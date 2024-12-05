01女生聖誕倒數月曆｜Dyson 珊瑚莓色造型器：助聚會打造浪漫髮型

【聖誕倒數月曆2024｜聖誕禮物】聖誕節快到了！趁著聖誕及年末之際，是時候和親朋好友交換禮物或犒賞一下自己，迎接佳節來臨。提起聖誕禮物，充滿節日儀式感的聖誕倒數月曆必定是送禮首選，每日拆禮物，拆開一個又一個的新驚喜。

整個聖誕送禮活動期間，《01女生》將每日向讀者送出高質實用產品，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，晚上7時更隨時加碼推出快閃送禮活動！由時尚手袋、人氣美髮用品、美妝護膚產品、美容療程及酒店Staycation等禮物應有盡有，禮品總值接近HK$30萬。提提大家，記得先登記成為香港01會員，以便捕捉最新聖誕優惠和會員資訊！



01女生聖誕倒數月曆！一連四星期送豐富禮物

「01女生聖誕倒數月曆」活動由11月25日(星期一)開始至12月20日(星期五)，是次活動獲得超過20個品牌支持，活動期間星期一至五《01女生》每日都會送出豐富獎品。12月20日(星期一)晚上7點更會有「01女生聖誕倒數直播」節目，屆時將有明星歌手於節目中和大家Chit-Chat，更會邀請不同扮靚專家分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！

為身邊重要的人及自己準備一份實用的美髮造型器禮物（品牌提供）

為身邊重要的人及自己準備一份實用的美髮造型器禮物

來到年末，相信有不少與家人、朋友或摯愛的聚會或派對，假如在參與不同聚會時，都想精心準備一個獨特造型的話，除了可從服飾和妝容入手，髮型都是很重要的一環。想要在家中自如轉換不同髮型，Dyson就有不少出色又實用的智能造型器，讓人能輕易上手打造出充滿氛圍感的髮型，一起來看看讓人心動的美髮造型器。

Dyson 推出讓人心動的限定新色-珊瑚莓（品牌提供）

Dyson 推出讓人心動的限定新色-珊瑚莓

Dyson每每推出新品，都會掀起大家的討論以及爭相入手，早前就特別於此送禮季節推出了限定新色-珊瑚莓，讓人心動不已。品牌在配色設計、材料和飾面處理上更是造訪了座落在英國鄉間的Dyson農場，以草莓為靈感延伸創造出一種融合了紅色、桃色和橙色的精緻粉紅色調，創作麼獨特並引人注目的珊瑚莓。而按鈕顏色也是經精心設計，是採用向藍寶石原石致敬的藍色，與珊瑚莓色構成對比效果，展現品牌不論在顏色、外觀及工程設計上的用心。

為不同髮質女生而設：Dyson Supersonic Nural™ 風筒 HK$3,980（品牌提供）

為不同髮質女生而設：Dyson Supersonic Nural™ 風筒 HK$3,980

總喜歡進行不同染燙髮的女生，在日常護理秀髮上需要多花心思。Dyson Supersonic Nural™ 風筒配備獨有的Nural™ 感應器系統，可全面保護頭皮健康及提升造型體驗，無需使用極端高溫而快速乾髮，同時幫助强韌頭皮屏障。此外，全新的 Nural™感測器系統可啟動頭皮保護模式、配件智能辨識和停頓待機模式，不僅能讓日常造型智能化及更輕鬆上手，還可防止熱損傷並維持頭髮自然水潤光澤。

Dyson Supersonic Nural™ 風筒加入了全新頭皮保護模式（品牌提供）

這款風筒最讓人驚喜的是加入了頭皮保護模式，是採用飛時測距感測器，通過投射肉眼看不見的紅外線測量風筒與頭髮之間的距離，自動調節溫度。啓用頭皮保護模式時，風筒會自動調節出風溫度，保障預設觸達頭皮溫度至55°C左右，有助於維持頭皮水分，防止過度乾燥，並允許舒適、溫和地吹乾頭髮，平衡熱舒適度與乾髮速度。

01女生聖誕倒數月曆禮品：Dyson Supersonic Nural™ 風筒（品牌提供）

01女生聖誕倒數月曆禮品：Dyson Supersonic Nural™ 風筒

以散發自然水潤光澤的秀髮，迎接新一年！Dyson特別送出Supersonic Nural™ 風筒，讓大家在日常乾髮中同時强韌頭皮屏障。風筒配備獨有的Nural™ 感應器系統，可全面保護頭皮健康及提升造型體驗，無需使用極端高溫而快速乾髮，此外更可啟動頭皮保護模式、配件智能辨識和停頓待機模式，可更舒適、溫和地吹乾秀髮。

禮品：Dyson Supersonic Nural™ 風筒

名額：2個

活動日期：12月5日至12月11日

公佈日期：12月12日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram / 01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1.⁠ ⁠每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2.⁠ ⁠如讀者以不同帳戶重覆參加活動，也只會計算為一次獲獎機會。

3.⁠ ⁠所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4.⁠ ⁠參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

5.⁠ ⁠所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

6.⁠ ⁠如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

7.⁠ ⁠所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

8.⁠ ⁠是次活動適用於香港。

9.⁠ ⁠如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

10.⁠ ⁠本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

11.⁠ ⁠如有任何爭議，本公司保留最終決定權。