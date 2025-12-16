聖誕禮物男朋友2025｜50大送男友禮物推薦！時尚配飾、貼心護理

【聖誕禮物推薦/聖誕禮物男朋友推薦2025】送給男友的聖誕禮物？男朋友禮物送什麼好？聖誕禮物可以說是一年一度的難題，芸芸聖誕精品、聖誕套裝，應該入手那一款才好呢？無論送給男性友人，男朋友，老公或是前世情人爸爸、爺爺們，不妨參考以下最實用、最貼心的聖誕禮物推薦！



聖誕禮物男朋友推薦1： Maison Margiela 數字鑽石戒指 HK$4,950

想送上具有心意的聖誕禮物，選擇情侶對戒會是個不錯。Maison Margiela 這款數字鑽石戒指，磨砂黃金色鍍層與純銀內裡，戒圈環繞品牌數字標誌，數字「11」配以實驗室培育鑽石，低調地展現奢華感。

聖誕禮物男朋友推薦： Maison Margiela 數字鑽石戒指 HK$4,950（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦2：MALIN+GOETZ scent the mood votive set 迷你香氛蠟燭套裝 HK$670

聖誕節當然不少得充滿儀式感的香氣產品，MALIN+GOETZ這款迷你香氛蠟燭套裝中蘊含四款不同香氣，由清新的草莓、明亮的佛手柑、溫暖的皮革到濃郁的甜酒香調都有，讓不同的大自然元素陪伴每個家居時光。

聖誕禮物男朋友推薦：MALIN+GOETZ scent the mood votive set 迷你香氛蠟燭套裝 HK$670（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦3： JELLYCAT Ricky 青蛙聖誕樹 HK$635

毛公仔絕對是近年大熱熱潮，不論男女老幼都有所喜愛的卡通IP，由手袋吊飾到鑰匙扣都充滿卡通化。這款萌趣的Ricky青蛙聖誕樹，厭世表情配以圓碌碌身材，加上聖誕造型，童趣地代替傳統的聖誕樹，為家居增添趣味。

聖誕禮物男朋友推薦： JELLYCAT Ricky 青蛙聖誕樹 HK$635（LANE CRAWFORD）

聖誕禮物男朋友推薦4： baroma 香．月夜香薰套裝HK$3,405

想送上一份收藏價值高的聖誕禮物，除了入手限定的聖誕好物，送上顏值高的香氣產品亦是個不錯之選。亞洲手工香氛與生活風格品牌 baroma ，以優雅的「歡慶鼎爐」 配上桂花、鳶尾花、檀香與柏木的香氣，居家亦能感受詩意盎然、沉浸感十足的寧靜感。

聖誕禮物男朋友推薦： baroma 香．月夜香薰套裝HK$3,405（baroma官網）

男朋友聖誕禮物推薦5： Grown Alchemist 限量節日系列 護膚經典系列 HK$800

偏好天然護理產品的話，來自澳洲的 Grown Alchemist，以天然護膚為品牌理念，每款產品均蘊含高達94%天然活性精華。而這款護膚經典系列禮盒，價值高達HK$1170，當中匯聚三款正裝皇牌產品及兩款精選體驗裝，包括潔面啫喱、活膚修護精華、保濕日霜、隔離霜以及潤唇膏，能夠照顧好不同的膚質需求！

男朋友聖誕禮物推薦： Grown Alchemist 限量節日系列 護膚經典系列 HK$800 （品牌提供）

男朋友聖誕禮物推薦6： Cetaphil舒特膚 賦活胜肽塑顏精華 Healthy Renew Facial Serum 30g HK$425

誰說抗老只是女生專用？抗老是不論任何性別與膚質都應該重視的一環，特別男生比女生更容易「斷崖式衰老」，更應該及早、趁年輕時做好準備！

今次Cetaphil舒特膚與皮膚科醫生攜手打造全新賦活胜肽塑顏系列，以由大豆萃取而成的純化胜肽配合高山雪絨花萃取、改善膚色不均的稻糠萃取、NIACINAMIDE、維他命原B5 (Panthenol)及甘油等成份，溫和地逆轉肌齡，一次過解決皺紋、光澤、膚質、緊緻度、彈性與柔軟度等九種不同肌膚需求。

