聖誕好去處2024｜香港35+聖誕活動/商場打卡熱點/燈飾｜持續更新

【聖誕活動/聖誕好去處】聖誕去哪兒?又來到一年一度,令人振奮的聖誕節,想要渡過一個充滿儀式感的聖誕節,當然不少得相約親朋或另一半,到處尋找聖誕打卡佈置。如果還在尋找聖誕節的活動,不妨參考以下的打卡推薦!



聖誕好去處2024|Moments of Sparkle 利園 AI 聖誕之旅

想打造一份窩心的聖誕禮物,量身定製的驚喜聖誕賀卡將會是個不錯之選。今年聖誕,利園一個以影片、照片和歌曲等不同形式,糅合生成式AI 概念打造出4個景區。

4個景區包括全港首個 AI MV 創作體驗,加上巨型耳機造型主舞台設計的「AI Music Video 體驗」、能夠從八大音樂類型中自主創作詞曲的「AI 音樂詞曲創作工房」、全港唯一實體 AI 貼紙相體驗「聖誕 AI 貼紙相體驗館」以及能夠瞬間化身虛擬角色的「聖誕 AI 鏡像郵筒」,讓整個白色聖誕變得更有趣,感受設計與創意的完美結合。而且聖誕期間(12 月 8 至 25 日),樂隊 The Hertz 及其他團體亦會於利園區帶來傾情聖誕表演,將聖誕氣氛推至高峰,一同創造冬日難忘美好回憶。

完成4大AI 聖誕旅程後,千萬不要錯過利園區一連串的「Moments of Sparkle」精彩活動,先由Hermès、Cartier 兩大頂奢品牌打開序幕:其中Hermès 愛馬仕利園店於 12 月 6日起展出,由國際知名西班牙 TAKK 建築設計工作室建築師Mireia Luzárraga 及 Alejandro Muiño 創作的全球獨家櫥窗藝術裝置《Mysterious Beasts ofthe Rooftop Garden》。

聖誕好去處2024|Moments of Sparkle 利園 AI 聖誕之旅

日期:即日起至 2025 年 1 月

地點:希慎廣場中庭和啓超道入口、希慎廣場 1 樓中庭



聖誕好去處2024|寵愛龍城寵運會

聖誕節共聚同樂,又怎能少得陪伴我們成長的毛孩們呢?想毛孩玩得盡興,除了西九、海濱等人畜共融熱點,12月更有由九龍社團聯會、九龍城民政事務處、九龍城區議會聯合舉辦的《寵愛龍城食買玩》 ,一連串精彩活動,包括九龍城商戶優惠、無人機匯演、足球及劍擊運動體驗日、寵物市集暨運動會等。

聖誕前夕,啟德車站廣場更有「寵愛龍城寵運會」,無論想悠閑渡過週末,或是大玩特玩都可以,由寵物主題市集、毛孩遊樂場、多項精彩比賽到寵物時裝表演Fashion Show應有盡有。

聖誕好去處2024|寵愛龍城寵運會

日期:2024年12月22日(中午12時至晚上8時)

地點:啟德車站



聖誕好去處2024|AIRSIDE聖誕月限定 — 日韓泰美時尚快閃店

想一地齊聚聖誕打卡,同時入手獨特的聖誕禮物?AIRSIDE 由12月起打造出一系列驚喜生活體驗,引入來自日本、韓國、泰國及美國現象級潮流熱話的主題店,首波活動包括全面展示YOASOBI的創作旅程及音樂成就的YOASOBI Exhibition「超現實」in Hong Kong、販賣長居泰國Instagram網紅榜首位的奶油小熊曲奇的Butterbear Café cookies and snacks、以及陪伴無數人,集最受歡迎的影集於一身的Netflix限定店;逛上一整天亦不會感到苦悶!

