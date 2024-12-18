聖誕交換禮物推薦｜$100元實用推介！公司同事／派對適用唔伏

每到聖誕交換禮物的環節，預算都是個難題，既要在指定價錢內，又要實用和貼心。如果還未想到送甚麼，以下盤點各款100港元以內的聖誕禮物參考，為大家提供靈感。



聖誕交換禮物$100以下推薦｜化妝品

聖誕交換禮物$100以下推薦1. CANMAKE玻璃光澤唇釉 HK$78

今季大熱玻璃唇妝，讓雙唇看來更為豐滿和通透。這款唇釉塗抹順暢，並採用水滴狀刷頭，加上5種美容保濕成分，以保持雙唇的水潤狀態。

聖誕交換禮物2024｜CANMAKE玻璃光澤唇釉 (品牌官網)

聖誕交換禮物$100以下推薦2. dejavu 柔軟毛筆型眼線液 HK$98

個人愛用的眼線筆，筆觸纖幼易掌控，而且不易脫妝，可以畫出理想的眼妝並維持整天。眼線液亦非常耐用，無論價值或實用度都算高。

聖誕交換禮物2024｜dejavu 柔軟毛筆型眼線液 (品牌官網)

聖誕交換禮物$100以下推薦｜護膚品

聖誕交換禮物$100以下推薦3. LuLuLun 冬日限定面膜套裝 HK$99 (LOG-ON)

日本超人氣面膜品牌之一，不僅面膜剪裁貼合亞洲人，而且水潤舒適，輕鬆締造水潤感覺，在妝前使用更能提升貼妝效果。現時LOG-ON獨家推出限定套裝，讓大家都能以優惠價嘗試多個款式。

聖誕交換禮物2024｜uLuLun 冬日限定面膜套裝 (LOG-ON提供)

聖誕交換禮物$100以下推薦4. Caudalie Vinotherapist 葡萄籽特潤修護潤唇膏 HK$90

Caudalie產品在保濕方面都不俗。潤唇膏採用純素營養和天然成分，能夠高效修復、紓緩和深層滋養，以保持雙唇豐盈和飽滿，長時間維持舒適自在的感覺。

聖誕交換禮物2024｜Caudalie Vinotherapist 葡萄籽特潤修護潤唇膏 (品牌官網)

聖誕交換禮物$100以下推薦5. Cath Kidston Squiggle Dogs 50ml Hand Cream HK$90

以可愛的小動物包裝俘虜少女心！Cath Kidston以小狗圖案為包裝，護手霜質感豐富和滋潤，能夠紓緩乾燥的雙手，同時散發淡淡幽香，令人感到心情愉快。

聖誕交換禮物2024｜Cath Kidston Squiggle Dogs 50ml Hand Cream (品牌官網)

聖誕交換禮物$100以下推薦｜其他

聖誕交換禮物$100以下推薦6. The Cakery 朱古力裝飾球 HK$58

若然想不到對方喜歡甚麼，食物是個保險的禮物，如The Cakery的朱古力穀燕麥脆片的朱古力裝飾球，採用純素食材，口味鬆脆滋味，面且外殼可以掛於聖誕樹作裝飾，一舉兩得。

聖誕交換禮物2024｜The Cakery 朱古力裝飾球 (品牌提供)

聖誕交換禮物$100以下推薦7. 熊寶貝 衣物清新噴霧(森林瀑布) HK$19.9

派對有時或會選擇打邊爐或雞煲等，過後衣服都會留有氣味，這時若有一支「熊寶貝」的話，便能避免氣味引起的尷尬。