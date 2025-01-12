新春片單推薦｜21大必看：《望月》、《行運超人》等經典賀歲片

【新春片單｜DISNEY+ 1月片單】今個農曆新年，連同周未足足有5日假期，不僅能與家人好好相聚慶祝外，還可以好好休息！今年Disney+ 帶來了豐富的「農曆新年片單」，包括集合影帝影后演出的電影《海關戰線》、橫掃艾美獎的大熱作品《幕府將軍》、金憓秀主演的韓劇《揭密最前線》以及一系列經典的經典賀歲片，讓今個新春笑聲滿載。



新春片單 1. 《海關戰線》 1月24日上線

由謝霆鋒、張學友、吳鎮宇、林嘉欣、劉雅瑟、衛詩雅主演的《海關戰線》，講述周正禮（謝霆鋒 飾）任職海關，與上司張允南（張學友 飾）情同師徒。張Sir頂住高層壓力──直屬上司助理關長郭子強（吳鎮宇 飾）、作風強悍的情報科主管邵雅瑩(林嘉欣 飾) ── 推薦周正禮參與國際刑警組織的聯合行動，偵查早前一宗涉港的龐大軍火走私案。 周正禮聯同泰國情報員Ying（劉雅瑟 飾），深入軍火交易的活躍地域，追查幕後黑手。

新春片單 1. 《海關戰線》 1月24日上線（品牌提供）

新春片單 2. 《揭密最前線》 1月15日上線

由金憓秀、鄭星一、朱鐘赫等主演的《揭密最前線》，講述韓國收視率第一的新聞節目《揭密最前線》，多年為追求真相一直「踩鋼線」，因報導了一則極具爭議性的報道被廣告商逐漸唾棄，節目製作組的職業生涯面臨劃上句號。為求保住飯碗，以吳疏龍為首(金憓秀 飾)的組長將要接受挑戰，在有限的時間內偵破不可能的任務 — 揪出一直洩露團隊機密的「二五仔」，以及一宗長達二十年涉及著名演員失蹤的懸案。

新春片單 2. 《揭密最前線》 1月15日上線（品牌提供）

新春片單 3. 《The Untold Story of Mary Poppins: A Special Edition of 20/20 》 1月8日上線

為紀念《歡樂滿人間》上映60週年，這部一直被譽為華特迪士尼最偉大的電影傑作收錄了罕見的鏡頭、照片和故事，由這部電影中尚在人間的傳奇人物與大眾娓娓道來。

新春片單 3. 《The Untold Story of Mary Poppins: A Special Edition of 20/20 》 1月8日上線（品牌提供）

新春片單 4. 《尋蹤者》第2季 1月22日上線

《尋蹤者》第2季有Justin Hartley回歸，飾演寇特蕭，因為過去的坎坷經歷，他是一位孤狼式的生存主義者，受人信賴。他利用自己的直覺幫人尋找失蹤者並收取賞金。在律師瑞妮格林（費歐娜雷內 飾）、他的業務顧問葳瑪布魯因（艾比麥肯內尼 飾）和技術專家鮑伯艾克斯利（艾瑞克葛瑞斯 飾）的協助下，寇特將不遺餘力地完成工作。

新春片單 4. 《尋蹤者》第2季 1月22日上線（品牌提供）

新春片單 5. 《潛能探案組》 1月23日上線

《潛能探案組》由德魯戈達德（《良善之地》、《絕地救援》）編劇，凱特琳奧爾森主演，講述一位單親媽媽的故事，她具有非凡的心智。憑藉不拘一格的破案手法，她與一名循規蹈矩，但經驗豐富的警探（丹尼爾遜亞塔飾）結成一對不同尋常且勢不可擋的搭檔。本影集改編自大受歡迎的法國影集《高智商顧問》。

新春片單 5. 《潛能探案組》 1月23日上線（品牌提供）

新春片單 6. 《幕府將軍》 現已上線

《幕府將軍》故事發生在公元1600年的日本，攝政委員會的敵人正要聯合起來反對吉井虎長將軍，其時有人發現一艘神秘的歐洲船隻在附近的漁村外擱淺，虎長將軍正要為自己的生命而戰。

新春片單 6. 《幕府將軍》 現已上線（品牌提供）

新春片單 7. 《望月》 現已上線

《望月》由李靖筠、陳湛文、李麗珍及李芯駖主演，劇情父親在美珍（李靖筠 飾）小時候離家出走，從此一去不返，留下母親（李麗珍 飾）、大哥阿風（陳湛文 飾）和她。美珍在便利店工作，每天受盡經理的無理對待，唯有將心神寄托在交友app上認識的男生；阿風生意不順，加上與妻子（李芯駖 飾）分居，在家人面前唯有假裝恩愛；母親為家人勞心勞力，其實仍對多年前一件令丈夫離去的事感到遺憾。人有悲歡離合，他們終會意識到，能夠相聚一刻，就是最好的時光。

新春片單 7. 《望月》 現已上線（品牌提供）

▼▼▼【按圖看】更多Disney+ 1月新春片單推薦｜包括《行運超人》、《家有囍事 2020》、《賭神》、《國產凌凌漆》等等，都是很適合與親友一起觀影的經典賀歲片，大家都可以參考下！【按圖看】▼▼▼