聖誕好去處2024|AIRSIDE聖誕月限定 — 日韓泰美時尚快閃店

YOASOBI Exhibition 「超現實」in Hong Kong

日期:2024年12月13日至2025年1月3日

時間:中午12時至下午9時

地點:九龍啟德協調道2號AIRSIDE G015號舖



Butterbear Café cookies and snacks

日期:2024年12月 14日 至 15日、21日至 22日、28日至 29日(逢星期六、日)

時間:上午11時至下午5時

地點:九龍啟德協調道2號AIRSIDE 近405號舖



Netflix Gift Box 限定店

日期:2024年12月13日至2025年1月31日

時間:上午11時至下午9時

地點:九龍啟德協調道2號AIRSIDE 近405號舖



聖誕好去處2024|AIRSIDE 【冰村奇遇記 Polar Friends Village】

想渡過一個冰天雪地的聖誕,除了飛往極地,AIRSIDE 亦與皮革工藝家飾品牌Zuny 首次攜手合作 ,共同打造出極地夢幻村莊。村莊內滿佈細膩皮革工藝品,配合三大數碼互動體驗,大家可以一邊欣賞璀燦的北極光,同時與極地動物朋友,一同探索、渡過溫馨難忘的聖誕。

聖誕好去處2024|AIRSIDE 【冰村奇遇記 Polar Friends Village】

日期:2024年11月15日至2025年1月1日

地點:香港啟德協調道2號AIRSIDE



聖誕好去處2024|尖沙咀《Amazing Toy Show》

聖誕當然不少得聖誕禮物,想知道入手什麼潮流玩意的話,不如到Amaz 首次舉辦代表香港與創意的KONGCEPTS Festival 當中逛逛。

今次更是首屆的年度大型潮流玩具展《Amazing Toy Show》,玩具展將一連三日舉行,當中匯聚本地與世界頂尖玩具品牌及設計師,多達逾100個最具創意與吸引力的玩具及流行文化單位,包括人氣角色Labubu設計師龍家昇、Molly之父Kenny Wong 、香港的插畫品牌Cheeky Cheeky厚面子和主打香港情懷的玩具品牌TINY微影等等,絕對能夠讓各位玩具迷滿載而歸!

聖誕好去處2024|《Amazing Toy Show》

日期 : 2024年12月13日至2024年12月15日(星期五至星期日)

門票價錢:HK$40 起

地點 : 香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA 6樓Kunsthalle



聖誕好去處2024|尖沙咀 K11 MUSEA「Dior聖誕夢幻舞會」

如同去年一樣,今年K11 MUSEA同樣設有Dior的12米高巨型聖誕樹,以及閃耀的童話馬車。注入法式的輝煌氣魄,Opera Theatre幻化成如宮廷般夢幻的場景,同時可以看到聖誕限量版產品,感受一下奢華和浪漫的氣氛。

聖誕好去處2024|尖沙咀 K11 MUSEA「Dior聖誕夢幻舞會」(品牌提供)

聖誕好去處2024|尖沙咀 K11 MUSEA「Dior聖誕夢幻舞會」

日期:2024年12月6日至2025年1月2日(上午10時至晚上10時)

地點:K11 MUSEA地下Artisan Lounge



聖誕好去處2024|尖沙咀 K11 MUSEA「聖誕村市集」

匯聚超過50個手工文藝、美食佳餚及限定節日產品攤位,讓大家都能欣賞和購買到既有創意又具聖誕氣氛的小物。在限定日子裡還有特別表演,讓人陶醉於熱鬧和溫馨的氣氛中。

聖誕好去處2024|尖沙咀 K11 MUSEA「聖誕村市集」(品牌提供)

聖誕好去處2024|尖沙咀 K11 MUSEA「聖誕村市集」

日期:2024年12月20日至2025年1月1日

地點:K11 MUSEA 6 樓



聖誕好去處2024|尖沙咀 CHANEL x 四季酒店 聖誕藝術裝置

為慶祝聖誕,CHANEL連續4年與四季酒店攜手合作,於酒店外設置藝術裝置,而今年就將酒店變成禮物盒,並綴以CHANEL絲帶包裝,看來充滿浪漫的節日感覺。此外,四季酒店亦是CHANEL於1979年首次來港開設的分店位置,相當富有意義。

