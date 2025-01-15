婚禮造型｜新郎男士禮服配色推薦！米色整潔俐落、時尚百搭選這色

【新郎服裝/婚禮服裝】不少人認為男士禮服的款式變化不大，無需花太多時間選擇。其實選禮服亦是籌備婚禮中不容忽視的環節，選對款式絕對能突顯新郎的個人風格，令人眼前一亮。《01女生》找來s.a.bridal分享新郎結婚禮服配色穿搭建議，助新郎們參考！



近年的婚禮形式比起以往更多樣化，例如特色主題輕婚禮、戶外花園婚禮、酒店婚禮等，新郎的禮服可因應不同場合而改變。以下為大家提供幾款時尚的禮服配色推介！

新郎男士禮服配色推薦｜1. 米色 Beige

米色是韓國時下極為流行的禮服配色，略帶粉調的米色既柔和又醒神，展現出紳士的優雅氣質。配搭修身的單排扣剪裁，感覺俐落整潔，若把扭扣鬆開的話，更有一種隨性休閒的風格。類似色系亦可選擇淺卡其，比起米色更具復古味道。

新郎男士禮服配色推薦｜1. 米色 Beige (s.a.bridal)

新郎男士禮服配色推薦｜2. 淺藍 Light Blue

穿上明亮的淺藍色禮服，體現清爽的視覺感。淺藍色給人率性的感覺，煥發輕盈瀟洒的風采。透氣輕柔的平織布料進一步提升禮服質感，讓人更覺高雅。配搭深藍領帶或口袋絲巾作為點綴，令整體造型更添層次。

新郎男士禮服配色推薦｜2. 淺藍 Light Blue (s.a.bridal)

新郎男士禮服配色推薦｜3. 粉紅 Pink

許多男士都對粉紅色卻步，只要打破既定印象，粉紅色禮服會給你眼前一亮的感覺。粉紅色是溫柔與浪漫的代表，同時象徵著勇敢與熱情。成熟男士穿起粉紅禮服，與粉紅的輕柔形成反差，感覺更加討喜。

新郎男士禮服配色推薦｜3. 粉紅 Pink (s.a.bridal)

新郎男士禮服配色推薦｜4. 白色 White

白色禮服被公認為最難駕馭的顏色，必需配合適當剪裁和配搭，才能打造出大方不俗氣的貴族紳士感。像這款單排單扣禮服，以完美修身版型，突顯出簡潔純粹的魅力。內襯不宜花巧，簡單一件純白恤衫，配搭深色領結或領帶，便已經亮點十足。

新郎男士禮服配色推薦｜4. 白色 White (s.a.bridal)

新郎男士禮服配色推薦｜5. 灰色葛倫格紋 Glen Check

葛倫格紋以灰色為基底，由纖細的格紋組成。經典樸實的葛倫格紋可以讓整體穿搭更展現出成熟時尚感，因此一直是時裝界歷久不衰的款式。此外，格紋更是英國紳士的穿搭指標，穿上格紋禮服不單能展現英式紳士的典雅風範，同時能塑造出復古而不失個性的風格。

新郎男士禮服配色推薦｜5. 灰色葛倫格紋 Glen Check (s.a.bridal)

新郎男士禮服配色推薦｜6. 海軍藍直紋 Blue Stripe

最受男士歡迎又百搭的顏色，給人幹練、英姿颯爽的感覺。直紋圖案為整個造型增添設計感，更有修飾身型的效果，同時又能展現個人品味，是成熟男士必備的時尚配搭！

新郎男士禮服配色推薦｜6. 海軍藍直紋 Blue Stripe (s.a.bridal)

新郎男士禮服配色推薦｜7. 全黑 Whole Black

黑色西裝配白色恤衫是最基本配搭，可是卻稍欠驚喜。喜歡黑色又想穿出時尚現代感的話，換成全黑更為型格！在合身西裝之下，用純黑恤衫或素色樽領代替白恤衫，整個形象散發出一種隨性不羈的紳士氣質。

新郎男士禮服配色推薦｜7. 全黑 Whole Black(s.a.bridal)

(圖片及資料獲s.a.bridal授權轉載。)