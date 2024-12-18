聖誕交換禮物推薦2024｜$500元以下實用推介！朋友／公司交換唔伏

聖誕節來到，相信大部分人都用心準備禮物，向身邊的親朋好友送上真誠的暖意。若然未想到送甚麼，不如從以下的聖誕禮物中作選擇，預算為$500港元或以下，大家在交換禮物前，不妨參考一下。



聖誕交換禮物推薦｜美妝品篇

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式1. su:m37° 奇蹟活酵修護肌底精華80ml HK$500

連韓國「國民初戀」秀智都愛用！採用升級成分Cyto-ferm Activator，有效修復及強化肌膚屏障，結合升級Liquid Ceramide Complex成分，能夠鞏固角質層，為肌膚打好基礎，非常適合連夜參與派對的女生。

聖誕交換禮物推薦｜su:m37° 奇蹟活酵修護肌底精華80ml (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式2. Shiseido 免疫力美肌粉 HK$430

要肌膚保持透亮和滑嫩，先要打好防禦的基礎。Shiseido美肌粉蘊含雙歧桿菌BB-12、野生藍莓及油甘果，有效由內而外激活免疫細胞，深入肌膚根源，讓肌膚保持自然透亮的健康狀態。

聖誕交換禮物推薦｜Shiseido 免疫力美肌粉 (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式3. BMF 「Hydra Timeless Vitality Mask」三片 HK$264

秋冬時份，當然需要舒緩乾燥、高效補濕，再加上每日均可使用的絲質面膜，輕鬆令膚質狀態重現水潤彈力，重拾健康肌。

聖誕交換禮物推薦｜ BMF 「Hydra Timeless Vitality Mask」三片 HK$264 (品牌提供)

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式4. BORGHESE 溫泉活水精華補濕緊緻套裝 $399

想要居家感受到SPA 式的感官享受，入手秉承意式溫泉水療精神的 BORGHESE 產品就最好不過。除了品牌的皇牌泥漿面膜，超輕盈的皇室溫泉活水精華亦是一大必試好物。如果想感受活水滋養功效的話，這款節日限定的「溫泉活水精華補濕緊緻套裝 」，一套集合皇室溫泉活水精華 以及臻美膠原緊緻眼膜，外盒更是BORGHESE X 大大與小妹首度聯乘，顏值與療膚效果兼備！

聖誕交換禮物推薦｜BORGHESE 溫泉活水精華補濕緊緻套裝 $399 (品牌提供)

聖誕交換禮物推薦｜香水篇

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式5. RAZE 香水套裝 HK$398

以香味俘虜不少人喜愛的RAZE，早前推出限量版節日禮品組合套裝，成分均為100%純素配方，包裝簡約而富藝術感，非常適合文青女生。套裝包括3支10毫升的淡香精：Fresh Lift、Mossy Haven和The Florist，氣味清香、具不少質感層次，適合用於不同的風格打扮。

聖誕交換禮物推薦｜RAZE 香水套裝 (品牌提供)

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式6. Jo Malone London 絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水 HK$265

相較一般氣味更為持久，採用清幽的玫瑰為主調，並特別加入烏木，讓整體感覺變得中性，展現出優雅和型格的魅力。香水大小適合放於手袋內，非常方便攜帶。

聖誕交換禮物推薦｜Jo Malone London 絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水 (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式7. COACH DREAMS MOONLIGHT 30ml HK$465

預算不高，又想送上高質香水？不妨考慮這款豐富層次、溫柔甜香的COACH DREAMS MOONLIGHT，古老藥瓶的輪廓加上漸變紫色瓶身，瓶蓋上綻放著茶香玫瑰的圖案，底蓋點綴著精緻的皮革圈環，高雅與質感兼備。

聖誕交換禮物推薦｜COACH DREAMS MOONLIGHT 30ml HK$465 (品牌提供)

聖誕交換禮物推薦｜時尚服飾篇

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式8. Love, Bonito Knit Square Neck Bodycon Midaxi Dress HK$480（優惠價HK$220）

聖誕有不少活動場合，莊重的服飾不可缺少，因此禮裙或是個不錯的選擇。這款黑色長裙設計簡約，使用方領剪裁，加上裙襬的開叉，可以修飾身形曲線，締造知性和性感魅力。現時，品牌進行季尾減價，買兩件減價單品可享85折；3件則有75折。

聖誕交換禮物推薦｜Love, Bonito Knit Square Neck Bodycon Midaxi Dress (品牌提供)

