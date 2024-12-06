聖誕禮物推薦｜交換禮物$200元以下實用推介！公司、派對適用唔伏

聖誕交換禮物推薦2024｜聖誕派對或聚會中，少不免交換禮物的環節，當中不是充滿暖意，便是搞笑和創意為主。若然未想到送甚麼，不如從以下的聖誕禮物中作選擇，預算為200港元或以下，大家在交換禮物前，不妨參考一下。



聖誕禮物$200元以下推薦｜美妝品篇

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式1. M.A.C. 潤澤緞光唇膏IN THE CLEAR HK$200

不少女生都愛收唇膏，而潤唇膏更是男女都適用的款式。這款子彈唇膏一直得到不少人喜愛，質感舒適滋潤，而且體型較為細小，以方便收納袋內。

聖誕交換禮物推薦｜M.A.C. 潤澤緞光唇膏IN THE CLEAR (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式2. ettusais Face Edition 柔滑胭脂膏 HK$150

要面色看來紅潤，妝感才更迷人。這款胭脂帶珊瑚色調，妝感會較自然和立體，讓整個面形看來更小和精緻。

聖誕交換禮物推薦｜ettusais Face Edition 柔滑胭脂膏 (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜香水篇

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式3. JILL STUART Eau de Toilette Rollerball HK$180 (SEPHORA獨家)

瓶身以滾珠式設計，以方便塗抹。香水散發清新的花香氣味，糅合白花、奶茶、薰衣草、黑茶和牛奶等，締造出豐富的層次。

聖誕交換禮物推薦｜JILL STUART Eau de Toilette Rollerball (SEPHORA官網)

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式4. Ninety Second香水體驗套裝 2ml x 5

HK$190

品牌以療癒舒適的香氣為主，並以創新配搭展現出不同的層次香氣。香水有著多個選擇，包括櫻下富士、塞納河畔及澄澈冰川等。

聖誕交換禮物推薦｜Ninety Second香水體驗套裝 2ml x 5 (品牌官網)

聖誕禮物$200元以下推薦｜時尚服飾篇

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式5. American Eagle AE 蝴蝶結冷帽 HK$150

每到冬天，不少人都會戴上冷帽，因此當作禮物的話，相信不少人都愛用。這款冷帽上面織有蝴蝶結圖案，讓帽子更顯可愛和活力氛圍。

聖誕交換禮物推薦｜American Eagle AE 蝴蝶結冷帽 (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式6. Mardi Mercredi Long Socks MRD Logo HK$180

溫暖小襪非常實用，再加上品牌獨有的小花圖案和設計，盡顯校園風的魅力。小襪的中長度設計，亦能襯搭不同鞋款，以展示不同的造型魅力。

聖誕交換禮物推薦｜Mardi Mercredi Long Socks MRD Logo HK$180 (品牌提供)

聖誕禮物$200元以下推薦｜飲食篇

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式7. Fortum & Mason Christmas Traditional Mince Pies HK$198

獨樂樂不如眾樂樂，派對不少得精緻傳統美點，這款餡餅口味清甜，非常適合作為飯後小酌，與大家一起享受歡樂的時光。

聖誕交換禮物推薦｜Fortum & Mason Christmas Traditional Mince Pies (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜其他

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式8. LUSH 甜睡時光鎂鹽按摩芭 HK$160

近期網絡大熱的款式，加入鎂元素，有助身心放鬆，提升睡眠質素。按摩芭有著多款圖案，凹凸位置適合按壓身體，以更能消除疲勞。

聖誕交換禮物推薦｜LUSH 甜睡時光鎂鹽按摩芭 (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式9. IKEA SKOGSDUVA 山貓狀嬰兒浴袍 HK$179.9

若然喜歡可愛的東西，這款山貓浴袍便是不二之選，還可抹頭和保暖，非常實用。浴袍以全棉製作，觸感舒適親膚，無論大小都適用。