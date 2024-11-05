淘寶優惠｜實用家居收納推薦：手袋、衣服整理！小物整齊易找

【淘寶收納｜新人開戶優惠】每到整理家居時，最讓女生們頭痛的是東西越來越多，但家裡空間不變，要將原有的與新買的物件一一整理，這時就很需要不同的收納工具。香港家居環境狹小，要將轉季衣服、公仔、化裝品、紀念品以及不用的物品等等，有條理地收納及方便日後翻找。在許多港人愛用的網購平台淘寶上，有很多不同類型的高性價比收納工具，最適合用作家居整理，這次為大家整理了多款實用的款式以及不容錯過的雙11優惠。



家居收納推薦1. 衣服壓縮袋

季季都想買新衣服，但衣櫃空間就只有這麼多。所以不少女生都會選將上一季的衣服收起來，這時衣服壓縮袋就很實用，將大量的衣服壓縮變小，更便於收納和節省空間。衣服壓縮袋現時推出多種尺寸，大家可根據需求選擇。

家居收納推薦1. 衣服壓縮袋（圖片來源：Taobao）

家居收納推薦2. 內衣/吊带背心整理架

衣物整理架是很實用的衣架，一個垂直掛起數件衣服，很節省衣櫃空間，又可以清晰看到每一件衣服。除了有內衣或吊带背心的款式外，還有衣夾形式的可夾住短褲，在找衣服就更方便。

家居收納推薦2. 內衣/吊带背心整理架（圖片來源：Taobao）

家居收納推薦3. 手袋收纳整理防塵袋

想好好存放手袋，又想出門時快速選好手袋，這款手袋收纳整理防塵袋，就很適合。這款收纳防塵袋，可掛在衣櫃內或門後，每個可擺放4個手袋，而且採用透明材質，可一覽所有手袋。

家居收納推薦3. 手袋收纳整理防塵袋（圖片來源：Taobao）

家居收納推薦4. 抽屉式家用衣物櫃

家裡的小物件、襪子、內衣褲等，擺放在抽屜總是很容易變得混亂，這款抽屉式家用衣物櫃，就可以將小物件分類並擺放整齊。這款家用衣物櫃有分為兩種尺寸，同時亦提供無分格和有分成10或15分格﹐可因應衣物需要選擇，背心或短袖都可以以這種方式收納。

家居收納推薦4. 抽屉式家用衣物櫃（圖片來源：Taobao）

家居收納推薦5. 化妝品收納盒

整理化妝品亦是讓人頭痛的收納難題，化妝品和護膚品的大小、外形、種類等設計總是不一，加大了整理難度。在網站上，有不同的化妝品收納盒款式和大小，大家可根據需要化妝品及護膚品的數量選擇，這樣不僅收納清晰也更易找到想要的物品。

家居收納推薦5. 化妝品收納盒（圖片來源：Taobao）

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