聖誕快樂提案｜約會行程：迪士尼浪漫飄雪、酒店下午茶、Dior美妝

聖誕快樂提案｜聖誕活動｜聖誕好去處｜聖誕禮物開箱｜天氣逐漸變冷，街道上也逐漸洋溢著聖誕氣氛，不少聖誕活動也緩緩展開。如果未計劃聖誕節做甚麼，《01女生》為大家精心炮製「聖誕懶人包」，一連數星期的《聖誕快樂提案》會帶大家遊走探索各種聖誕打卡、扮靚、飲食同禮物開箱，讓大家都能過一個超有儀式感的聖誕節！



聖誕禮物推薦2024｜50+實用交換禮物之選：$90起情侶/朋友適用

數到最能讓人沉浸於聖誕氣氛當中的活動，迪士尼樂園定必是其中之一，讓人暫時離開現實生活一日！在踏入夢幻園區前，當然還要準備一個好看的造型，而當中不能少了精緻約會穿搭和妝容，才能拍出超多充滿聖誕氛圍的美照。

聖誕快樂提案1｜浪漫飄雪：香港迪士尼樂園「A Disney Christmas」

每年最讓人期待的聖誕活動，香港迪士尼樂園的「A Disney Christmas」定必榜上有名！由美國小鎮大街、幻想世界至魔雪奇緣世界，整個園區都猶如聖誕小鎮，每一個角落都充滿聖誕氛圍！此外，迪士尼還準備了一連串的聖誕傳統活動，包括節日表演、角色好友見面會、聖誕主題美食、節慶商品等，而今年更會於《魔雪奇緣》主題園區—魔雪奇緣世界，迎來絢麗璀璨的飄雪聖誕！

獨家優惠｜香港迪士尼樂園入場門票 限時94折

不能錯過的聖誕活動1. 與換上聖誕服飾的迪士尼朋友會面

迪士尼多位人氣角色都已換上冬日設計的服裝，大家記得要找他們拍照打卡！其中Duffy與好友會在Duffy 與好友遊玩屋，與大家見面及打卡。

Duffy與好友會在Duffy與好友遊玩屋與大家見面及打卡（截自《01女生》影片）

此外，在夢想花園就有換上聖誕服飾的小熊維尼與好友，等著大家去找他拍照！夢想花園內還隱藏一個全新活動「迪士尼奇妙彩蛋樂」，藏身在其中一個涼亭之中﹐而彩蛋內的全新限量版Duffy與好友迷你毛公仔掛件，是花園打卡的最萌小物！

換上聖誕服飾的小熊維尼與好友（截自《01女生》影片）

不能錯過的聖誕活動3. 節日表演：「米奇與好友聖誕舞會」

在奇妙夢想城堡舞台上，會上演聖誕限定的節日表演「米奇與好友聖誕舞會」隨著歡欣快樂的樂曲奏起，奇妙夢想城堡舞台旁的聖誕樹、裝飾等都會隨之變化，非常精彩。表演中當然還有換上聖誕服裝的米奇與好友登場，與悉心打扮的舞者載歌載舞，為大家帶來難忘的聖誕節。

不能錯過的聖誕活動3. 魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕

今個最不能錯過的迪士尼聖誕活動，絕對是全球首個及最大型《魔雪奇緣》主題園區—魔雪奇緣世界的首個飄雪聖誕！整個阿德爾王國世界為大家更投入充滿地道特色的慶典，每個角落都換上了充滿聖誕氣氛的佈置， 安娜、愛莎與阿德爾居民換上冬日服飾一同迎接飄雪聖誕！

不能錯過的聖誕活動4. 配合無人機表演的「夢想成真聖誕樹亮燈禮」

入夜後的美國小鎮大街，聚滿了前來歡慶的人，期待成為每晚的幸運賓客為聖誕樹亮燈禮作揭幕並許下聖誕願望。但特別驚喜是在聖誕歌詠團現場演唱多首經典聖誕名曲時，半空中更會升起無人機組合一個又一個的聖誕圖案，使氣氛再度升溫。最後象徵歡樂、夢想與祝福的巨型聖誕樹亦隨著越來越濃烈的氣氛，綻放出璀璨光芒，更會伴隨漫天飄雪，非常浪漫！

聖誕快樂提案2｜聖誕節約會、派對這樣穿！聖誕穿搭提案推介

相信大家在出席派對、約會前，都會經歷過一個情景：打開衣櫃，衣服太多卻無從入手如何配搭。《01女生》今次就邀請到色彩形象導師Tiff Chan及色彩形象指導助理Laura，和大家分享聖誕穿搭提案推介，助你輕鬆打造時尚又吸睛的造型！

聖誕穿搭提案推介1.「浪漫甜美」風格

香港女生主要分為3種風格造型，絕大多數是浪漫甜美風格，打扮特色是女性化的輪廓和精緻細節，充滿甜美可愛的青春少女氣息。節日配搭方面，可選帶有蕾絲、飄逸的裙擺或貼身剪裁都會不經意顯露女性美。飾品上，如珍珠耳環和簡單設計手鐲戒指，加上細長肩帶的手袋或手拿包，更顯浪漫甜美。