聖誕好去處2024|尖沙咀 The ONE x Care Bears Dreamland

「愛心小熊」(Care Bears)熱潮可以說是席捲全球,連明星們 BLACKPINK Jennie、車銀優等都淪陷其中。如果想拍低聖誕可愛裝飾與場景,今年The ONE與 Care Bears攜手合作,打造出一個甜美夢境國度,場內有6大聖誕場景,讓大家可以被愛、友誼、勇氣與希望等魔法滿滿包圍,讓大家渡過一個甜蜜又暖心的佳節。

聖誕好去處2024|The ONE x Care Bear Dreamland

日期:即日起至2025年1月1日(上午11時至晚上10時)

地點:尖沙咀The ONE UG2中庭



聖誕好去處2024|尖沙咀 LCX x POP MART 【泡泡萌粒過聖誕】活動及期間限定店

聖誕節當然要充滿可愛又獨特的聖誕角色,POP MART為此推出POP BEAN(泡泡萌粒)聖誕特別系列,人氣潮玩角色 LABUBU、MOLLY、SKULLPANDA、PUCKY、DIMOO化身其中,一手就能抓起超可愛!品牌更聯同LCX打造可愛的聖誕主題場景,絕對不能錯過這個打卡的好機會!

聖誕好去處2024|LCX x POP MART 【泡泡萌粒過聖誕】活動及期間限定店

日期:2024年11月15日至2025年1月3日

地點:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX



聖誕好去處2024|尖沙咀K11 MUSEA L’ÉCOLE珠寶藝術學院 SHAKUDŌ《⾚銅:從武⼠裝飾到珠寶》

如果對日本傳統有興趣的人,不妨參觀這個有關赤銅的展覽。從古時起,赤銅已廣泛應用於武器和武士刀的配飾,其後漸於珠寶和工藝市場流行,主要結合金、銀和銅等金屬,仔細地刻劃當時江戶時代的文化歷史和景況。展覽的重點作品為從香港兩依博物借來的兩把武士刀,而於1800年代晚期製仍的蝴蝶圖案項鏈,也深得不少人關注。

聖誕好去處2024|尖沙咀K11 MUSEA L’ÉCOLE珠寶藝術學院 SHAKUDŌ《⾚銅:從武⼠裝飾到珠寶》

日期: 2024年12月11日至2025年4月13日 下午1時至7時

地點: L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校(香港尖沙咀K11 MUSEA 5樓510A)



聖誕好去處2024|尖沙咀 金莎聖誕花園「金莎獻禮」

提到聖誕節,當然不少得香濃可口的朱古力,當中深受男女老幼喜愛、陪伴大家成長的必定有Ferrero 金莎的份兒!想一次過滿足與聖誕樹打卡,體會朱古力的香氣的話,你絕對不能錯過 K11 Art Mall 地下中庭的璀璨金莎聖誕花園。花園中心有著一棵逾七米高的巨型金莎聖誕樹,鄰近的是閃爍的玻璃屋與爛迷人的節日裝飾,讓人不禁沉浸於醉人的佳節氛圍當中。

聖誕好去處2024|金莎聖誕花園「金莎獻禮」

地點:尖沙咀河內道18號K11 Art Mall Piazza露天廣場



聖誕好去處2024|尖沙咀 iSQUARE國際廣場【My“Deer”Christmas】

聖誕的主角之一,當然要有可愛的小鹿!今個聖誕,iSQUARE國際廣場召集了近百隻水彩畫風的小鹿,他們更是Fluffy House的盲盒玩具系列中大受歡迎的角色。他們身披不同糖果系色彩,打造出一個少女心滿載的夢幻萌鹿聖誕小鎮。三樓iFUNCTION中,雪境森林加上已開啟的「鹿」樹銀花童話王國,靜待大家探索與發掘。

