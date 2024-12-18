聖誕蛋糕2024｜香港12大推介:樹頭蛋糕／米芝蓮／義大利Panettone

【2024聖誕蛋糕／聖誕蛋糕推薦】聖誕節的步伐日漸步近，大街小巷中都充斥濃厚節日氣氛。節日慶祝、聚會當中的重頭戲，除了交換禮物，當然少不免聖誕蛋糕，打卡之餘，一大群人更可以品嚐不同口味，分享脂肪與節日喜慶！如果想入手精緻又充滿節日感的蛋糕，不妨參考以下推薦！



聖誕蛋糕2024｜薑餅蘋果慕斯樹幹蛋糕 HK$598

提到聖誕節，當然是充滿肉桂、薑餅等風味！香港麗思卡爾頓酒店推出一系列精緻的聖誕主題糕點，當中這款聖誕傳統的樹幹蛋糕外，配合薑餅、蘋果慕斯，上頭點綴著閃亮的銀色星星、聖誕老人等裝飾，令節日增添無限的歡樂與甜蜜。

聖誕蛋糕2024｜薑餅蘋果慕斯樹幹蛋糕 HK$598（品牌提供）

聖誕蛋糕2024｜MARCHESI 1824 經典意大利聖誕麵包 HK$680

想感受不同的聖誕面貌與文化，除了親身到訪當地，更可以品嚐一些傳統食材。一提到麵包，不少人都誤以為與聖誕節沒有太大關聯，其實義大利的傳統甜點正是聖誕麵包（Panettone）。聖誕麵包看似簡單，其實製作過程相當繁複，至少需要接近四天的時間製作，成品有著蓬鬆的口感以及香甜的風味。想一嚐這款傳統風味，米蘭最歷史悠久和馳名的蛋糕店 Marchesi 1824 已登陸國際金融中心商場連卡佛，正靜待大家。

聖誕蛋糕2024｜MARCHESI 1824 經典意大利聖誕麵包 HK$680（品牌提供）

聖誕蛋糕2024｜Butter Bake Shop FESTIVE RED VELVET CAKE 節日紅絲絨蛋糕HK$600

提到聖誕節，當然不少得應節的派對蛋糕，作為美國經典代表蛋糕，紅絲絨蛋糕絕對佔一席地。全城熱捧的美式復古甜點店 Butter，推出層次分明的紅絲絨蛋糕配搭經典忌廉芝士霜，再以紅色漿果和綠葉唧花點綴，為冬季增添繽紛魅力。

聖誕蛋糕2024｜Butter Bake Shop FESTIVE RED VELVET CAKE 節日紅絲絨蛋糕HK$600（品牌提供）

聖誕蛋糕2024｜CAFÉ LANDMARK x sacai 聯名蛋糕

每年聖誕，置地廣塲都會化身充滿節日氣氛的雪地樂園，今年更攜手香港置地文華東方酒店推出期間限定的節日蛋糕店－「The Cake Shop by LMO-Freshly Baked」。大家千萬不能錯過，每日限量供應的「sacai THE cake by Richard Ekkebus」！這個「S」形蛋糕大有來頭，由Amber 的米芝蓮星級餐廳大廚 Richard Ekkebus 與日本時尚品牌 sacai 精心合作而成，為大家帶來視覺與味覺的雙重享受。

聖誕蛋糕2024｜Soulgood Bakery 開心莓果聖誕花圈巴斯克芝士蛋糕 8吋 HK$780

喜愛芝士蛋糕的話，本地人氣巴斯克蛋糕專門店Soulgood Bakery於今年聖誕推出全新聖誕蛋糕系列，當中更有大熱的開心果口味！聖誕花圈造型蛋糕十分用心，雙層設計：軟心開心果口味加上士多啤梨慕絲，香滑口感既充滿聖誕特色，層次分明十分好吃。

聖誕蛋糕2024｜Soulgood Bakery 開心莓果聖誕花圈巴斯克芝士蛋糕 8吋 HK$780（品牌提供）

聖誕蛋糕2024｜美心西餅 My Melody & Kuromi聖誕嘉年華蛋糕 HK$248

今年絕對是Sanrio characters 的天下，適逢Sanrio成員50週年，它們與不同生活用品聯乘外，今個聖誕更跳入甜點當中，以冬季仙境為主題，與美心西餅一同合作出3款可愛造型的聖誕蛋糕，共同玩轉歡樂冬日派對！其中My Melody & Kuromi 和好如初，一同在表層滿佈椰絲的草莓蛋糕上堆雪球，My Melody & Kuromi 迷不要錯過。