男朋友聖誕禮物推薦7：Jo Malone London 聖誕限量版古龍水禮盒 HK$950

如果想送予具有聖誕氣氛的小物，不妨選擇能夠每日使用的香氣好物，今個聖誕Jo Malone London 推出色彩繽紛的復古小圓禮盒，裏含五款聖誕限量版香氛，讓大家可以延續奢華的節日驚喜。

男朋友聖誕禮物推薦：Jo Malone London 聖誕限量版古龍水禮盒 HK$950（品牌提供）

男朋友聖誕禮物推薦8： UNIQLO KAWS WINTER 系列 茄士咩圓領針織衫

喜愛KAWS的粉絲有福了！自今年秋冬KAWS 加入UNIQLO駐場藝術家後，終於在聖誕推出首個系列，今次更是首次運用針織元素與系列，以及融入紅、綠、黃等三種撞色設計。天氣轉凍時，最需要質感豊盈、柔軟保暖的茄士咩單品，完美符合冬日節慶氣氛！

男朋友聖誕禮物推薦： UNIQLO KAWS WINTER 系列 茄士咩圓領針織衫（UNIQLO）

男朋友聖誕禮物推薦9： Aveda升級版強效豐盈防掉四步曲禮盒 HK$745

不論男女，頭髮都相當重要，特別是掉髮、頭髮乾旱等問題更為影響外觀與整體造型。想改善掉髮問題，除了要注意日常生活習慣，平日使用的護髮產品亦可以選擇具有重點修護功能的。Aveda這款節日限定禮盒中，內含升級版強效豐盈防掉洗髮水、頭皮激活精華、 防掉護髮素以及強禦修護精華，以高效草本活性成分，修護以及減少因斷裂造成的掉髮。

男朋友聖誕禮物推薦10：TORY BURCH RHINO COIN PURSE KEY FOB HK$1,550

近年手袋吊飾風潮停不了，就連奢侈品牌亦加入其中，推出相應的可愛小吊飾。TORY BURCH今個秋冬以以全新針刺布料定義經典美式運動風，其中這款犀牛鑰匙掛飾鑰匙，外縫皮革的外型加上可以收藏airpods的容量，可愛又實用，男生亦能扣於褲裝上點綴自己的造型。

男朋友聖誕禮物推薦：TORY BURCH RHINO COIN PURSE KEY FOB HK$1,550（TORY BURCH官網）

男朋友聖誕禮物推薦11： Montblanc 2025年秋冬太陽眼鏡

太陽眼鏡不止能夠擋住紫外線，更能夠點綴造型，讓整個造型更添型格。Montblanc 2025年秋冬眼鏡系列，當中以精緻細節和高品質材質為設計重點，流暢型的鏡框以品牌的鋼筆筆尖為靈感，配合透明醋酸纖維結構與金屬細節，展現出另類優雅感。

男朋友聖誕禮物推薦： Montblanc 2025年秋冬太陽眼鏡（品牌提供）

男朋友聖誕禮物推薦12：Valextra Magnetic card Case

如果認為銀包作為聖誕禮物會過於貴重或太有負擔感的話，不妨送上較為輕便易攜的卡片套吧。這款Valextra的磁吸卡片套，雖然只有一個卡位，輕巧的外形既能夠陪伴另一半的日常，又可以放於手機後方，輕鬆解放雙手。

男朋友聖誕禮物推薦：Valextra Magnetic card Case（品牌提供）

男朋友聖誕禮物推薦13： Tea WG 頂級訂製茗茶系列 全新尊爵伯爵茶110g HK$338

聖誕節又怎能少得朋友聚會與派對時刻，不論是大餐狂歡過後，或是年歲增長後開始想以熱茶代替酒精，家中備上茶葉總不會有錯！今次 Tea WG將經典的伯爵茶配方改良，結合經典佛手柑、金黃雲南紅茶與馥郁大溪地雲呢拿香草莢，打造出完美融合了風味、工藝與創意的新配方：果實鮮活靈動的香韻與細膩前調，尾韻更會泛起一絲細緻甜味。

