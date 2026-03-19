香港特色婚紗推薦｜8大本地婚紗店:簡約優雅/奢華民族風/手工訂製

【婚紗推薦2026/婚禮造型】想要打造最完美的婚禮造型，獨特的婚紗、禮服更能襯托出新娘子的美。考慮自己的婚禮造型時，除了個人偏好，更要準備充足，單是婚紗拍攝（Pre-wedding），已經會有2到3套服裝，加上婚禮當日的流程，整個婚禮所需的婚紗、禮服最少都要3套以上。



在結婚這個難忘的日子中，不少女生都會想穿上最美的嫁衣，而除了經典的拖尾、露背婚紗款式外，愛美的女生亦不妨參考以下的婚紗款式推薦，以特色婚紗禮服去打造獨特的婚禮造型。

婚紗款式推薦：1. 名牌高級訂製婚紗

婚紗款式推薦：2. 手工婚紗

婚紗款式推薦：3. 簡約輕婚紗

婚紗款式推薦：4. 時尚奢華婚紗

婚紗款式推薦：5. 復古婚紗

婚紗款式推薦：6. 民族風婚紗



特色婚紗、禮服打造獨特婚禮造型（《淚之女王》劇照）

擔心擇好心水婚紗款式後，又怕網上度量不合身，最怕遠程到港後發現無用武之地。婚紗店選擇花多眼亂，想要有質素、有門市可供試身？一於參考以下的香港本地婚紗店推薦！

香港特色婚紗店推薦：1. 初朵Hanah Bridal

近年輕婚紗成大熱，若然喜愛簡約婚紗款式、偏好韓系婚照的新娘，「初朵Hanah Bridal 」就十分合適你，輕鬆打造浪漫韓風形象，就連劉俊謙與蔡思韵日本結婚時亦是穿這個品牌的！

品牌以「為初開的花朵 披上最美的霓裳」的日本文化概念，主打日本、台灣的清新優雅風格，設計師品牌的婚紗及婚戒。稍為注意的是，品牌暫時未有個人化訂製服務，只提供預試及租借服務。

香港特色婚紗店推薦：2. S.A. Bridal

有留意婚紗拍攝的話，都會對韓國婚攝 S.A. Bridal 並不陌生。除了拍攝服務，品牌亦打造出另一韓作：韓國手造婚紗專門店「S.A. Bridal」，一條龍包辦了你的婚禮。品牌除了提供韓國的頂級手造婚紗外，亦有不少歐美高端品牌，店中可有不少意外驚喜，輕鬆打造仙氣造型。

香港特色婚紗店推薦：3. halo bridal

誰說舊就是老套、過氣？近年復古風潮回歸，《飯戲攻心2》中鄧麗欣 Stephy 所穿著的正正是歐美古董、復古婚紗，獨一無二亦不過時。榮獲新婚生活易大賞2023 新人最喜愛婚紗Top 10的halo bridal，店中收藏近百套歐美古董婚紗，由華麗的拖尾婚紗、公主服般的高領蕾絲婚紗到氣質飄逸的齊地婚紗都有。

香港特色婚紗店推薦：halo bridal（IG＠halobridal_hk）

香港特色婚紗店推薦：4. hosannawedding_shop

喜愛獨特的婚紗款式的話，超過廿年經驗的本地婚紗設計品牌，度身設計個人化，配合混搭設計與車功，加上小眾的布料以作婚紗，打造亮眼又不易撞的造型！

香港特色婚紗店推薦：5. Silentsiren.with Bridals'

看厭了白色婚紗？復古玩味的婚紗或許是你的首選。曾代表香港參加巴黎時裝週的 Silentsiren.with Bridals' ，由本地年輕婚紗設計師所創立，以印花、顏色對比強烈為主打。每套奢華民族風格的婚紗、禮服不單限量發售，更特別按照香港女生的身形設計，能夠展示最完美的身段同時不怕撞衫！

香港特色婚紗店推薦：6. Cocoon Bridal

婚禮當中，又怎能少得中式服飾出場的流程環節。對傳統舊式的旗袍、裙掛興趣不大的話，中西合璧的旗袍西式裙亦是個別具一格的選擇！品牌除了有多元化、摩登的本地原創婚紗，亦有人手刺繡的手工中式裙褂，再也不怕不懂穿襯或被身形所限！

香港婚紗店推薦：7. Kanalili

如果喜愛夢幻感的婚紗禮裙，不妨選擇由知名模特兒、KOL塈設計師Lilian Kan (簡幗儀)所打造的 Kanalili。品牌主要運用夢幻與極富少女感的視覺元素，例如蕾絲、刺繡、碎花、蝴蝶結以及透視布料等，配合輕婚紗的廓形，既有宮廷華麗感同時保有輕盈的機動性。

香港婚紗店推薦：8. Noel Chu Atelier

預算充足，又對歐美的簡潔線條，同時能突顯身材的婚紗禮裙有興趣的話，由極具聲望的星級設計師 Noel Chu (朱潔麗)打造的Noel Chu Atelier應該能夠滿足你。Noel的設計深受女星青睞，例如林憶蓮（Sandy Lam）、龔嘉欣、何天兒（Lily Ho）、Janice Man (文詠珊) 等人都曾穿過她的作品。 品牌主打立體剪裁，除了平日常見的禮裙設計，她更擅長將中式元素融入西式婚紗當中，無論想展現女人味、型格簡潔或創新都能被滿足到！