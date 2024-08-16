性格揭秘｜星期幾出世看真實個性！生在星期日的人魅力爆燈人緣好

我們時常從星座、生肖等等命理來推敲出每個人的個性與行為處事，但其實也能從你出生在「星期幾」，來看出你的真實個性哦！



現在快先打開萬年曆，查出當初你出生在一週中的哪一天，一窺你不為人知的性格～～

星期幾出生看真實性格，快來看解釋得準不準？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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星期一出生

在星期一出生的人，擁有善良與謙虛的優點，與人為善，不管在什麼樣的環境裡都能適應，不過有選擇障礙，容易在做決定時猶豫不絕，且偶爾會有點情緒化，需要控制自己的情緒。另外，你們也是很愛家的人，喜歡和家人相處，對於家庭的照顧更是責無旁貸。

星期二出生

在星期二出生的人，個性積極且有活躍開放的想法，讓人感覺是個很有活力、熱情且充滿魅力的人，擁有有話直說的直率，很適合當團體中的領袖，非常值得讓人信賴，不過也會有過分的自我意識，導致很難接受他人的批評與建議，容易為此爭吵。

星期三出生

在星期三出生的人，擁有超強的溝通技巧與人際手腕，很樂於接受新事物的挑戰，不僅多才多藝，做事也相當有效率。為了達到目標，總是願意勇往直前，不害怕冒險，也不怕跳脫舒適圈，喜歡不斷透過各種嘗試，找出自己的人生方向。

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星期四出生

在星期四出生的人，擁有理想主義且性格開朗，卻同時也有溫柔與敏感的特質，討厭負面的氣氛與環境，能透過你本身的樂觀影響身邊的人，這樣正向的性格，如果做為團隊的領袖可以帶領大家一起進步，而你自身的野心，也往往能帶領你抓住成功的機會。

星期五出生

在星期五出生的人，是個充滿活力、熱情又樂於助人的人，喜愛旅行與冒險，有跑不完的局以及喜歡花錢購物，對於美麗、華麗的事物特別著迷，物慾算是很高的人～所以比起認真工作的成就感，更喜歡輕鬆有趣的事情，畢竟及時行樂才是最重要的事情。

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星期六出生

在星期六出生的人，個性比較耿直、嚴肅，不是太擅長於交際，但做事很認真努力。對剛認識你的人來說，會覺得你不太有趣，不過你聰明、嚴謹的性格，讓你做起事來非常有責任感，也相當讓人放心，屬於不喜歡拋頭露面展現自己，但做任何事情都不用讓人擔心的類型。

星期日出生

在星期日出生的人，是個為人慷慨、充滿自信與魅力的人，在人際關係上能保持很良好的互動，喜歡帶給大家歡樂，做事大膽果斷、有創造力也富有熱情，這麼優秀的你，在人群中總是藏不住光芒。

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