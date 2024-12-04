聖誕派對手袋推薦2024｜$6000內大熱奪目款　這品牌連Jisoo都愛用

聖誕派對手袋推薦2024｜即將來到聖誕節和年尾，相信大家都忙著相約好友聚會。若想在各個派對裡搶盡風頭，不僅妝髮造型，手袋亦非常重要。以下精選6個中價派對手袋，不僅看來奪目和優雅，而且價錢在6,000港元內，日常也可使用。



聖誕派對手袋推薦1. self-portrait Black Crystal Baguette Bag 430英鎊（約4,246港元）

以可愛的閃石蝴蝶結引起關注的self-protrait，連BLACKPINK成員Jisoo都喜愛，早前她更與品牌合作拍攝造型照。而這款手袋的上面，亦綴有整齊排列的閃石圖案，看來充滿奢華和典雅感覺。配搭流暢弧度的手柄和鏈帶，讓手袋外形更具時尚魅力。

聖誕派對手袋推薦2024｜self-portrait Black Crystal Baguette Bag (品牌官網)

聖誕派對手袋推薦2. Simone Rocha Beaded Utility Bow Pochette Bag 575英鎊（約5,677港元）

糅合Y2K和高雅感覺的設計。運用亮光滑的布料和設計，展現出中性型格的魅力，然而兩邊則用尼龍闊帶綁成蝴蝶結，流露出甜美和少女的感覺，加上珍珠鏈帶，即時充滿知性和典雅的氛圍，非常適合在派對中襯搭可鹽可甜的造型。

聖誕派對手袋推薦2024｜Simone Rocha Beaded Utility Bow Pochette Bag (品牌官網)

聖誕派對手袋推薦3. LONGCHAMP Re-Play手提包XS HK$3,900

要在派對中展現出不平凡的感覺，除了閃爍元素，亦可藉由和諧的色彩拼接，來奪取別人的注意目光。就如這款LONGCHAMP手袋，以不同深淺程度的芭蕾舞粉色和黃色拼接，感覺充滿自然的活力氛圍，加上幼肩帶等，展現出少女的魅力。

聖誕派對手袋推薦2024｜LONGCHAMP Re-Play手提包XS (品牌官網)

聖誕派對手袋推薦4. ANTEPRIMA Perla Glitter Standard Miniatura Wirebag HK$3,295

論舒適和閃爍的手袋，莫過於ANTEPRIMA，使用金屬線編織成手袋，加上珍珠和珠子，可以透過光線，反射出輕微亮澤，同時展現出通透感覺，讓整體更為優雅和奪目。手袋可以手提或襯銀色鏈帶，以打造出多樣造型。

聖誕派對手袋推薦2024｜ANTEPRIMA Perla Glitter Standard Miniatura Wirebag (品牌官網)

聖誕派對手袋推薦5. Martin Kim Half Shirring Ribbon Round Bag in Bronze 138,000韓圜（約767港元）

以金屬色的亮澤，打造出華麗優雅的感覺。手袋以餃子形設計，兩邊加上索帶和蝴蝶結，運用自然的皺褶效果，展現出甜美活力。而手袋中間的金屬標誌，不僅簡約舒適，帶出金屬的日常感覺，而且散發出靜奢的魅力。

聖誕派對手袋推薦2024｜Martin Kim Half Shirring Ribbon Round Bag in Bronze (品牌官網)

聖誕派對手袋推薦6. DIESEL Charm-D Shoulder M 486美元（約3,783港元）

當牛仔遇上珠光塗層，也可施展優雅迷人的魅力。這款手袋以菱格圖案設計，運用輕微的膨脹感，打造出自然舒適的氛圍，加上閃亮的表面，充滿悠閒隨性風格。手袋亦加入DIESEL字母鏈帶，為大袋增添活力，減少累贅，並顯出輕奢的感覺。