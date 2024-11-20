下午茶推介2024｜聖誕下午茶推薦：超打卡夢幻造型、閨密聚會之選

【下午茶High Tea2024/聖誕下午茶推介】想渡過一個充滿氣氛的聖誕節，除了四出搜羅合適的聖誕裝置打卡，女生們亦可以選擇極富聖誕特色的聖誕下午茶，相約閏密好友，分享醉人節日氣氛。想知道最新的聖誕下午茶，不能錯過以下的下午茶攻略，包括等，絕對能夠成就一個難忘佳節。



聖誕下午茶High Tea推介｜Garden Lounge x 連卡佛「Baz & Friends 雪地冒險之旅下午茶」

要感受極地雪國，除了親身飛往異地，今個聖誕連卡佛旗下角色 Baz和他的朋友們，與大家一同充滿童心地冒險，除了化身成驚喜的聖誕月曆禮盒，更跳入美利酒店 Garden Lounge中，以一系列精緻夢幻的甜點和小食示人，打造出特色的雪地冒險之旅下午茶。

聖誕下午茶High Tea推介｜Garden Lounge x 連卡佛「Baz & Friends 雪地冒險之旅下午茶」（品牌提供）

聖誕下午茶High Tea推介｜香港美利酒店 Garden Lounge x 連卡佛「Baz & Friends 雪地冒險之旅下午茶」



日期：2024年12月2日至2025年1月15日（下午2時45分至4時15分；下午4時30分至 6時）

地點：中環紅棉路22號尼依格羅香港美利酒店UG花園樓層

價錢：HK$856/兩位用，額外每位HK$428



聖誕下午茶High Tea推介｜奕居「Salisterra 節日下午茶」

鮮艷的顏色對比總能令人聯想起溫馨與歡樂的節日，位於奕居頂層的地中海餐廳Salisterra，帶來層次豐富的茶點，包括紅菜頭醃三文魚佐以陳年香醋、火雞餅、香腸卷配搭香梨及蘑菇番茄醬等，加上一系列新鮮活力的甜點，能夠為整個下午茶體驗畫下完美句號，感受具地中海風情的特色聖誕。

聖誕下午茶High Tea推介｜奕居「Salisterra 節日下午茶」（品牌提供）

聖誕下午茶High Tea推介｜奕居「Salisterra 節日下午茶」



供應日期：即日起至2024年 12 月 31 日（下午3時 至5時）

限定節慶下午茶供應日期：2024年11月24日及12月1、8、15及22日

地點：金鐘金鐘道88號太古廣場奕居49樓Salisterra

價錢：HK$680/兩位用 （星期一至星期四）；HK$ 718/兩位用 （星期五至星期日及公眾假期）



聖誕下午茶High Tea推介｜ 露台餐廳「願望之樹節慶下午茶」

要是你偏愛海天一色的美景、特色海景的話，你絕對不能錯過淺水灣大受歡迎的露台餐廳。除了有多款驚喜創意造型，例如精緻小鹿造型的檸檬泡芙﹑迷你圓杯盛載的芒果慕絲蛋糕配奶油等，必食甜點更由獨門秘方烤製而成的開心果及紅莓味英式鬆餅。這款下午茶更是一邊做善事，慷慨施予並支持多元化社會服務。

想增強節日氣氛的話，亦可以在特選日子中，選擇在淺水灣影灣園的戶外棕櫚庭細味限定節慶下午茶，能夠在高聳巨大、以璀璨燈飾佈置的聖誕樹旁，陶醉於現場音樂帶來的悠揚樂韻與美點。

聖誕下午茶High Tea推介｜ 淺水灣影灣園露台餐廳「願望之樹節慶下午茶」



供應日期：2024年11月21日至12月31日（下午3時30分至5時30分）

限定節慶下午茶供應日期：2024年11月24日及12月1、8、15及22日

地點：香港香港島南區淺水灣淺水灣道109號地舖

價錢：HK$548/一位用；HK$788/兩位用；HK$988/兩位用 （限定節慶下午茶）



聖誕下午茶High Tea推介｜ 大堂酒廊「香格里拉聖誕奇遇下午茶」

要好好犒賞辛苦一整年的自己或家人，選擇奢華節日美點就最好不過！大堂酒廊嚴選出一系列應節的冬季食材，例如Kaviari 魚子醬、鵝肝及黑松露等，配上充滿驚喜的聖誕造型，讓視覺與味覺都能夠品嚐到高品質享受，絕對不容錯過！

聖誕下午茶High Tea推介｜ 大堂酒廊「香格里拉聖誕奇遇下午茶」（品牌提供）

聖誕下午茶High Tea推介｜ 九龍香格里拉大堂酒廊「香格里拉聖誕奇遇下午茶」



供應日期：2024年11月18日至2025年1月1日

地點：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂

價錢：HK$448/一位用；HK$688/兩位用



聖誕下午茶High Tea推介：GREEN X GODIVA「冬日小鎮禮盒下午茶」

聖誕節當然不少得濃郁的朱古力！來自比利時的頂級巧克力品牌GODIVA，再度與Hotel ICON 聯乘，以奢華、高品質的朱古力入饌，打造出滋味的「冬日小鎮禮盒」，由主菜到咸甜美點都能夠感受到朱古力多變的魅力，加上精緻的下午茶甜點造型，讓整個下午茶更添醉人氣氛。

聖誕下午茶High Tea推介：GREEN X GODIVA「冬日小鎮禮盒下午茶」（品牌提供）

聖誕下午茶High Tea推介｜唯港薈GREEN X GODIVA「冬日小鎮禮盒下午茶」



供應日期：2024年11月4日至2025年2月13日 （下午3時至5時30分)

地點：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號Hotel ICON 唯港薈大堂餐廳GREEN

價錢：HK$448/一位用；HK$788/兩位用



聖誕下午茶High Tea推介：YVES ROCHER 「花萃之旅極緻下午茶」

想活肌再生，當然要由內到外養顏！香港喜來登酒店視佳廊（Sky Lounge）與法國天然護膚品品牌YVES ROCHER攜手合作，以YVES ROCHER的皇牌花萃幹細胞再生修護系列為靈感，打造出養顏煥膚的一系列清新下午茶。另外，12月24日至26日平安夜、聖誕節及聖誕節翌日，更有充滿聖誕氣氛的節慶下午茶，享用後可獲贈YVES ROCHER限量禮品套裝乙份。

聖誕下午茶High Tea推介：YVES ROCHER 「花萃之旅極緻下午茶」（品牌提供）

聖誕下午茶High Tea推介｜香港喜來登酒店x YVES ROCHER 「花萃之旅極緻下午茶」



供應日期：即日起至2024年12月31日（下午2時半至6時）

聖誕特別版供應日期：12月24日至26日（下午2時半至6時）

供應價錢：HK$338/一位用 HK$676／兩位用

地址：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓 視佳廊