聖誕好去處2024|iSQUARE國際廣場【My“Deer”Christmas】

日期:2024年11月8日至2025年1月1日

地點:尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場 地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION



聖誕好去處2024|K11 MUSEA香港樂高探索中心「聖誕樂高繽紛小鎮」

讓聖誕充滿童趣氣氛!香港樂高探索中心打造一個充滿愛和創意的聖誕繽紛小鎮,包括小遊戲和創意工作坊,還有聖誕老人驚喜到訪,大家可與他合照,共聚歡樂時光。

聖誕好去處2024|K11 MUSEA香港樂高探索中心「聖誕樂高繽紛小鎮」

日期:即日起至2025年1月5日

地點: K11 MUSEA B131-133號鋪



聖誕好去處2024|中環 Wrap It Up: A Christmas Atelier at LANDMARK curated by Sarah Andelman

提到聖誕,當然不少得浪漫又精緻的聖誕裝飾、聖誕禮品!置地廣場Landmark,今年與傳奇巴黎概念店Colette的創始人 Sarah Andelman攜手策劃,聯同十位國際知名藝術家,包括 Ceizer、陳粉丸 (Fenwan Chen)、Forlee Bean、FriendsWithYou、Gabriela Noelle、龍家昇 (Kasing Lung)、Katerina Jebb、Mr.A、Nina Chanel Abney 以及 Ribbonesia。

眾人以絲帶為主要靈感,巧妙融合數碼與實體元素,打造出精緻的雙層絲帶樂園,當中包括12個台上互動體驗以及6個台下體驗,例如風靡全球 2.5 米高的巨型聖誕Zimomo、The Beauty Spot 的巨型粉紅氣墊粉餅、台上的夢幻絲帶鞦韆以及 Robbinesia 大型藝術傑作的 Ribbon Wonderland,讓每個角落都充滿聖誕氛圍。

聖誕好去處2024|Wrap It Up: A Christmas Atelier at LANDMARK curated by Sarah Andelman

日期:即日起至2025年1月1日

地點:中環皇后大道中15號置地廣場中庭



聖誕好去處2024|中環 IFC「魔法玩具工廠」

充滿童心的聖誕裝置,IFC特別帶來「魔法玩具工廠」,打語出最純粹的玩具童夢。聖誕裝置共有8個打卡點,包括「聖誕精靈工作站」、「聖誕老人辦公室」、「玩具組裝部」和「禮物配送部」等,與聖誕老人攜手準備好孩子的聖誕禮物,製造幸福回憶!

聖誕好去處2024|中環IFC「魔法玩具工廠」

日期:即日起至2025年1月1日

地點:香港 ifc商場一樓中庭



聖誕好去處2024|中環大館《馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024》

大館再與香港賽馬會攜手合作,開展一場奇幻聖誕慶祝盛會。除了傳統的12米高大型戶外聖誕樹,檢閱廣場還配有閃爍燈飾,加上不同精彩表演,締造出歡樂和溫馨的氛圍,非常適合一家大小一起慶祝打卡,留下美好和難忘的回憶。

聖誕好去處2024|中環大館《馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024》

日期:即日起至2025年1月1日

地點:中環荷李活道10號



聖誕好去處2024|銅鑼灣 連卡佛Jellycat 限定店

卡通玩偶、手袋吊飾成大熱,當中除了卡通角色,英國人氣毛公仔品牌Jellycat 亦收獲不少女生歡心。Jellycat 迷可以注意!這款以奢華柔軟的面料,主打獨特、可愛親和力的 Jellycat 近期已進駐連卡佛,除了人氣「Loveables」系列、「Amuseables」系列等,更會不定期推出節日獨特產品,為大家引發無限歡樂!

