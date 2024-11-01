聖誕快樂提案｜香港聖誕有咩玩？高級千金妝教學、開箱CHANEL彩妝

聖誕快樂提案｜聖誕活動｜聖誕好去處｜聖誕禮物開箱｜聖誕節可說是年尾最大型的活動，不少人都會趁著聖誕和除夕假期，與家人、情侶和朋友們，一起歡度節日，而且放鬆休息一番。如果未計劃聖誕節做甚麼，《01女生》為大家精心炮製「聖誕懶人包」，一連數星期的《聖誕快樂提案》會帶大家遊走探索各種聖誕打卡、扮靚、飲食同禮物開箱，讓大家都能過一個超有儀式感的聖誕節。



聖誕節假期當然要善用！由me time休息至籌備聚餐，都來個感官享受之旅。以下分享聖誕行程計劃，先嘆奢華舒適的spa，再化個閃耀迷人的聖誕妝容，然後與親友聚餐，最後送上具心意的禮物祝福。

聖誕快樂提案1｜香港W酒店 Bliss® Spa體驗

聖誕最怕沒地方去會很悶，其實給自己放假做spa，也是個不錯的節目。這次做的spa非常適合上班族，特別是時常腰酸背痛的人，做完後可以回復美肌和心情，以最美的狀態出席派對！

位於九龍柯士甸香港W酒店72樓的Bliss水療中心，可以從落地玻璃窗，飽覽維港海景，加上14,500呎寬敞空間，頓時令人心曠神宜。

聖誕2024｜位於九龍柯士甸香港W酒店72樓的Bliss水療中心，可以從落地玻璃窗，飽覽維港海景。(01空間)

至於他們的紓壓護理，由專業按摩師主理，配合奢華護膚品，加強美肌功效。按摩師的按壓力度適中，做完後肌肉放鬆，不會有累贅無力的感覺，再享用精緻美點，即時為自己充滿電！還能使用上一層的豪華熱療及水療設施，如海景活力旋流按摩池、桑拿及香薰蒸氣房等。加購再可使用無邊際泳池和海景健身中心。立即預訂

私心推薦Natura Bisse抗衰老膠原蛋白護膚療程，配合頭肩頸深層按摩，感覺舒服，不僅睡了個美容教，醒後整個身體都超輕鬆！現時《01空間》正進行聖誕優惠，有限定尊享療程，亦設1,999港元的雙人套餐，大家不妨相約好姊妹或另一半來享受一下！

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓

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聖誕2024｜加購再可使用無邊際泳池和海景健身中心。(01空間)

聖誕快樂提案2｜高級感千金妝

年尾有大量派對要出席，加上各大品牌都推出各式各樣的限量版化妝品，或多或少大家購入後都無從入手如何使用。《01女生》邀請到化妝師Stephie為大家分享充滿高級感的千金妝妝容技巧。妝容精髓除了原生好皮膚之外，立體眼妝、柔和的胭脂及透亮唇妝更是重點。步驟簡單易上手，只需約10分鐘即可完成，大家不妨一試！

《01女生》邀請到化妝師Stephie為大家分享充滿高級感的千金妝妝容技巧。 (陳葦慈攝)

聖誕眼妝教學

聖誕胭脂教學

胭脂方面，根據模特兒的膚色而選擇粉色系胭脂，掃在顴骨及面上，增加立體感。 (陳葦慈攝)

聖誕唇妝教學

整個過程只需要約10分鐘，簡單又易上手，去party或者約會時化這個妝容，一定十分上鏡。

聖誕快樂提案3｜率先試！月膳工房聖誕到會套餐

來到聖誕節，當然不能少了約上親朋好友、同事一起聚會舉辦聖誕派對。準備聖誕大餐時，選擇到會就很適合不想苦惱買甚麼美食的人，這次率先試了《月膳工房》的聖誕到會套餐！

提到聖誕大餐就一定會有「露絲瑪莉烤春雞」和「焗德國豬手」，兩款都是光看就很有節日氣氛，前者雞肉鮮嫩多汁；後者外層酥脆，肉質還很嫩滑，在享用時記得要淋上醬汁，就更滋味！聚會中的特色小食都很重要，其中就有「蜜椒燒雞全翼」、「芥末蝦球」以及「避風塘紐西蘭半殼肥美青口」，都是滋味多汁，最適合和朋友邊聊天邊享用！

主食方面推薦「櫻花蝦瑤柱蛋白炒飯」和「黑松露鮮蝦帶子意粉」，兩款都是份量十足，意粉當中的鮮蝦和帶子都是下足料，而且是鮮味十足。假如想吃得健康一點，就有2款沙律「香芒大蝦薯仔雜果沙律」和「挪威煙三文魚田園沙律」，都是健康又清新！再配上「白桃烏龍冷泡茶」，果香馥郁又清新，不用擔心會吃膩！

《月膳工房》的聖誕到會套餐（蔡泳儀 攝）

這次一共精選了9款美食配白桃烏龍冷泡茶，有聖誕特色美食、主食、沙律，款款都是很美味又有聖誕氣氛，《01女生》整個編輯組一起享用份量都非常足夠，很推薦作為公司或私人聖誕派對時的大餐！現時《01空間》推出了聖誕優惠，無論是選擇《月膳工房》「4-6人」還是「8-12人」聖誕到會套餐，都可以享有88折優惠，在預訂聖誕大餐時不妨考慮一下！

聖誕快樂提案4｜CHANEL Beauty 假日系列開箱

提及聖誕，怎少得聖誕禮物? 無論送禮或收禮，都會選既漂亮實用、還要充滿節日感的禮物，不知以下的CHANEL假日系列，又會否是你的心水之選？

聖誕2024｜CHANEL Beauty 假日系列開箱 (陳葦慈攝)

CHANEL N°5 的飄逸香氣，相信唔少人都喜歡。今年的假日系列，在香水瓶身上加一層白雪，讓整個氛圍更具浪漫意境。而隨身香水噴霧則設手鏈帶，可戴於腕間或扣在手袋做裝飾，上面亦有Coco Chanel最愛數字「5」的珠寶吊飾，超級精美。

聖誕2024｜限量創作 N°5 EAU DE PARFUM (陳葦慈攝)

聖誕2024｜限量創作 N°5 EAU DE PARFUM (陳葦慈攝)

說到假日系列的化妝品，最別緻莫過於DIAMOND DUST光影粉，為限量創作！眼影則採用大膽而和諧的ENCHANTED NIGHT色調，以北極光神秘色彩為靈感，配合細緻持久防水眼線液，打造魅惑妝容。

唇妝方面，最新4款限量色調都傾向濃烈，加上唇膏殼上的冬日雪花浮雕圖案，收藏度十足。最後不少得美甲，這次加入紫調黑色#STORYTELLER和金屬鮮粉紅#CHARMER，充滿神秘感。

聖誕2024｜CHANEL 絕色亮澤唇膏 及 極致鏡面水光唇釉 (陳葦慈攝)

聖誕2024｜CHANEL LE VERNIS 甲油 (陳葦慈攝)

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