男朋友聖誕禮物推薦： Tea WG 頂級訂製茗茶系列 全新尊爵伯爵茶110g HK$338（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦14： On THE ROGER Pro Ace網球鞋 HK$1,790

今次On的秋冬系列，重塑了與費達拿共創的THE ROGER Pro網球鞋，於原版基礎上對材質進行了全面升級，首次採用素皮、麂皮與磨砂皮革拼接，輔以壓紋細節，以工藝之美詮釋費達拿在網球場上運動的極簡優雅。

聖誕禮物男朋友推薦： On THE ROGER Pro Ace網球鞋 HK$1,790（品牌提供）

男朋友聖誕禮物推薦15：CROCS Bae Leopard Clog HK$738

為了祝賀CROCS踏入30周年，品牌重塑復古經典的Bae Leopard Clog，打造出創新高的60MM 厚度，配合狂野奢華的豹紋印花，完美詮釋出張揚的高級感。

男朋友聖誕禮物推薦：CROCS Bae Leopard Clog HK$738（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦16： N organic Wrinkle Pack Essence皺紋修護精華

男生也許不太重視護膚保養，不過抗皺護理則是絕對不容忽視！作為日本人氣熱賣的有機護膚品牌，N organic以「溫和、有效、自然」為理念，專為敏感肌膚提供安心又高效的護膚方案。這款皺紋修護精華，當中含有天然視黃醇替代品「補骨脂酚」，能夠針對乾燥引致的細紋 ，同時抵抗紫外線與氧化程度，瞬間提亮暗沉！

聖誕禮物男朋友推薦17：半島精品店限量版威士忌及氣泡茶 HK$378起

如果今個聖誕打算和另一半安在家中享受二人時光，微醺過聖誕的話，半島精品店的限量版單一麥芽蘇格蘭威士忌及半島精選氣泡茶會是個好選擇。威士忌設有半島高地11年單一麥芽蘇格蘭威士忌及禮盒裝(配威士忌杯兩隻)可選 ; 氣泡茶則設有特選氣泡茶、粉紅氣泡茶及氣泡茶歡慶禮盒(配香檳杯兩隻) 選擇，總有一款合你心意。

聖誕禮物男朋友推薦：半島精品店限量版威士忌及氣泡茶 HK$378起 （品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦18： The North Face GLENCLYFFE LOW GORE-TEX HK$1,698

如果想送份實用的聖誕禮物予另一半，The North Face今個秋冬所打造的Urban Exploration 2025 Urban Evolution，當中以「都市進化」為核心理念，通過創新剪裁與面料技術搭配出低飽和、富有層次的單品。這款結合2000年代山系剪裁與現代廓形的鞋款，具有戶外活動的功能性面料細節，同時具有時尚外型，能夠輕鬆打造簡約的城市戶外風。

聖誕禮物男朋友推薦： The North Face GLENCLYFFE LOW GORE-TEX HK$1,698（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦19： SHISEIDO MEN煥能肌活免疫再生精華 NEW ULTIMUNE Power Infusing Serum 50mL HK$950

不少人在入手男士護理時都會十分困擾，不知道該購入那款品牌才好，不妨入手作為男士尊貴護理品牌先驅的SHISEIDO MEN 男士護理系列。今次品牌將SHISEIDO MEN 煥能肌活免疫再生精華再度升級，當中加入創新配方PEPTIDE AA+以及三重山茶花專利技術(Triple Camellia TechnologyTM)，能夠針對改善男士肌膚免疫力、抗氧化能力及紫外線傷害防禦能力。

聖誕禮物男朋友推薦： SHISEIDO MEN煥能肌活免疫再生精華 NEW ULTIMUNE Power Infusing Serum 50mL HK$950（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦20：Gucci GG1668S

