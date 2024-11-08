聖誕快樂提案｜香港聖誕好去處：應節必到工作坊、精緻聖誕下午茶

【聖誕活動/聖誕好去處/聖誕禮物開箱】想要一個充實的聖誕節，當然要做足準備！從妝容打扮中著手，以聖誕或Party 妝容盡情打卡，無論你是超愛到處跑景點或是獨自快樂，聖誕節都離不開聖誕打卡佈置、應節聖誕工作坊、精緻聖誕下午茶或入手節日感滿滿的倒數月曆。如果未計劃聖誕節做甚麼，《01女生》為大家精心炮製「聖誕懶人包」，一連數星期的《聖誕快樂提案》會帶大家遊走探索各種聖誕打卡、扮靚、飲食同禮物開箱，讓大家都能過一個超有儀式感的聖誕節！



聖誕快樂提案1｜MCP 新都城中心 x 天線寶寶聖誕雪國尋「寶」之旅

近在香港，不需出國亦能感受到冬日聖誕？作為大家的童年回憶之一，可愛的天線寶寶（Teletubbies ）已登陸香港，並將MCP 新都城中心打造成一個歡樂的聖誕雪國。

MCP 新都城中心 x 天線寶寶聖誕雪國尋「寶」之旅（品牌提供）

今次編輯就率先感受極地冰雪世界氣氛。一踏入雪國，4 位天線寶寶角色 Po 、 Laa-Laa 、 Dipsy 及 Tinky Winky 早已換上特色冬日造型，恭候大家的到來！除了童趣的天線寶寶們，場內更有4.5 米高的聖誕許願樹、冰雪世界以及飄雪匯演，打卡玩雪之餘，亦能感受雪國浪漫雪花飄落，為聖誕增添節日儀式感。

聖誕快樂提案2｜聖誕主題工作坊

如果你不喜歡擠擁，對聖誕裝飾佈置興趣不大，不妨選擇聖誕主題工作坊。富私密感之餘，亦可以與閨密、另一半留下獨特聖誕回憶，能夠不用花費太多心神、休閑渡過一整天，絕對是P人必選！

聖誕快樂提案2｜聖誕主題工作坊（李樂瑤 攝）

編輯今次到優雅且富美感的 Bonart ，嘗試了兩個聖誕工作坊，工作坊中集齊所有所需工具，Bonart 導師更會在旁手把手教學，由製作、點綴到打理技巧都照顧周到。那怕藝術新手、手殘女生亦完全不需要擔心，能夠輕鬆製作出極具聖誕色彩的作品，完成後更有精美包裝點綴，送禮、自用都可以！

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聖誕快樂提案3｜聖誕派對造型

年末、聖誕派對多多，又擔心華麗閃亮元素過於誇張，自己無法駕馭？不如從妝容或造型小細節中著手，打造奢華感，低調地成為派對中的焦點！

《01女生》邀請到化妝師Marie為大家分享不會出錯的聖誕派對妝容，化出Bling Bling Glamorous Queen技巧。 (陳葦慈攝)

聖誕派對妝容：Bling Bling Glamorous Queen

選擇明顯的亮片或金屬光澤，當然能夠成為焦點，但特殊妝容容易出現結塊、脫妝，甚至不對稱，讓整體妝容或造型效果顯得雜亂。想化出不易失手的聖誕派對妝容，化妝師分享了一個「Bling Bling Glamorous Queen」妝容，大家不妨一試！

聖誕眼妝教學

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聖誕派對造型：低調秋意穿搭

聖誕派對普遍會是晚間時段，或是富有主題，除了可以按照Dresscode選擇服裝。造型師Kianna 亦可以配襯相應的顏色元素造型。如果穿上帶有閃片的晚裝時，建議配搭簡單的珍珠頸鏈及耳環，優雅同時不會搶去晚裝的焦點。

如果還在考慮聖誕造型的話，選擇棗紅色、墨綠色、啡色或者紫色亦是不出錯之選，充滿秋意與聖誕氣氛。 (陳葦慈 攝)

聖誕快樂提案4｜率先試！精緻聖誕下午茶

聖誕節日氛圍濃厚，選擇吸晴的聖誕下午茶，除了可以與閏密好友共聚、聊天，亦是個打卡的好時機，一邊享受精美甜點，一邊分享彼此的節日計劃與年度回顧。

若然你自問是個朱古力狂迷，或是大胃口女生，Hotel ICON的下午茶絕對能夠令你滿意。唯港薈 (Hotel ICON) 每逢聖誕佳節均與首屈一指的頂級比利時朱古力品牌GODIVA攜手合作，推出全城熱捧的聯乘下午茶。

金光閃閃的巨大禮物盒下包裹著令人垂涎欲滴的精緻甜點，香醇濃郁的GODIVA朱古力更融入下午茶菜式，由滋味的前菜、豐富的自選主菜到精緻甜點都充滿冬日元素。

聖誕快樂提案5｜Guerlain 倒數月曆開箱

女生們總愛小驚喜，無論是犒賞一整年來的辛勞，或是想提前進入聖誕的心情，增添期待與興奮、打造小確幸，入手限量版的倒數月曆都是個好方法。

Guerlain 今年以Shalimar 一千零一夜的藍色調為靈感，打造出充滿節日感的燦爛世界。月曆中包含25款豐富而夢幻的禮物，由香水、蠟燭、護膚品到礦香石吊飾都有。

編輯私心推薦為最後一天的禮物，驚喜與吸引度兼備！品牌與法國藝術家Shourouk Rhaiem合作，打造了特別版寶石唇膏。唇膏包裝更是運用彩色水晶，以人手黏貼方式點綴包裝，閃爍生輝，令人十分心動！

編輯私心推薦為最後一天的禮物，驚喜與吸引度兼備！（朱加曦 攝）

統籌及主持： Melody Cheung

記者：Alize Li & Kristie Chu & Melody Cheung & Carrie Hui

拍攝：Alize Li & Julia Choy

剪接：Julia Choy

美術：Celia Ngai & Blazo Tang