四季個人色彩建議



春天：主色調：淡橙色 ｜副色：米色/麥色｜點綴色：正紅/金

夏天：主色調： 尼羅粉藍色 ｜副色：大象灰啡色｜點綴色：豆沙紅色

秋天：主色調：橄欖綠 ｜副色：拖肥啡色｜點綴色：柿子橙色

冬天：主色調：酒紅色 ｜副色：純白｜點綴色：鉑金灰/ 銀色



聖誕穿搭提案推介2.「經典耐看風格」風格

有些女生只喜歡買經典、耐看款式，往往可以穿上一輩子。四季穿搭建議用色都是偏向簡單，款式優雅，重視精緻高級感。想去派對、約會時同樣保持經典、充滿質感的作風，一條合身天鵝絨或絲綢雪紡連身裙，加上經典別緻的Mary Jane鞋及皮革手袋，並以輕奢珠寶點綴，增添精緻奢華感。

四季個人色彩建議



春天：主色調：馬卡龍黃色 ｜副色：楓糖棕色｜點綴色：朱古力色

夏天：主色調：丁香紫色 ｜副色：石磨藍/深藍色｜點綴色：白色

秋天：主色調：赤褐色 ｜副色：沙漠色/森林綠色｜點綴色：楓糖金色

冬天：主色調：寶石藍色 ｜副色：鋼灰色｜點綴色：純黑灰/ 純白色/ 銀



聖誕穿搭提案推介3.「休閒隨性」風格

近年流行「鬆弛感穿搭」，重視實用、舒適度和時尚感的平衡，強調慵懶隨意的氛圍。節日配搭方面，主打毫不費力(Effortless chic)的時尚穿搭態度，合身高領毛衣配搭一條男友褲（Boyfriend Jeans）及圍巾，保暖又時尚。

四季個人色彩建議



春天：主色調：鴨綠色（藍綠）｜副色：南瓜棕/核桃棕色｜點綴色：柑橘橙色

夏天：主色調：腮紅粉色 ｜副色：雲灰色｜點綴色：玫瑰粉色

秋天：主色調：暗橙色 ｜副色：橄欖綠色｜點綴色：奶茶色

冬天：主色調：淡黃色 ｜副色：牛仔藍/鈷藍色｜點綴色：純黑灰/ 銀



聖誕快樂提案3｜微醺聖誕！香檳下午茶率先試

聖誕節相約閨密好友共享下午茶是指定動作，若然加上維港絕美海景及香檳，享受悠閒寫意的下午時光相信沒有女士能夠抗拒吧？

香港W酒店聯乘Telmont香檳推出香檳下午茶，呈獻一系列節慶鹹甜佳餚，絕對是自製微醺時光的好選擇。下午茶先以Telmont Réserve Brut NV 香檳配上W 魚子醬打開味蕾，再加上多款經典鹹點小食，如煙燻希靈魚芝士三文治、龍蝦沙律包、以及法式鵝肝醬配鳳梨醬等，種類繁多，味道亦非常豐富。

甜品方面，干邑葡萄馬卡龍和核桃巧克力球都加入了干邑，甜中帶酒香，味道濃郁，香氣醉人之餘，令人一試難忘。其他經典甜品如紅桑子芝士蛋糕、榛子聖多諾黑和栗子蒙布朗等甜點亦充滿聖誕儀式感，甜品控不能錯過！

聖誕快樂提案4｜DIOR 聖誕系列

乘著聖誕感受法國巴黎的浪漫冬日，Dior Beauty 今次帶領大家走到蒙田大道30號總店，包裝設計糅合璀璨的金色圖騰，展現出華麗和浪漫的感覺。並由「精靈女神」Anya Taylor-Joy優美演繹，俘虜一眾少女心。

開箱倒數月曆相信好多人想看，Dior Beauty今年轉回經典梯形設計，看起來更立體生動。外表亦細緻地刻有總店的景觀，加上分量感十足的金屬標誌開合扣，特別具靜奢的魅力。

Dior Le 30 Montaigne聖誕倒數月曆（截自《01女生》影片）

倒數月曆的裡面則以華麗金色點綴，轉眼間彷如置身另一個空間，感受浪漫的星空。逐格打開盒子，可見迷你香水、護膚品和唇膏等，齊集整個香水系列的芳香，讓大家過一個香噴噴的聖誕。而在12月的24天，便將倒數月曆的金色圖騰收錄到蠟燭上，加上飄逸著療癒香氣，頓時令人沉醉。

Dior特別版蠟燭。（截自《01女生》影片）

除了倒數月曆，其他聖誕系列亦很觸目。包裝以奢華的金光為主，當中粉餅壓紋十分精緻，而且色號也非常實用。還有收藏度高的眼影盤，打開可見5款帶灰調的眼影色，上面更有精巧的壓花，充滿奢華典雅感覺。

總括而言，今次的打破往年的寧靜感，換來更加耀眼活力，不知大家喜歡這樣的改變嗎？