒一直被它的表親紅寶石所掩蓋。兩種寶石均擁有相當堅硬，與類似色調的特徵，想要區別兩者，專家分享能夠在觀察晶體的多色性上著手。因為紅寶石具有多向色性，當觀察晶體的方向不同時，晶體會將光分成紫紅色與橙紅色。而尖晶石缺乏這種特性，因此不具有任何多向色性特徵。

尖晶石是什麼？

尖晶石其實經常與其他寶石混淆，隨著尖晶石的日益普及，直至1783 年才被人們所分辨清晰。尖晶石除了是8月的生日石，亦是22 週年結婚紀念的象徵寶石。尖晶石的外表通常具有尖形外觀的原石晶體，而且能夠有多種顏色品種，由從淡粉色到灰色都有，最為常見的是粉紅色到紅色品種。

世界上一些最著名的寶石實際上是尖晶石？例如英女皇的帝國皇冠（Imperial State Crown）上的『紅寶石』其實是尖晶石！（gettyimages）

尖晶石有什麼常見的色調、品種？

尖晶石涵蓋不同色調和品種，最受歡迎的尖晶石，分別為紅色尖晶石、鈷藍尖晶石以及灰色尖晶石。專家亦分享了尖晶石的重要顏色形成主因。

-紅色尖晶石

當尖晶石中含有微量的鉻，鉻會產生相應的紅色調。

-鈷藍尖晶石

鈷和鐵的元素亦會產生藍色，當鈷濃度越高，鐵濃度越低，顏色亦會變得越深藍色。

-灰色尖晶石／中性色寶石

中性色寶石通常帶有微妙的藍色或粉紅色色調，但最受青睞的是其高光澤和反射。在極少數情況下，尖晶石也會呈現顏色變化，顏色會根據光線環境而變化。



資料來源：GIA美國寶石研究院實地寶石學經理Wim Vertriest