婚紗禮服｜新娘揀選婚紗攻略：圓臉選V領顯瘦!長袖婚紗非人人適合

【新娘造型/新娘晚裝/婚紗】穿上一件適合自己的婚紗，既可以突顯身形線條美，亦可展現新娘獨有個性及氣質。到底你的身型適合哪款婚紗？身材高佻纖瘦的女生又是否代表可以駕馭任何款式婚紗呢？《01女生》找來資深婚禮統籌師Olivia Cheng，和大家分享不同身材、臉型的女生揀選婚紗貼士，並會推薦婚紗款式，助大家找出命定婚紗。



理想中的婚紗真的適合你？

從婚紗的款式風格，或多或少都可以了解新娘的喜好。Olivia表示，綜觀多年經驗而言，大致上新娘形象可分為青春活潑、溫柔斯文及事業型。建議各位女生可按自己性格去作為揀選婚紗的先決條件。

其次，不應盲目隨從潮流選擇顏色及款式。建議新娘依照膚色揀選婚紗顏色，再按個人氣質選擇適合自己外型的款式。

此外，不少新娘都會過於側重個人喜好而忽略與新郎造型的協調性。建議新娘揀選婚紗、晚裝款式時，要考慮是否與新郎的身型、造型合襯。

選出最適合的婚紗！不同身材、臉型婚紗配對

婚紗配對推薦｜1. 臉型寬大：V領+頭紗

V型婚紗會露出頸部線條、鎖骨，甚至是心口範圍，讓臉大又圓潤的女生拉長臉部長度比例，看起來十分顯瘦。搭配長頭紗可修飾手臂線條，盡顯氣質亦更顯瘦。

婚紗配對推薦｜1. 臉型寬大：V領+頭紗 (圖片由受訪者提供)

婚紗配對推薦｜2. 臉型細小：簡單款婚紗

「巴掌臉」女生適合簡約的點綴，頭紗、髮型和飾物以簡約大方設計為主。穿上脫俗素雅的輕婚紗，出場自帶仙氣，亦不失高貴。

婚紗配對推薦｜3. 方形臉：弧型領口婚紗

方形臉女生腮骨較突出，下顎線俐落明顯，可以透過弧型領口修飾視覺比例，一樣有瘦臉效果。

婚紗配對推薦｜3. 方形臉：弧型領口(圖片由受訪者提供)

婚紗配對推薦｜4. 長形臉：圓領/企領婚紗

長臉女孩的下巴突出或額頭較高，最怕被人認為是「馬臉」，所以避免穿V領衣服令臉部比例向下延伸。反而穿圓領或企領設計可以縮短臉型長度，平衡面型。

婚紗配對推薦｜5. 身材高佻、微胖：A-line

A字型款式婚紗可以突出身形曲線，遮蓋腰部至臀部的贅肉。

婚紗配對推薦｜6. 身材高挑、瘦削：高領婚紗

韓式婚攝中經常出現的入膊樽領婚紗、高領婚紗，可展現新娘身形線條，配上高髻及頭紗，充滿女王般的氣勢。

婚紗配對推薦｜6. 身材高挑、瘦削：高領婚紗 (圖片由受訪者提供)

婚紗配對推薦｜7. 嬌小圓潤：一字肩

一字肩婚紗只需露出半邊肩膀，可以遮掩手臂大部分位置，突出性感的鎖骨，適合嬌小的微胖女生。另外，亦要避免選擇燈籠袖款、大拖尾或大裙擺的公主裙設計，容易給人笨重感。

婚紗配對推薦｜7. 嬌小圓潤：一字肩 (圖片由受訪者提供)

婚紗配對推薦｜8. 嬌小纖瘦：高領/長袖

不少女生都會以為長袖婚紗一定最顯瘦，其實非也，一不小心反而顯得手臂部位更粗。相反，嬌小纖瘦女生穿上具立體剪裁設計的高領或長袖婚紗可以提升氣勢，更顯華麗。