聖誕好去處2024|時代廣場連卡佛Jellycat 「期間限定店」

日期:2024年11月28日起至2025年1月

地點:銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場連卡佛



聖誕好去處2024|銅鑼灣 皇室堡【Pokémon冬日大冒險】

早年曾經興起全民成為寵物小精靈訓練員的熱潮,不知道你收服了心目中的小精靈了嗎?假若仍有訓練修行的決心,逾20隻1:1 Pokémon登場皇室堡,角色們除了以冬日主題亮相,更有一棟接近百張寶可夢集換式卡牌遊戲卡牌堆砌出的4米高發光聖誕樹,大家可以擁抱童年,同時共度佳節,歡慶聖誕。

聖誕好去處2024|皇室堡【Pokémon冬日大冒險】

日期:2024年11月22日至2025年1月1日

地點:香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡



聖誕好去處2024|荃灣 LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園

近年MBTI 深受歡迎,荃灣廣場為延續 Y3K 及大家對16型人格的探究,將LINE FRIENDS minini 與 16 型人格 MBTI 嘅設計巧妙融合,打造出充滿未來科技感的全新 Y3K 冬日樂園。

除了打卡裝置外,想將可愛風格融入家中的話,L1長廊更設置 LINE FRIENDS minini 16型格測試站及LINE FRIENDS POP-UP STORE 期間限定店 @ Tsuen Wan Plaza,當中網羅超過200款LINE FRIENDS minini人氣精品,以及不可錯過的3個首發系列,包括 LINE FRIENDS minini ADVENTURE 系列、LINE FRIENDS minini FLOWER 系列、LINE FRIENDS minini SCHOOL 系列。

聖誕好去處2024|LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園

日期: 即日起至明年1月1日

地點: 荃灣廣場L1長廊、L5 PLAY GARDEN空中樂園



聖誕好去處2024|寶琳 MCP 新都城中心 x 天線寶寶聖誕雪國尋「寶」之旅

想在香港亦感受到冬日聖誕的話,MCP 新都城中心已化身成歡樂的聖誕雪國,場地齊集 5 大打卡位及 3 大遊玩專區。可愛的天線寶寶(Teletubbies )角色:Po 、 Laa-Laa 、 Dipsy 及 Tinky Winky 早已換上特色冬日造型,將極地冰雪世界氣氛帶到香港,讓大家可以打卡玩雪之餘,亦能感受雪國浪漫雪花飄落,增添節日儀式感。

聖誕好去處2024|MCP 新都城中心 x 天線寶寶聖誕雪國尋「寶」之旅

日期:即日起至2025年1月1日(上午10時至晚上10時)

地點:MCP CENTRAL(新都城中心2期)L1天幕廣場



聖誕好去處2024|九龍城《照明商店》期間限定主題Café

近期在網上揭起一股討論熱潮的人氣韓劇《照明商店》竟現身香港?其實是Disney+ 將九龍城一間極具特色的Café —「BLOSSOM 波甚珈琲」打造成《照明商店》期間限定主題Café,讓觀眾親歷劇中神秘的「照明商店」,大家在復古的環境包圍下,享受咖啡與me time,從以尋找燃亮自己生命的光,為生活增加一絲甜意。

聖誕好去處2024|《照明商店》期間限定主題Café

日期:2024年12月4日至2025年1 月1日

地點:九龍城南角道45號地舖 (BLOSSOM 波甚珈琲)

營業時間:星期一﹑日: 上午8時至晚上6時,星期二至六: 上午8時至晚上11時



聖誕好去處2024|東涌 東薈城名店倉 「Marshville’s Winter」

可愛的卡通總能療癒人心,相信大家對於韓國人氣的文創卡通Dinotaeng並不陌生,這一群住在棉花糖村內的矮袋⿏角色,原形來自圓滾滾的「Quokka」,呆萌模樣亦收獲不少人歡心!

聖誕好去處2024|東薈城名店倉 「Marshville’s Winter」期間限定店(品牌提供)

繼韓國首爾、台北、高雄及上海後,DINOTAENG官方快閃店11月將登陸東涌!棉花糖村及其村民更換上全新2024冬日主題盲盒造型與大家見面,以「Marshville’s Winter」打造出「冬日冰雪棉花糖村」7大聖誕主題區域,大家千萬不要錯過!

