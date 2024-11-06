11月片單｜12大冬日必看片單：池昌旭主演韓劇、電影、懸疑推理劇

【11月片單｜Disney+】踏入11月，多部備受期待韓國及環球影視作品陸續上映，讓人想一部接一部地追！今個Disney+就有多部最新上線的精彩作品，包括由池昌旭及趙祐鎮主演的《江南B-Side》、原班人馬出演的《熱血司祭2》、懸疑推理劇集《內景唐人街》、4K修復製作的《披頭四1964》等等，一起來看看今個月的精彩片單推薦！



11月片單推薦1. 韓劇 《江南B-Side》 11月6日上線

由池昌旭、趙祐鎮、河潤景及BIBI金亨瑞主演的韓劇《江南B-Side》，劇情講述江南一家夜店的王牌應召女郎滓熙（金亨瑞 飾）突然失蹤。刑警姜董佑（趙祐鎮 飾）重返江南查案，一起與力爭上游的檢察官閔書眞（河潤景 飾）及成為嫌疑犯的江南法外之徒尹吉晧（池昌旭 飾），深入調查隱藏在失蹤案背後的關係網。

11月片單推薦1. 韓劇 《江南B-Side》 11月6日上線（品牌提供）

11月片單推薦2. 韓劇《熱血司祭2》11月8日上線

超人氣韓劇睽違5年回歸 《熱血司祭2》，由原班人馬神父金南佶、李荷妮及金成均繼續主演，劇情講述於九潭大教堂內舉行的李英晙神父逝世五周年追思彌撤當天，一名年輕服事因毒癮發作而倒下，暴躁但正義感爆棚的神父金海日（金南佶 飾）正式熱血回歸！金神父將與信賴已久的伙伴一同前往釜山，並偽裝成神學院教師，秘密調查一個以社會弱勢社群為目標的地下毒品團體，致力消滅犯罪集團！

11月片單推薦2. 韓劇《熱血司祭2》11月8日上線（品牌提供）

11月片單推薦3. 美劇《內景唐人街》11月19日上線

同名得獎改編的懸疑推理劇集《內景唐人街》，是美籍港人演員Jimmy O. Yang主演。劇情講述自覺自己一直活在別人故事背景的威利斯．吳（Willis Wu）（歐陽萬成 飾），日復日於警匪劇《Black & White》中擔任為一名唐人「茄喱啡」，過著枯燥乏味的生活。飾演中餐館侍應的他，一直夢想能衝出唐人街，渴望有朝一日能活出唐人街以外的人生。當威利斯無意間成為一宗罪案的目擊者，在協助警方進行秘密調查下、慢慢揭開唐人街的犯罪網絡時，他逐漸發現自己家族被埋藏的歷史，更開始明白被重視、成為焦點的感覺。

11月片單推薦3. 美劇《內景唐人街》11月19日上線（品牌提供）

11月片單推薦4. 美劇《美國體育故事：NFL球星殺人案》11月20日上線

由FX出品的第一部《美國體育故事》改編自《波士頓環球報》和Wondery推出的Podcast《角鬥士：亞倫赫南德茲與美式足球公司》。這部10集的限定影集講述國家美式足球聯盟巨星亞倫赫南德茲的興衰歷程，並探討他​​的身分、家庭、職業、自殺以及他們在體育和美國文化的不同方面所留下的傳承。

11月片單推薦4. 美劇《美國體育故事：NFL球星殺人案》11月20日上線（品牌提供）

11月片單推薦5. 美劇《什麼都別說》11月14日上線

《什麼都別說》影集講述「北愛爾蘭問題」時期的謀殺與回憶。故事跨越40年，從珍麥康維爾令人震驚的失蹤開始娓娓道來。她是一位單親媽媽，膝下有十個孩子，於1972年從家中遭綁架，此後便人間蒸發。

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11月片單推薦6. 電影《聽見顏色的女孩》11月22日上線

電影《聽見顏色的女孩》講述美樂蒂布魯克斯，是一名患有大腦麻痺的六年級學生，她性格風趣，機智聰敏，但卻因不能說話並且要坐在輪椅上，而沒有得到與其他同學相等的機會。當一位年輕教育工作者留意到美樂蒂的潛能，讓她參加正規教育時，美樂蒂展示了她所想表達的內容，遠比她所表達的方法更為重要。

11月片單推薦6. 電影《聽見顏色的女孩》11月22日上線（品牌提供）

11月片單推薦7. 音樂紀錄片《披頭四1964》11月29日上線

由奧斯卡金像大導馬田史高西斯以4K修復製作的《披頭四1964》，重現世界級樂隊披頭四成員們於音樂上的突破和難以想像的名譽。這部影片近距離展示了David Tedeschi和Albert Maysles拍攝的罕見幕後花絮，全新的披頭四採訪，以及面臨生活改變的歌迷，闡述了這個獨特的文化時刻。

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▼▼▼【按圖看】更多Disney+ 11月冬日片單推薦｜包括《配樂大師：約翰威廉斯》、《南極冰封傳奇：尋找堅忍號》、 《希望之海：美國海底之寶》等等，都是很適合與親朋好友一起觀影的影視作品，大家都可以參考下！【按圖看】▼▼▼