應節當然不少得一副型格的太陽眼鏡！這款在GUCCI 節日禮品廣告中亮相的眼鏡，以厚醋酸纖維製成，時尚方框加上特色雙層結構，並以Gucci 標誌點綴，襯托著佛羅倫斯高雅盛大的慶典氣氛，一載上仿如時尚巨星！

聖誕禮物男朋友推薦：Gucci GG1668S（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦21：ad-lib x TWEMCO 20 週年限量鬧鐘時計 HK$1,180

想送上一些增添家居儀式感的小物？不妨送上象徵香港製造的物品吧！ad-lib 今年再度與全球第一家全自動翻頁時鐘的製造商 TWEMCO 合作，聯乘推出「ad-lib x TWEMCO 20 週年限量鬧鐘時計」。這次合作採用復古型號 AP-28，經典半圓形翻頁鐘，配以純白色機身，體積輕巧，翻頁聲音清脆俐落，更附有 3 段式響鬧功能。純白鐘面加上 ad-lib 品牌顏色，另外印有 ad-lib 及 TWEMCO 品牌標誌，以及打氣字句「Have a good day」，元氣十足！

聖誕禮物男朋友推薦：ad-lib x TWEMCO 20 週年限量鬧鐘時計 HK$1,180（品牌提供）

男朋友聖誕禮物推薦22： Venchi 千花系列 Chocoviar 巧克力長方形禮盒（18 粒）HK$620

提到聖誕節，當然不少得甜密滋味。如果想送些輕盈的聖誕禮物的話，送上好吃又能犒勞心靈的零嘴就最好不過。Venchi新推出的千花系列 Chocoviar 巧克力長方形禮盒，內含經典柔滑的 Chocoviar 標誌性魚子醬碎粒巧克力，以及不同稠度的夾心內餡，配合新登場香氣馥郁的紅莓與溫潤綿密的榛子蓉口味，令人回味無窮，空閒時吃上一顆馬上揮散負能量！

男朋友聖誕禮物推薦： Venchi 千花系列 Chocoviar 巧克力長方形禮盒（18 粒）HK$620（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦23：SWAROVSKI Connexus Pendant HK$ 1,850

帶到最浪漫、溫馨的聖誕節，當然要表達愛意，選擇同樣窩心的時尚配飾就更能讓對方每日記掛你。SWAROVSKI 這款以混合式切割設計的鏈墜，鏈墜將兩個相扣的水晶圓環並扣，一個飾有透明Swarovski 鋯石，鑲嵌銀灰色方形切割 Swarovski 水晶，加上巧妙隱藏的刻字「Love is around」（愛就在身邊），充滿浪漫巧思。

聖誕禮物男朋友推薦：SWAROVSKI Connexus Pendant HK$ 1,850（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦24：DOLCE&GABBANA BEAUTY K 禮盒套裝 HK$1,160

要入手一份實用又有心思的聖誕禮物，送香水就最好不過。Dolce&Gabbana Beauty 這款國王香氛，以西西里檸檬與血橙作前調，再以辛香辣椒配以薰衣草與岩蘭草，禮盒套裝內含香水與隨身用香氛，能夠隨時表達熱情又溫暖的陽剛氣息。

聖誕禮物男朋友推薦：DOLCE&GABBANA BEAUTY K 禮盒套裝 HK$1,160（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦25： Clarks Originals x Nicholas Daley HK$1699

為慶祝Clarks200週年，其中一項慶祝活動便是與Nicholas Daley達成聯名合作！今次的合作，Daley重新設計了Wallabee 鞋款，透過運用訂製面料和複雜的工藝過程，圩造出藍紅相間的蘇格蘭格紋拼布設計與全新的moccasin 鞋型結構和縫線，向自身的牙買加和蘇格蘭血統致敬。

聖誕禮物男朋友推薦： Clarks Originals x Nicholas Daley HK$1699（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦26：Saicho混合原箱 750ml HK$1,200