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式9. Catalog Marie刺繡針織背心 HK$499

相信Marie是不少人的童年回憶，Catalog特別將這段美好的故事，注入服飾時尚內，推出Marie & Lucifer系列。針織背心以菱格圖案和線條設計，除了Marie刺繡圖案，底下還有牠的掌印，看來非常可愛。

聖誕交換禮物推薦｜Catalog Marie刺繡針織背心 (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜飲食篇

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式10. Moët & Chandon Brut Imperial NV EOY 2024 Edition (With Gift Box) 約HK$390(@Watson's Wine)

慶祝不少得美酒襯托，特別是這支Moet & Chandon的香檳，由包裝已看來歡樂和盛大的感覺，而且盒子印上金色圖案，盡顯靜奢魅力。香檳味道清新和有層次，帶點酸性和醃薑的辛辣口感。

聖誕交換禮物推薦｜Moet & Chandon Brut Imperial NV EOY 2024 Edition (With Gift Box) (Watson's Wine官網)

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式11. GODIVA 聖誕樹型巧克力禮盒 10顆裝 HK$399

聖誕節當然需要香濃美味的朱古力助興！比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA今個聖誕推出多款2024聖誕限定巧克力禮盒，如果想要充滿節日驚喜的話，這款10顆裝的聖誕樹型巧克力禮盒，外盒印有可愛動物插畫的聖誕樹造型，內裏有多款夾心巧克力及松露巧克力，每口都充滿甜蜜滋味。

聖誕交換禮物推薦｜GODIVA 聖誕樹型巧克力禮盒 10顆裝 HK$399（品牌提供）

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式12. Joe & Seph's 爆谷聖誕倒數月曆 HK$368

這款英國品牌爆谷尚來受歡迎，因此這款倒數月曆相信會受到不少人的喜愛，當中包括14款爆谷，是由倫敦製造，以天然食材炮製為賣點，有兩款更是全新節慶限定滋味。

聖誕交換禮物推薦｜Joe & Seph's 爆谷聖誕倒數月曆 (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜其他

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式13. RAVIPA Baby Ganesha Art Toy系列 HK$390起

不少人前往泰國都會參拜廟宇，當中四面佛、象神、大梵天等更是為人熟悉的神祇。如果你或你身邊人想擁有財富、幸運和事業成功的話，不妨入手泰國人氣珠寶品牌RAVIPA 最新推出的Baby Ganesha Art Toy系列，迷你的象頭神加上雪白的外觀，十分合適吋金尺土的香港窩居，輕鬆擁有祝福加持。

聖誕交換禮物推薦｜RAVIPA Baby Ganesha Art Toy系列 HK$390起（品牌提供）

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式14. BULY 擴香石 HK$250

節日期間都會邀請親友到家中慶祝，這時便需充滿氣氛的香氣，讓整個空間飄逸清幽的芳香。這款擴香石可以提升氣味的持久度，而且包裝復古典雅，可用作擺設，非常實用。

聖誕交換禮物推薦｜BULY 擴香石 (品牌提供)

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式15. TEA CHÂTEAU 官窯茶壺盒裝 HK$399

午間的派對當然是下午茶，而精緻設計的茶壺更能增加氣氛。這個茶壺外形精緻，並採用白瓷製作，能夠耐高溫和保溫，同時不易燙手，非常適合茶聚使用。

聖誕交換禮物推薦｜TEA CHÂTEAU 官窯茶壺盒裝 (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式16. aesop 天竺葵潤體精油 100 mL HK$290

秋冬時份最怕乾燥難耐，aesop這款高濃度保濕精油，蘊含維他命 E、甜杏和澳洲胡桃成份，能夠集中按摩於手肘、雙腳等乾燥部位，保護肌膚與維持保濕效果。

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式11. aesop 天竺葵潤體精油 100 mL HK$290（品牌提供）

聖誕交換禮物推薦｜$500以下款式17. 張梁記 KLOWER PANDOR 空間擴香瓶 HK$299

想在聖誕收獲異性歡心，送上無負擔感的香氣產品就最好不過。本土品牌張梁記，帶來非常受歡迎的台灣品牌KLOWER PANDOR，品牌主打使用天然植物萃取及打造高品質的輕奢香氛，當中4款空間擴香瓶充滿情調與質感，由甜美、中性清爽、淡雅花果到柑橘木質調都有。