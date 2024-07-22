婚戒鑽飾｜如何挑選合適紅寶石？寶石達人分享3大Ruby 穿搭提案

入手首飾珠寶、婚戒鑽飾時，還在鑽石與彩色寶石之間考慮不下？紅寶石Ruby 歷史悠久、寓意豐富，既有愛情與激情，同時亦有吉祥、幸運的意義，大家在入手前可以考慮了解其特點。今次邀請到寶石達人 Terry分享有關七月的誕生石，有「寶石之王」之稱的紅寶石（Ruby）的懶人包，由如何入手、切工配搭到穿搭提案都一一公開！



3大特點入手紅寶石

不少人入手彩色寶石時，都會與鑽石作對比，入手紅寶石時最常會考慮的特點分別是顏色、淨度與切工。因為紅寶石的顏色是其主要價值所在，而紅寶石的顏色範圍從粉紅、紫紅到深紅都有，而目前市價最高是天然的鴿血紅寶石。而切工亦會影響紅寶石最佳的色彩表現，從而突顯顏色的飽和度和亮度。

寶石當中通常會有內含物，內含物或會增加其獨特性以及價值。另外，內含物亦對辨別寶石種類、原產地、區分天然及人造寶石有很大幫助。

紅寶石懶人包（freepik）

如何挑選合適的紅寶石？

除了可以從紅寶石的特點分析、入手，切工種類與克拉數亦不可忽略，這樣就可以挑選出合適的配飾選擇。雖然紅寶石存在感明顯，選擇小巧簡約的款式亦可以作為日常之選！

常見的紅寶石切工為橢圓形與墊形，而經典的圓形以及橢圓形十分適合婚戒、對戒。獨特的枕形和祖母綠形則適合作為訂婚戒指或豪華的項鏈。浪漫的心形，可謂情侶對戒或紀念日禮物的不二之選。

小於1克拉的寶石，較適合作為線戒、耳環或日常佩戴的簡約項鏈，1-3克拉的寶石適合婚戒、訂婚戒指或華麗的吊墜；而大於3克拉的寶石適合特別場合佩戴的豪華首飾，例如舞會、婚宴上的項鏈或手鐲。

如何挑選合適的紅寶石？（freepik）

紅寶石穿搭提案：日常工作



選擇簡約的紅寶石耳釘或小紅寶石吊墜項鏈，搭配一身Work wear，能夠在專業中增加優雅與自信。

紅寶石穿搭提案：日常休閑



約會或外出時，選擇小巧、簡約的紅寶石戒指或紅寶石手鏈，搭配輕鬆的休閑裝，能夠為造型增添亮點同時不會令造型過於誇張。

紅寶石穿搭提案：婚宴



要點綴重要日子，華麗典雅的配飾絕對是首選。大克拉紅寶石戒指、紅寶石項鏈、紅寶石手鐲或手鏈，搭配晚禮服，顯得高貴典雅。

如何保養寶石配飾？

想保持寶石配飾的光芒，保存與護理絕對不能馬虎了事！儲存時每件珠寶應該分開儲藏，避免與硬物或其他寶石接觸。另外亦要避免高溫、嚴寒和太重的濕氣。除了要存放在陰涼的地方，梅雨季節時亦可以放置除濕包，以防金屬氧化。

想清洗寶石配飾時，可以用溫和的肥皂水和軟毛刷輕輕清洗紅寶石配飾。避免擅自使用超聲波清潔器，特別是非天然的寶石，超聲波清潔器有機會對寶石內部造成損壞，最好請專業人士代為清洗、處理。

資源來源：寶石達人 Terry Lan