無論你是茶飲愛好者，或是正在尋找派對聚會好物，相當推薦你入手氣泡茶品牌Saicho！這款「Saicho混合原箱」齊集三種口味：茉莉花茶、日式焙茶和大吉嶺茶，讓選擇享用無酒精飲料的人們，亦能在節日中細細品味優雅綿長的香氣。

聖誕禮物男朋友推薦：Saicho混合原箱 750ml HK$1,200（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦27：周大福金漚浮釘系列18K白色黃金美鑽手鐲 HK$44,900起

想入手情侶首飾或實用的時尚配件，選擇好襯又不會過於誇張的銀飾就最好不過。周大福最新推出的金漚浮釘系列，將中國傳統美學與當代簡約風格結合，以珍貴的天然鑽石代表傳統大門上的門釘，象徵與至親之間牢不可破的堅固聯繫。這款18K、750 白色黃金手鐲，加上包邊鑲的圓鑽形天然鑽石，低調之餘不失閃爍感，那怕男生配帶亦同樣好看。

聖誕禮物男朋友推薦28：RAVIPA Golden Twine Collection HK$990

首飾可以不單止是工藝的象徵？泰國人氣珠寶品牌RAVIPA，特意設計將金色線條融入手鍊的編織之中，金色線條象徵繁榮、豐富、穩定和財富，再配上象徵不同祝福的配飾：象頭神(Ganesha)、那伽(Naga)、多聞天王(Vessavana)、吉祥天女(Lakshmi)、克里希納(Krishna)、大梵天(Brahma)和女性三相神(Trishakti)。從成功、愛情、幸運、財富、智慧到保護都有，輕鬆帶來不同的守護與祝福！

聖誕禮物男朋友推薦：RAVIPA Golden Twine Collection HK$990（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦29：BeanCurious「十二款聖誕咖啡豆」禮盒 HK$780

無論是上班提神或日常休閒，咖啡都令人無法抗拒。如果你想入手獨特風味的咖啡，專門搜羅世界各地最優質咖啡豆的BeanCurious，嚴選出12 款風味獨特的咖啡豆，打造出「十二款聖誕咖啡豆」。當中包括四款頂級單品咖啡豆，以及八款其他優質單品咖啡和招牌混合咖啡豆，從經典的朱古力堅果香氣，到充滿異域風情的葡萄酒、木瓜、草莓、甘蔗和香料等多元風味都有，絕對能夠帶來驚喜！

聖誕禮物男朋友推薦：BeanCurious「十二款聖誕咖啡豆」禮盒 HK$780（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦30：「Svenson’s Holiday Hair Rejuvenation Set」 HK$1,380

髮型對於每個男生而言都相當重要，平日打理頭髮不時會用上髮型產品，清洗不當就極有機會殘留於頭皮，影響頭皮健康，甚至倒塞毛孔，令掉髮及髮絲幼弱稀疏問題出現。想預防頭髮問題，育髮產品就會是個好選擇。作為「髮理專家」的Svenson Hair 史雲遜護髮中心，打造出育髮節日禮盒，當中有三款必備產品，包括洗髮水、髮膜及生髮精華，能夠有效減少髮絲脫落、重建毛囊活力同時為髮根提供豐富營養。

聖誕禮物男朋友推薦：「Svenson’s Holiday Hair Rejuvenation Set」 HK$1,380（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦31：Matin Kim LETTERING BALL CAP

Matin Kim 近年熱潮可謂停不了，韓國甚至亞洲也大受歡迎！而Cap 帽絕對是穿搭中最百搭的單品，想點綴造型的話，入手Matin Kim 這款富設計感、別具個性，將常見牛仔布加入鮮明標誌，展現出極簡街頭風格。

聖誕禮物男朋友推薦：Matin Kim LETTERING BALL CAP（官網）

聖誕禮物男朋友推薦32：MALIN+GOETZ fresh faced starter set潔面醒膚入門套裝 HK$480

來到秋冬時份，那怕平日不愛護理的男生們，都需要對抗冬季乾燥，以保持肌膚健康與平衡。特別是這款來自紐約的天然護膚品牌MALIN+GOETZ，十分適合喜愛簡單產品的你，清新的氣味，潔面啫喱、排毒面膜以及補濕面霜組成完美三重奏，助你以最佳肌膚迎接新的一年。