另外,東薈城名店倉四樓平台廣場亦打造成「Marshville戶外滑雪樂園」,戶外已打造出一個夢幻的雪地樂園,包括3米高、被積雪重重包圍的「滑雪場入閘機」、6米高的「雪花FUN飛聖誕樹」以及可愛爆登的「冬日雪Hill纜車站」。大家打卡之餘,東薈城名店倉更準備了其他精彩活動:唯美浪漫的「冬日泡泡派對」與集結了40個特色及人氣品牌的「冬日戶外市集」大玩特玩。

聖誕好去處2024|東薈城名店倉 【Marshville’s Winter】及期間限定店

日期: 2024年11月20日至2025年1月2日(中午12時至晚上9時)

地點:香港大嶼山達東路20號東薈城名店



聖誕好去處2024|黃竹坑 海洋公園/ 西營盤中山紀念公園 AllRightsReserved 熊貓主題展覽《PANDA GO!香港遊》

繼多啦A夢展覽後,創意團隊AllRightsReserved再度發揮創意,特別設計8款全新的大熊貓造型,並加入6款香港專屬的《熊貓香港親友會》,組合成2,500隻熊貓雕塑。這些可愛的熊貓將走訪各地,先後在香港國際機場的停機坪、尖沙咀星光大道、昂坪360、海洋公園及中山紀念公園停留,大家千萬不要錯過!

聖誕好去處2024| AllRightsReserved 熊貓主題展覽《PANDA GO!香港遊》

日期: 2024年12月7日至2024年12月26日

地點: 尖沙咀星光大道(12月7至8日 上午11時至晚上8時)*已完結

昂坪360 (12月14至15日 上午11時至晚上5時)*已完結

海洋公園(12月21至22日 上午10時至晚上7時)

中山紀念公園(12月25至26日 上午11時至晚上8時)



聖誕好去處2024|金鐘 美利聖誕村 MERRY MURRAY CHRISTMAS

美利酒店每年聖誕都會打造「美利聖誕村」,營造出國外般濃厚聖誕氣氛。聖誕村由2 號晚上的聖誕樹亮燈儀式拉起序幕,每逢星期五至日,酒店會議室將化身成歡悅的聖誕市集,提供琳瑯滿目的節日用品及禮品,如香水、葡萄酒和美食、拍照套餐及首飾等。除了熱鬧的聖誕市集,酒店亦於2樓準備好每年的重點:聖誕老人屋,讓大家可以留住窩心時刻

聖誕好去處2024|美利聖誕村 MERRY MURRAY CHRISTMAS



美利聖誕村

日期 : 2024年12月6至8日、13至15日、20至22日 (星期五至日)

時間 : 上午11時至晚上7時

地點 : 香港香港島金鐘紅棉路22號美利酒店2樓



聖誕老人小屋

日期: 12 月7至8日、14至26日

時間: 星期一至五(上午11時至中午12時)、星期六至日(上午11時至下午2時)、12月24至26日:上午11時至下午1時

地點: 香港香港島金鐘紅棉路22號美利酒店 2樓

價格: 每節HK$288 (最多四位)



聖誕好去處2024|葵芳新都會廣場【糖果夢樂園 Winter Candyland】

要沉浸式渡過一個甜蜜聖誕,糖果、朱古力絕對少不免。今個聖誕,新都會廣場打造了戶外歐陸式聖誕樂園,讓大家可以在一個充滿節日氛圍中,慶祝聖誕。

聖誕好去處2024|新都會廣場【糖果夢樂園 Winter Candyland】

日期:2024年11月22日至1月1日(上午10時至晚上10時)

