新郎護膚化妝貼士 化妝師：潔膚保濕是基本　婚禮當天必備這法寶

【新郎化妝/新郎造型/婚禮準備】Big Day 當天，除了新娘想以最美樣子出嫁外，當然都希望另一半做個型男，帥氣一整天。到底婚禮前，男士們可以如何保養肌膚，做好儀容護理呢？《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim，分享男士日常護理、新郎化妝、新郎婚前準備等貼士，各位準新娘記得share給你的未來老公了！



新郎婚前準備貼士｜1. 養成護膚習慣

保養扮靚不只是新娘專利，新郎亦可提早養成潔膚護膚習慣。建議每天使用溫和潔面產品洗臉，並且需要定期深層清潔，以免毛孔積聚污垢。

另外，做好基本保濕護理，可因應膚質選用爽膚水，能有助收細毛孔，之後再選擇質地偏清爽的乳液鎖水。

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新郎婚前準備貼士｜2. 面容整潔

若新郎本身沒有留鬚習慣，記得結婚大日子要剃鬚，甚至整天帶備電動剃鬚刨，方便隨時整理儀容。

新郎在結婚當天記得剃鬚。(freepik)

新郎婚前準備貼士｜3. 眉型整理及修眉

大日子前，新郎可以提早預約修眉服務。而眉妝方面，化妝師會根據新郎眉型狀態作修補，主要運用眉筆填補空隙。

新郎婚前準備貼士｜4. 底妝

新郎底妝都會偏向著重局部遮瑕，例如 : 黑眼圈、暗瘡印等，再使用與膚色相近的粉餅作定妝。

遮瑕膏 (freepik)

新郎婚前準備貼士｜5. 唇部護理

新郎未必會塗上有色唇膏，但還是要注意唇部護理，Mandy 建議新郎在婚禮當天塗上潤唇膏，避免乾燥脫皮情況。