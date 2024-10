聖誕禮物推薦2024｜率先開箱8大倒數月曆：SABON、Diptyque、CPB

【倒數月曆2024】來到10月的最後一日,亦即將隨著溫度下降漸漸洋溢出聖誕節氣氛﹐而每年數到最讓女生們期待的定必是-聖誕倒數月曆,一格格擺滿著不同驚喜,又可以一次試到多款品牌的熱門產品,很值得入手!這次《01女生》率先開箱了7大品牌的聖誕倒數月曆,不僅設計精緻、充滿聖誕氣氛,而且禮品都是很實用!



聖誕倒數月曆推薦1. SABON 限量版倒數日曆 HK$1,280

SABON的聖誕限量版倒數日曆,是每年很多女生都期待的品牌會帶來甚麼驚喜!今年SABON以Belle Epoque美好年代酒店為主題,呈獻「盛禮皇殿系列」,倒數日曆的每一格都是以神秘的房間小窗戶為設計,一共24格,每打開即揭起一份神秘小禮物。

而倒數日曆中的禮物都是品牌的皇牌暢銷單品,包括了香氛、護膚、沐浴、身體護理產品等,當中還有不少貨裝,很值得入手!除了實用的護膚品外,還有2個小驚喜,分別是小浴缸擺設以及品牌經典的金色愛心湯匙,看到就已經心情很好!

聖誕倒數月曆推薦2. Diptyque 聖誕倒數月曆禮盒 HK$3,750

Diptyque今年帶來毛茸茸的聖誕,特別邀請英國藝術家 Lucy Sparrow以色彩繽紛的戟絨布為主要的設計原料,創作一系列象徵冬日的元素,推出全新的夢幻戟絨節日系列,為節日注入歡樂氣息及無限驚喜。

Diptyque的聖誕倒數月曆禮盒,以針線盒並融合魔幻元素作設計靈感,獨具特色和創意,內藏25個小抽屜,每一個都不同驚喜。禮物包括了品牌三款新產品、多款個人香氛、家居精品以及隱藏驚喜,讓人愛不釋手。

聖誕倒數月曆推薦3. Clé de Peau Beauté 光幻夢城限量聖誕倒數月曆 HK$3,210

Clé de Peau Beauté首度推出香港獨家的聖誕倒數月曆「光幻夢城限量聖誕倒數月曆」,是由品牌創造的專屬夢幻國度,設計非常夢幻。倒數月曆以粉色為主調,封面飾以巴黎著名的凱旋門,掀開後映入眼簾是一幅令人沉醉的巴黎地標建築地圖,非常浪漫夢幻。

當中所盛載的禮物亦是非常華麗,共12份驚喜,包括5款人氣節日限定產品及6款精選旅行裝產品,均是換上了今年限定設計,讓人愛不釋手。其中1份更是限量版的 City of Dreamlight 光幻夢城夢幻拼圖,為大家留下美好的回憶。

聖誕倒數月曆推薦4. YSL Beauty 2024 節日限量版倒數月曆禮盒 HK$2,500

YSL Beauty每年的倒數月曆設計都是金光奢華,令人難以抗拒!今年品牌採用了閃爍耀眼的金色蕾絲設計,以全新金縷繁花圖案以珍稀的雪絨花為靈感,部分禮品換上細緻的網紗,演繹極致的奢華。

這款節日限量版倒數月曆禮盒,以白色配網紗設計為背景,飾以巨型金色雪絨花,高貴奢華。倒數月曆禮盒設有24個小抽屜,每格都有YSL Beauty的經典珍品,包4支正裝唇膏、3款藏金妍活再生系列產品、多款香水體驗裝以及神秘驚喜,禮物比往年更豐富奢華。

聖誕倒數月曆推薦5. L’OCCITANE 臻緻經典節日倒數日曆 2024 HK$590

L’OCCITANE今年所推出的臻緻經典節日倒數日曆,以手提行李箱為設計靈感,當一左一右打開手提行李箱,即呈獻以傳統法國美麗的插畫圖案“Toile de Jouy”風格,所描繪的火車穿過柑橘田園和普羅旺斯鄉村的迷人風景。而且前後面均暗藏著豐富驚喜,讓人期待一格格打開發掘。

這款臻緻經典節日倒數日曆,共隱藏著24款品牌最受歡迎產品,包括乳木果潤手霜、杏仁緊膚乳、蠟菊極致修護精華霜、草本療法溫和舒緩洗髮水等,為節日的每天增添驚喜,同時為肌膚帶來細膩呵護!而且倒數日曆是由可回收和可持續來源的紙板製成,在享受節日愉悅氣氛同時愛護環境。

聖誕倒數月曆推薦6. LA MER 限量版奇蹟之旅倒數月曆禮盒 HK$5,990

想為重要的人送上極緻奢華的驚喜,LA MER的限量版奇蹟之旅倒數月曆禮盒是不錯的選擇!以品牌的標誌性聖誕包裝悉心包裹,加上亮金絲帶完美點綴,當打開時將發現12份最矜貴的驚喜,每一格都暗藏著不同的護膚寶藏。

套裝包括:The Essence Foaming Cleanser潔面泡沫 30ml、 The Treatment Lotion 肌底修護液 30ml、 The Regenerating Serum 再生活膚精華5ml、 The Concentrate 極緻修護精華5ml、 The Eye Concentrate眼部精華乳霜5ml、The Lip Polish 柔嫩磨砂潤唇霜15ml、The Lip Balm修護唇霜9ml、The Body Cream身體修護乳霜30ml、The Hand Treatment 護手霜 15ml、The Moisturizing Fresh Cream精華輕盈面霜15ml、The Moisturizing Soft Cream精華柔潤乳霜 15ml及Crème de la Mer 精華面霜15ml,很適合作為禮物與摯愛分享節日喜悅。

聖誕倒數月曆推薦7. CHARLOTTE TILBURY 閃鑽心願魔法寶盒 HK$1,830

CHARLOTTE TILBURY經典聖誕倒數月曆,是許多女生們每年最期待的倒數月曆,今年同樣以經典的紅色為主調,但魔法寶盒化身成心形,繼續帶來星光閃爍的驚喜。

閃鑽心願魔法寶盒內含12個珠寶抽屜,蘊藏著不同的美麗秘密,包括屢獲殊榮的MAGIC CREAM魔法面霜、AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY定妝噴霧、以旅行裝 MATTE REVOLUTION摩登霧感唇膏 #PILLOW TALK及多款熱銷護膚及美妝品。在節日後把驚喜都打開後,魔法寶盒更可兼作首飾盒使用,極具收藏價值!

聖誕倒數月曆推薦8. Bobbi Brown 閃耀光彩12天聖誕倒數日曆 HK$1,515

Bobbi Brown今年以豐富華麗的金屬色調和的靈動水晶色調為靈感,推出限量的鎏金光影節日系列,不論是全新美妝套裝,還是眾女生都期待的聖誕倒數日曆,都充滿節日氣息。

「閃耀光彩12天聖誕倒數日曆」採用了閃亮的金色和紅色為主調,一打開就即有12個小抽屜,每一格都暗藏著不同的驚喜,都是品牌熱銷護膚及化妝品。倒數日曆包括了備受女生們喜歡的迷你美肌光影粉、迷你紓緩卸妝潔面油、晶鑽豐盈護唇精華、持久炫彩眼影筆等,讓人期待每一日有怎樣的驚喜!