聖誕蛋糕2024｜美心西餅 My Melody & Kuromi聖誕嘉年華蛋糕 HK$248（品牌提供）

聖誕蛋糕2024｜Mr. CHEESECAKE Milk Tea HK$395

日本人氣Mr. CHEESECAKE 近日登陸金鐘並開設冬日期間限定店，大家要把握機會一嚐，香濃細膩、入口即溶的質感而聞名的經典產品！香港女生普遍愛茶飲，品牌亦推出專為香港度身設計的香港限定奶茶口味，當中混合了錫蘭紅茶中適合配搭牛奶享用的烏沃茶、及香氣濃郁的滇紅，能夠突出茶香同時帶香濃奶香，每口都能充滿驚喜。

聖誕蛋糕2024｜Mr. CHEESECAKE Milk Tea HK$395（品牌提供）

聖誕蛋糕2024｜Baking Maniac 香港落雪造型蛋糕 HK$2,400

想支持本地蛋糕、甜點店的話，選擇母子檔Renuka Gidwani和Ankrish Gidwani 並同經營的Baking Maniac會是個不錯選擇。今個聖誕，品牌以香港為題，以手工薑餅還原香港天際線、香港特色交通工具以及聖誕樹等裝飾，造型十分用心！

聖誕蛋糕2024｜Baking Maniac 香港落雪造型蛋糕 HK$2,400（品牌提供）

聖誕蛋糕2024｜Simply Pleasure 開心果紅桑莓黑糖雪芳蛋糕 8吋 HK$798

提到聖誕節，聖誕樹絕對是經典的節日象徵！Simply Pleasure 以《童話中 聖誕的回憶》為題，創作出一系列聖誕童話主題蛋糕，當中這款披着雪的聖誕樹造型蛋糕，除了外在紅綠配色，內裏亦用上冬日食材：開心果慕絲、紅桑莓果凍伴輕柔黑糖雪芳蛋糕，讓整個蛋糕都洋溢甜蜜佳節氣氛。

聖誕蛋糕2024｜Simply Pleasure 開心果紅桑莓黑糖雪芳蛋糕 8吋 HK$798（品牌提供）

聖誕蛋糕2024｜Châteraisé 聖誕拼式蛋糕（17cm） HK$320

聖誕願望無需限於一個，聖誕蛋糕口味當然可以「三心兩意」，特別是一大群朋友共聚時分享加倍歡樂美味。Châteraisé 這款七種大熱口味集於一身的聖誕限定甜品，口味包括士多啤梨牛奶、松露朱古力、白朱古力、抹茶、雜莓、忌廉芝士及栗子，能夠一次過滿足不同喜好，砌出獨有的聖誕限定蛋糕。

聖誕蛋糕2024｜Châteraisé 聖誕拼式蛋糕（17cm） HK$320（品牌提供）

聖誕蛋糕2024｜Tarte by RH christmas luxury set HK$1,288

想品味不一樣的聖誕蛋糕，不妨一嚐手工的法式餅撻！品牌由身兼RH Fine Dining創辦人的知名主廚Rania Hatoum創立，以奢華時尚鹹撻而聞名。這款聖誕什錦禮品套裝，包括一系列節日風味，例如招牌魚子醬餡餅以及各種迷你餡餅，例如鵝肝蘑菇餡餅、龍蝦醬餡餅、松葉蟹和伊倉餡餅、巧克力山核桃餡餅、南瓜餡餅餡餅、蘋果碎餡餅和開心果餡餅，一次過品嚐多款口味，滿足愛吃的心。

聖誕蛋糕2024｜Tarte by RH christmas luxury set HK$1,288（品牌提供）

聖誕蛋糕2024｜Pâtisserie Jane 聖誕樹蛋糕 5吋 HK$488

派對中當然不少得打卡蛋糕！想要一個外在與實力兼備的蛋糕，Pâtisserie Jane 這款朱古力伯爵茶口味聖誕蛋糕，低糖、低油、無添加防腐劑，可愛的造型加上茶香濃醇的伯爵茶戚風蛋糕，儀式感滿滿！