聖誕禮物男朋友推薦：MALIN+GOETZ fresh faced starter set潔面醒膚入門套裝 HK$480（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦33：張梁記 JAAAM 深清豐盈洗髮組合 HK$429

聖誕佳節連連，當然要盛裝出席，將自己全面準備好。主打男士專業護理的張梁記，深知頭髮對於每個男士的重要性，這款洗髮組合能夠100%深度淸潔、去除頭皮角質並修復髮絲，為大家帶來居家 SPA級享受，輕鬆打造魅惑氣質的髮型。

聖誕禮物男朋友推薦：張梁記 JAAAM 深清豐盈洗髮組合 HK$429（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦34：Philips Barista Switch 二合一半自動膠囊 意式咖啡機PSA2218/50 HK$6,998

對咖啡有所追求，不一定要四出尋找才有合心意的，其實居家亦能製作出獨特的咖啡。Philips 近期推出一款新式「家庭和諧號」，這部備有支援咖啡膠囊和即磨咖啡的兩款手柄，無論是時間緊湊或需要享受me time 都能夠沖煮出香醇的意式咖啡，能夠一次滿足家中不同需求。

聖誕禮物男朋友推薦：Philips Barista Switch 二合一半自動膠囊 意式咖啡機PSA2218/50 HK$6,998（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦35：Carhartt WIP RIDER JACKET HK$1,999

牛仔單寧絕對是衣櫃中必入單品，Carhartt WIP 今季以戶外軍事為靈感，將耐磨面料、水洗工藝和染色處理等結合成秋冬 ICONS系列。這件牛仔外套保留了經典工裝飛行外套的板型，配合重點羅紋染色處理，打造出獨特細節，令整件外套更添時尚質感。

聖誕禮物男朋友推薦36：Sonos Ace 智能耳機 HK$3,599

如果不知道應該送贈什麼聖誕禮物予男友，美酒、音響、腕錶或電遊，總有一樣能夠對得上他們的心意！重視音質的話，不妨入手Sonos 首款無線頭戴式耳機 Ace，當中搭配頂級音響技術、主動降噪以及頭部動態追蹤功能，無論聆聽喜愛的音樂、觀賞電影，或是進行通話，都能體驗身歷其境的聽覺盛宴。

聖誕禮物男朋友推薦：Sonos Ace 智能耳機 HK$3,599（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦37：CORAVIN 限量版「埃米塔日紅」(Hermitage Red) 節日優惠價HK$2,227.55

如果自己一人獨享美酒，總會有喝到一半已感盡興的片刻，特別葡萄酒、香檳等，木塞離開酒瓶後，酒體接觸過多氧氣後就會氧化或變質，浪費了一瓶美酒。而CORAVIN 以醫療級的幼針刺穿木塞，再將無害惰性氣體注入酒瓶，氬氣產生壓力後將酒抽出來。 只要抽出取酒針，天然軟木塞便會「癒合」，無論是逐杯享用葡萄酒，或聚會時想保持瓶中美酒品質都可以，可以說是愛酒之人的必須品！

節日期間，Coravin 這款2025 年限量版 Timeless Six+ 更有特別優惠，套裝相當豐富，除了取酒器外，更包括三個 Coravin Pure® 氬氣膠囊、六個Coravin 專用螺旋瓶塞、一個 Timeless 高級充氣器、一個攜帶收納盒以及一個酒瓶保護套。

聖誕禮物男朋友推薦：CORAVIN 限量版「埃米塔日紅」(Hermitage Red) 節日優惠價HK$2,227.55（品牌提供）

男朋友聖誕禮物推薦38： BAZ & FRIENDS 迷你怪獸小分隊包掛盲盒套裝 (獨家發售) HK$2,800

今個聖誕，BAZ & FRIENDS再度回歸！今次更聯同迷你怪獸軍團一同登場，讓整個Baz & Friends 的奇幻世界充滿連卡佛。想與一班可愛角色盡情探索冒險的話，不妨入手這款一套8盒的掛飾盲盒，玩味之餘又可以與朋友分享歡樂與驚喜！

