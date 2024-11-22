聖誕派對妝容｜閃粉眼影這樣用 眼妝更華麗！4方法改善眼影飛粉

越來越接近聖誕節，除了要為身邊重要的人準備聖誕禮物外，為自己預備一個充滿節日氣氛的造型都很重要，尤其畫上一個夢幻的妝容也能讓人心情變好！其中眼妝是重點之一，簡單運用一些帶有閃粉或亮片的眼影，就能使眼妝變得華麗，但同時此類眼妝不僅容易「飛粉」，卸妝時也是相當麻煩。這次《01女生》邀請到化妝師Stephie，向大家分享一些聖誕眼妝的靈感以及使用閃粉眼影可以注意的地方。



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閃粉亮片眼影這樣用 眼妝更立體感、華麗（IG@redvelvet.smtown）

閃粉亮片眼影這樣用 眼妝更立體感、華麗

想為眼妝增添聖誕氣氛，不少女生都會想到使用高飽和度顏色的眼影加強眼妝，或者運用帶有亮片的眼影作點樣，來增添玩味！化妝師Stephie就分享可用手將亮片眼影塗在眼瞼的中央或內眼角，可以增加眼妝的立體感和光澤感，讓眼睛看起來更加明亮動人。

更可將金色閃粉亮片眼影用於眼線，把它輕輕描繪在上眼線或下眼線上，低調而帶點華麗感。

閃粉眼影更可用於這3個地方（朱加曦 攝）

閃粉眼影更可用於這3個地方

帶有閃粉亮片的眼影，除了可用於眼妝上，還是一個可為整體造型增添節日氣氛的小幫手！化妝師Stephie就分享3種不同用法：

1. 臉部高光

將閃粉輕輕掃在頰骨、鼻樑，讓肌膚看起來更加明亮和有光澤。

2. 身體亮片

可以將閃粉輕輕塗抹在肩膀、鎖骨或手臂上，讓整個妝容更具節日的華麗感。

3. 髮型

把閃粉混在髮尾油或者髮型用品再塗抹在髮絲上，簡單又有氛圍感。

4方法改善眼影「飛粉」問題（Freepik）

4方法改善眼影「飛粉」問題

雖然帶有閃粉亮片的眼影﹐用途多多又能為妝容帶來節日玩味，但此類眼影的質地很容易出現「飛粉」問題，一不小心就破壞其他部分妝容，變得髒髒的。Stephie就分享了4個小貼士，可改善眼影「飛粉」困擾，同時變得更貼服。

1. 使用眼影底霜

在眼皮上塗抹眼影底霜（Primer），可以增加眼影的黏著力，減少飛粉的可能性

2. 濕用眼影刷

可先用化妝水或定妝噴霧將眼影刷輕輕噴濕，再沾取閃粉眼影，這樣可以讓顏色更飽和，同時減少飛粉問題。

3. 用指尖塗抹

用手指拿取閃粉眼影，用點壓的方法可以更好地將閃粉壓在眼皮上，能增加閃粉的黏着力。

4. 清理飛粉

使用小刷子點上多一點的碎粉，輕輕掃走眼周的飛粉，可以令整體妝容保持乾淨整潔。

3方法徹底卸除亮片閃粉眼影（Freepik）

3方法徹底卸除亮片閃粉眼影

在卸除亮片閃粉質地的眼影時，總是會有零碎的閃粉殘除，Stephie就分享了3個小方法，可以使眼妝清潔得更好和乾淨。

1. 選擇合適的卸妝產品

使用專門針對眼妝的卸妝液，使用化妝棉輕輕按壓眼部，讓卸妝液充分滲透才擦拭眼妝。

2. 使用膠紙

可以用醫療膠紙輕輕黏上，這樣可以有效地將殘留的閃粉黏走，這類膠紙的黏性較低，不會過度拉扯皮膚。

3. 利用棉花棒

如卸妝後仍殘留少量閃粉，可用棉花棒浸濕眼唇卸妝液再次清理。