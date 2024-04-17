婚禮籌備｜如何決定婚禮形式？香港常見婚禮形式、場地種類一覽

【婚禮準備/婚禮形式】求婚說聲「我願意」之後，下一步就要選定婚禮主題及婚禮形式。因為不同形式的婚禮，都可直接影響支出預算、場地種類選擇及邀請賓客的人數。想知道你們適合甚麼類型的婚禮形式 ? 所選形式又應該適合甚麼場地 ? 《01女生》找來資深婚禮統籌師 Olivia Cheng 為大家分享香港常見婚禮形式及需要注意事項。



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香港常見婚禮形式｜1. 證婚

近來不少新人都會傾向最簡單的證婚儀式，可以好好和親朋好友享受幸福又感動的一刻，邀請賓客人數約為20-50人，場地會在香港婚姻註冊處或律師樓。簽紙後，會一同飲茶或簡單食晚飯招待親友。在海外完成婚禮、旅行結婚的新人，都會喜歡這個簡單而又隆重的證婚形式。

婚姻登記處 (圖片由受訪者提供)

香港常見婚禮形式｜2. 輕婚禮

輕婚禮是近年大熱，新人們都會選擇在戶外、室內證婚場地或教堂作證婚。雖然是輕婚禮，但有部份新人會選擇按照傳統，完成接新娘出門入門環節，滿足長老們。賓客人數約為50-100人，可以選擇在中午聚餐、COCKTAIL 派對或簡單「擺幾圍」招待親友。

戶外證婚場地 (圖片由受訪者提供)

香港常見婚禮形式｜3. 港式傳統婚禮

不單止長老們喜歡傳統儀式，不少新人們都喜愛港式傳統婚禮，做足一套接新娘、敬茶、出門入門、設晚宴招待親友環節。一般而言，酒席約為10圍或以上，會在宴會場地、酒店、酒樓等地設宴。

港式傳統婚禮 (圖片由受訪者提供)

香港常見婚禮形式｜4. 海外婚禮

不少新人都會怕了繁複的繁文縟節，只會邀請關係親密的親朋好友，在海外辦個輕鬆又浪漫的婚禮，將婚禮變成和親友旅遊暢談的聚會。如果想玩得更盡興，就可以完成海外婚禮之後，順道蜜月旅行。不過，記得回港後到香港婚姻註冊處或律師樓簽紙，完成合法註冊。

海外婚禮 (圖片由受訪者提供)