男朋友聖誕禮物推薦： BAZ & FRIENDS 迷你怪獸小分隊包掛盲盒套裝 (獨家發售) HK$2,800（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦39：CLARKS X PLEASURES Torhill Woven HK$2,099

偏好街頭、次文化穿搭的話，真的不能錯過Clarks 與洛杉磯街頭品牌PLEASURES，首次聯乘的限量鞋款！聯名鞋款的設計以刺繡貫穿整個系列，綁帶式的Torhill 採用經典Wallabee的流線型輪廓，加上強烈對比的黑白色，配以奢華生動的3D龍形刺繡，以及後跟外側標誌性的 PLEASURES 草書字體刺繡，充滿着復古與型格感！

聖誕禮物男朋友推薦：CLARKS X PLEASURES 左：Torhill DRGN HK$1,899 右：Torhill Woven HK$2,099（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦40：ROYCE’豪華禮物籃 HK$1,288

聖誕佳節當然要以朱古力、零食等應節，送上北海道代表性的禮品 ROYCE’，定是不出錯之選！這款日本超人氣的ROYCE’豪華禮物籃，齊集了可可榛子曲奇、純巧克力、果仁巧克力條、巧克力威化等多款朱古力，更添冬日醉人氣氛。

聖誕禮物男朋友推薦：ROYCE’豪華禮物籃 HK$1,288（city’super）

聖誕禮物男朋友推薦41：Bamford 聖誕甯靜香氛聖誕限定套裝 HK$650

安睡絕對是每個人的必須品！睡眠質素不單影響心情，更會影響隔天的表現，壓力或繁忙生活或會影響好睡眠，而安睡噴霧就能助你放鬆。Bamford源自英國，由英國貴族Carole Bamford 女爵創立，以具活性成分的藥用植物與頂級天然有機成分打造一系列產品。

這款套裝，包括以療癒的精油配方打造的枕頭噴霧，以甯靜香氛蠟燭。限定版包裝更用上源自象徵愛與和平的傳統聖誕植物槲寄生，配以精緻絲帶設計，滿滿濃厚聖誕氛圍！

聖誕禮物男朋友推薦：Bamford 聖誕甯靜香氛聖誕限定套裝 HK$650（品牌提供）

男朋友聖誕禮物推薦42：Timex x MM6 Maison Margiela T80 Gift Set HK$1,900

男生們的最愛，當然不少得腕錶！近年復古風潮盛行，型格銀飾百搭多變，能夠輕鬆配襯造型。今年聖誕，MM6 MAISON MARGIELA 與性價比極高的手錶品牌 TIMEX合作，將經典的 T80腕錶重新演繹，打造出不銹鋼錶鍊、2合1的腕錶，中性街頭風格，不會過於成熟或幼稚，任何年齡都可以輕鬆用上。

男朋友聖誕禮物推薦：Timex x MM6 Maison Margiela T80 Gift Set HK$1,900（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦43：Aesop 美好氛圍芳香四件組 HK$840

想增加家居的氛圍感，送予香氣產品就錯不了！Aesop 今年推出數款年度季節性禮盒系列，以電影以及重用材料，為禮盒包裝靈感，想要一站式包辦香氣的話，這款美好氛圍芳香四件組，包含舒緩木質、草本香調的賦活芳香手部清潔露、賦活芳香護手霜，天竺葵身體潔膚露以及獨特雪松、小荳蔻香味的俄勞斯芳香室內噴霧，為雙手及家居空間注入美好芳香呵護。

聖誕禮物男朋友推薦：Aesop 美好氛圍芳香四件組 HK$840（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦44：SKIMS MENs COTTON CLASSIC LONG SLEEVE T-SHIRT HK$600