地點:葵芳興芳路223號新都會廣場L4露天廣場



聖誕好去處2024|沙田新城市 冬日閃亮花火祭

誰說聖誕只有燈飾、裝置或飄雪?新地新城市廣場將日本必去的花火祭(花火大會),將夏季祭典氛圍帶到香港。為冬日帶來不一樣的感覺,新城市廣場打造了一個「夢幻聖誕國度」,設計了13米高巨型聖誕樹、二千呎室內飄雪溜冰場等遊玩設施。

為打響頭炮,11月16日晚上更呈獻一場全城矚目、歷時8分鐘的幻彩煙火匯演,2,024枚璀璨煙火將首度於沙田市中心上空綻放。

聖誕好去處2024|沙田新城市 冬日閃亮花火祭

日期:2024年11月16日(亮燈儀式、幻彩煙火匯演)

地點:沙田沙田正街18-19號沙田新城市



聖誕好去處2024|沙田 HomeSquare IKEA北歐森林童話小鎮

雖然沒有去年的巨型FABLER小熊,卻有帶浪漫感的4米高枕頭聖誕樹坐陣。今次IKEA將沙田HomeSquare的L1中庭換成北歐森林童話小鎮,除了充滿節日感的可愛擺設,亦設有美食站,特別準備11款聖誕小鎮限定美食,包括曲奇雪糕三文治、棉花糖及傳統熱紅酒等,讓整個氣氛充滿熱鬧的氛圍。

聖誕好去處2024|沙田HomeSquare IKEA北歐森林童話小鎮

日期:2024年11月29日至2025年1月1日

地點:新界沙田沙田鄉事會路138號HomeSquare L1 中庭



聖誕好去處2024|上水廣場「MBTI品酒嚐味冬之祭」

近期不少人都愛以MBTI作標籤,適逢滿載美酒佳餚的聖誕節,不妨透過MBTI挑選合適自己的美酒!上水廣場呈獻「MBTI品酒嚐味冬之祭」,特別帶來全港首個MBTI主題美酒佳餚市集,設有MBTI IG團隊為你提供MBTI心靈諮詢,並選出最合襯的Wine & Dining Pairing。同場還有Busking及聖誕表演,炒熱全場氣氛。

聖誕好去處2024| 上水廣場「MBTI品酒嚐味冬之祭」

日期: 2024年12月21、22、25、26、28、29日 及 2025年1月1日 下午3時至8時

地點:上水廣場L5晴空花園



聖誕好去處2024|旺角 T.O.P【聖誕すげえ(薯茄)樂園】

網絡團體、KOL近年相當「入屋」,不少網絡創作者更成為人氣熱話,主宰著「流量密碼」。本地超人氣網絡團體Pomato小薯茄,乘著八周年,化身聖誕老人及鹿仔,聯同T.O.P打造出多個巨形打卡位,跳出營幕,親身傳遞快樂。

聖誕好去處2024|T.O.P【聖誕すげえ(薯茄)樂園】

日期:2024年11月18日至2025年1月12日

地點:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place



聖誕好去處2024|旺角朗豪坊 LANGHAM BEAUTY「The Urban Oasis」

將美妝結合綠色聖誕的慶祝活動,LANGHAM BEAUTY攜手本地環保藝術策展工作室合作,打造出聖誕藝術裝置,當中糅合可持續設計理念,以250份循環再用的塑膠裝飾,以及可重複使用的結構鋼架,加上大自然的聲音和香氣,帶大家找回寧靜舒適的感覺。

聖誕好去處2024|旺角朗豪坊 LANGHAM BEAUTY「The Urban Oasis」

日期:2024年11月27日至2025年1月2日

地點:旺角朗豪坊L1



聖誕好去處2024|荔枝角 D2 Place 聖誕夢幻泡泡樂園「Gum Gum Gummyland」

從小到大都愛吃的小熊糖,化身成3米高擺設,與大家歡度聖誕!除了不同造型的小熊糖,D2 Place一期天台花園亦設節日燈飾,展現出璀璨和溫暖的氛圍,加上所有雕塑為環保樹脂製作,在慶祝的同時響應環保。商場內設有主題自拍亭,亦有夾糖和夾公仔機等,讓大家都能保持節日的歡樂感。

