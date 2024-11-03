2024聖誕倒數月曆開箱　DIOR、YSL、Diptyque等6大品牌精選搶先看

聖誕倒數月曆搶先看！！



來到11月，雖然還沒正式到12月，但美妝圈已經準備要過聖誕節了！每年最令人期待的倒數月曆，可以享受開箱帶來的驚喜，隱藏版商品也是大家關注的亮點，小編搶先開箱2024年倒數月曆，美妝控、香氛迷趕快收藏。

2024聖誕倒數月曆內容物一覽，DIOR、YSL、Diptyque、Jo Malone London、Acqua di Parma、Maison Francis Kurkdjian等驚喜等你揭曉！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024 6大品牌聖誕倒數日曆開箱（Diptyque官網；01製圖）

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1. YSL

每年聖誕節都不會缺席盛宴的YSL，這次的主題延續2024秋冬時裝秀亮相的蕾絲網格，以俐落的金色線條交織，呼應高級訂製服的叛逆不羈，搭配皚皚白雪中綻放的雪絨花。最讓人期待的聖誕倒數月曆，優雅雪白外盒，搭配耀眼的金奢蕾絲花紋與映照YSL LOGO的絕美雪絨花，打開來藏有24格小抽屜。

抽屜裡藏有品牌最熱賣的彩妝、明星經典的香氛、頂級保養品，還有聖誕限定的隨身美妝鏡。其中有4個唇膏正貨，包含絕色時尚啞緻唇膏35、情迷凝亮唇蜜2、情迷水光唇膏150、和絕色輕霧唇膏1966。

YSL Beauty advent calendar



2. Jo Malone London

聖誕節就是要歡樂開趴啊！Jo Malone London今年帶大家一起開英倫復古派對，聖誕倒數月曆外盒是品牌的經典奶油黃包裝，打開來以紅色緞帶、裝飾球、手杖等琳瑯滿目的節慶圖樣以復古插畫點綴，一格一格的小抽屜，裝了各種小驚喜，禮盒用完後小抽屜還可以拿來收納小物。

打開小抽屜，裝入了小香水、身體沐浴與潤膚系列，以及旅行香氛蠟燭，其中還有正貨香水，更讓貓奴們為之瘋狂的，就是首次登場的貓咪造型香氛皂，香味則是品牌很熱賣的黑莓與月桂葉。

Jo Malone London聖誕倒數日曆，$4,215



3. DIOR

太、漂、亮！DIOR今年的倒數月曆，外觀重現品牌最具代表性的「Avenue Montaigne 30號旗艦店」，以浮雕線條描繪高雅門面，門扉還鑲嵌上閃爍金燦光芒的CD鎖扣，打開門，映入眼簾的是金燦凡爾賽圖騰的閃耀太陽，裡面藏了24格抽屜。共有9款DIOR的經典香水，還有平常買不到的DIOR香氛世家系列——金燦凡爾賽聖誕限量蠟燭，燭杯上烙印著金燦聖誕圖騰，香氣則是全新的《沉境森林》，散發著煙燻奶香木質調，超級適合冬天。

除了香氛外，還有4款保養及14款彩妝，整盒共有9個正貨商品，精緻的抽屜式設計，還可以拿來收納小飾品，實品真的超～美！

DIOR Le 30 Montaigne聖誕倒數月曆，$5,300



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4. Acqua di Parma

來自意大利的百年香氛品牌Acqua di Parma，每年的聖誕節都令人期待，2024邀請了法國著名的建築師和設計師India Mahdavi構思，以意大利建築經典的格子、條紋、圓點為靈感，特別打造豪華的限量聖誕倒數月曆禮盒，實品真的超～巨大！

圓形大盒子是以手工製作，穿上了充滿聖誕節慶感的全新璀璨金裝，裡面收入了12款香水、9款身體系列、3款蠟燭，還有首次出現的聖誕限定義式聖誕裝飾球，一拿出來超有過節氣氛，有了這一盒，在12月每一天都能有療癒香氛陪伴，簡直不要太幸福。

Acqua di Parma Holiday Collection Advent Calendar



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5. Maison Francis Kurkdjian

深得香民喜愛的MFK，今年迎來15週年，為了慶祝這個特別的日子，如同寶藏箱的倒數月曆禮盒，外觀設計以品牌的起源地「巴黎Saint Honore街5號」，宏偉的建築外觀為靈感打造，盒身上飾有Maison Francis Kurkdjian商標、創立年份及地址，還有傳統習俗象徵幸福和愛的冬青、槲寄生、杉木枝條點綴。

不同於傳統的聖誕倒數月曆，是從12/1一路倒數到聖誕節，今年第二次推出月曆的MFK，則是從聖誕節當天倒數到元旦新年的第一天，象徵著在迎接新年時光，也要充滿歡樂的氣氛，禮盒內總共有8格，包含迷你聖誕冷杉香氛蠟燭、淡香精滾珠瓶、閃亮身體油等品項，還有一個隱藏版彩蛋，小編先不破梗，等大家實際開箱親自揭曉囉！

Maison Francis Kurkdjian Saint Honore Countdown Fragrance Calendar



6. Diptyque

香民每年聖誕節最期待的Diptyque，今年攜手藝術家Lucy Sparrow合作，帶大家進入毛氈夢幻世界！以旅行箱為造型的倒數月曆禮盒，打開來有是繽紛彩色的小抽屜，內含25種驚喜體驗裝產品，奇妙的旅行箱禮盒還可無限次循環使用。

這次的聖誕倒數月曆禮盒，藏了三款冬日限量新品香氛蠟燭：Sapin（冷杉）香氛蠟燭70g及Étoile（星星）和Friandise（甜點）香氛蠟燭各35g。還有多種個人香氛及家居精品（10ml規格淡香精、小型去味室內噴霧、迷你去味蠟燭、裝飾吊飾 ）。

Diptyque Advent Calendar，$3,750



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