想送予實用的聖誕禮物，選擇溫暖的冬日之選就最好不過！由名媛 Kim Kardashian 創立的奢華內衣品牌支線 SKIMS MENs，作品結合了無與倫比的優雅質感與卓越的實用性。這款100%純棉的長袖圓領T恤，能夠完美貼合身體，透氣與彈性舒適兼備，作為內衣混搭以及單穿亦同樣出色。

聖誕禮物男朋友推薦：SKIMS MENs COTTON CLASSIC LONG SLEEVE T-SHIRT HK$600（Lane Crawford）

聖誕禮物男朋友推薦46：Le Labo 限量Candle Discovery Set HK$670

要追求獨特香氣，為me time 添上文藝氣息與平靜感的話，入手Le Labo 這款限量禮盒，一盒齊集3款56.5g 家居系列的香氣蠟燭就最好不過。禮盒中包括以乾淨龍涎香、琥珀調的AMBROXYDE 17、暖意舒適的聖木 PALO SANTO 14以及檀香、煙燻與皮革揉合的 SANTAL 26。三款獨特縈繞的香氣，能夠助你盡情放鬆，找到內心的平靜。

聖誕禮物男朋友推薦：Le Labo 限量Candle Discovery Set EUR €60.33（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦46： Caudalie節日保濕舒敏套裝 【2025聖誕限量系列】HK$260

以天然、高效抗老配方著名的Caudalie，今個聖誕與法國新晉藝術家Léa Morichon攜手打造的限定聖誕系列，以溫暖的紅色與粉紅色為主調，將濃厚的法式浪漫與詩意氛圍注入其中。這款節日保濕舒敏套裝可以說是專為乾敏肌設計，當中蘊含葡萄籽保濕卸妝潔面啫喱、葡萄籽保濕雪芭面霜與葡萄籽保濕雪芭面霜，保濕同時呵護肌膚。

聖誕禮物男朋友推薦47：4LLEY TECH 《好正經語錄》移動電源系列 HK$252

以趣味語錄點綴日常，4LLEY TECH特別推出《好正經語錄》移動電源，字句包括「準時收工」、「一陣OT」和「點部署」等，加上富有香港特色的地方背景，打造出別緻感覺。移動電源體形較薄，只有8.9毫米，而且有達5,000mAH容量，能夠有線快充或磁吸無線充，非常方便。

聖誕禮物男朋友推薦：4LLEY TECH 《好正經語錄》移動電源系列（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦48： everyBODY LABO Disney Donald Duck、Chip ‘n’Dale 立體礦香石香薰套裝 (附10mL 香薰油) HK$199

Disney迷切勿錯過！今個聖誕everyBODY LABO聯同Donald Duck、Chip ‘n’Dale等角色，跳入香薰連立體造型擴香石套裝系列。以天然陶土製作的擴香石，加上經典角色的趣緻、可愛造型，配合清新香氣，溫和持續地散發香氣，為家居帶來節日儀式感。

聖誕禮物男朋友推薦： everyBODY LABO Disney Donald Duck、Chip ‘n’Dale 立體礦香石香薰套裝 (附10mL 香薰油) HK$199（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦49： ole henriksen 胜肽彈潤修護禮盒 HK$430

這款結合健膚胜肽保濕面霜、健膚彈潤滋養精華油與限量版胜肽豐盈保濕護唇精華，配方使用能夠提升肌膚緊緻、彈潤感的高效胜肽成份，能夠深層補水同時喚醒肌膚活力，讓皮膚重拾飽滿光澤感。

聖誕禮物男朋友推薦： ole henriksen 胜肽彈潤修護禮盒 HK$430 （品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦50： Fenty Beauty 豐盈滋養奶柔身體乳霜 HK$365

來到乾燥難耐的秋冬時份， 保濕絕對是必備護理。這款蘊含近25%的豐潤乳木果油與七種滋養精油的身體乳霜，輕盈同時能瞬間為肌膚注入雙倍水潤感，為冬日帶來長效滋養的體驗。