聖誕好去處2024|荔枝角 D2 Place 聖誕夢幻泡泡樂園「Gum Gum Gummyland」

日期:2024年11月29日至2025年1月5日

地點:D2 Place一期商場天台花園



聖誕好去處2024|太古城中心「Streets of Christmas Joy」

看厭了浪漫又溫馨的節日裝飾,不妨感受大膽又創新的街頭藝術文化,讓冬日充滿好動活力,大玩特玩!太古城中心二樓中庭化身五顏六色的街頭藝術大街,加上各種街頭建築特色,打造出型格的街頭文化派對,大家千萬不要錯過。

聖誕好去處2024|太古城中心「Streets of Christmas Joy」

日期: 2024 年 11 月 15 日至 2025 年 1 月 1 日

時間: 星期一至五:中午 12 時至晚上 9 時

星期六、星期日及公眾假期:上午 11 時至晚上 9 時

地點: 太古城中心 2 樓中庭及中橋



聖誕好去處2024|鑽石山 荷里活廣場x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」

近年卡通人物人氣大熱,今個聖誕節,荷里活廣場聯乘日本人氣高企角色Kanahei’s Small animals,打造冬日限定「荷里活廣場x Piske and Usagi『玩轉粉紅遊樂園』」,以P助與粉紅兔兔為主題,讓大家可以全情投入P助與粉紅兔兔的繽紛世界中。

聖誕好去處2024|荷里活廣場 x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」

日期:2024年11月22日至2025年1月5日

時間:上午10時至晚上10時

地點:鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場



聖誕好去處2024|油塘大本型 「型」來熊貓玩轉聖誕

今個聖誕,油塘大本型將熊貓加入聖誕藝術裝置,展現出生動可愛的一面。場內設計充滿遊樂場及糖果色彩,看來相當繽紛。最矚目為中庭的7米高聖誕裝置,上方擺放一隻換上聖誕造型的巨型吹氣大熊貓,下方的小熊貓亦趣緻可愛,非常適合打卡留念。

聖誕好去處2024|油塘大本型 「型」來熊貓玩轉聖誕

日期: 2024年12月21日至2025年1月1日 冕上6時至10時

地點: 油塘大本型露天廣場



聖誕好去處2024|ELEMENTS 圓方「ELEMENTS! DELIGHT – GO – ROUND」遊樂園

想感受濃厚聖誕氣氛包圍?前往燈火閃亮五光十色的聖誕遊樂園就最好不過,在流連忘返的旋轉木馬及閃耀奪目的摩天輪下盡情投入。圓方打造出一個歡樂又溫馨的樂園,能夠讓大家重拾兒時無拘無束的簡單歡樂、重溫旋轉木馬上的甜蜜等等難忘片段。

聖誕好去處2024|ELEMENTS 圓方「ELEMENTS! DELIGHT – GO – ROUND」

日期: 2024 年 11 月 20 日至 2025 年 1 月 1 日

時間: 上午 10 時至晚上 10 時開放

地點: ELEMENTS 圓方金區一樓



聖誕好去處2024|銅鑼灣 LOG-ON 《FUNTASTIC! 迪士尼∙彼思圓夢達摩部屋》【已完結】

迪士尼絕對是大家的童年回憶,今次LOG-ON 與迪士尼合作,以日本達摩造型為主題,配上不同色調,將9個不同角色化身成達摩造型:包含《反斗奇兵》的三眼仔、勞蘇、胡迪、翠絲,以及《怪獸公司》的阿Boo、大眼仔和毛毛,還有《熊抱青春記》的熊貓,打造出蘊藏能夠實現祈願者願望、充滿美滿祝福的節日小木屋。

聖誕好去處2024|LOG-ON 《FUNTASTIC! 迪士尼∙彼思圓夢達摩部屋》

日期:2024年11月2日至11月28日(上午10時半至晚上10時)

地點:銅鑼灣 時代廣場B1地庫