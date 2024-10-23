香港品牌手袋不遜國外！高質本地設計推薦：Femance、Moonshaft

【香港品牌手袋推薦】提起時尚手袋，總會想到國際著名品牌。但其實香港也有不少出色本地品牌，不僅設計獨特和精緻，價格也更相宜較易入手，讓預算有限的女生也能選購到喜歡的手袋。這次《01女生》為大家集合了5個香港本地品牌手袋，一起支持香港本地創作！



香港品牌手袋推薦1. Femance - Calla HK$1,800

Femance是由兩位香港女生創立，致力創作適合日常搭配又不失設計感的手袋。品牌以流暢線條的設計，讓人留下深刻印象，其中以Calla系列手袋，最為人熟悉。手袋擁有簡約流暢的波浪形輪廓，配上拼色的肩帶可以隨意調節長短，無論是優雅的側揹，還是隨意的斜指都可輕鬆駕馭，是實用性極高的手袋。

香港品牌手袋推薦1. Femance - Calla HK$1,800（圖片來源：Femance）

香港品牌手袋推薦1. Femance - Calla HK$1,800（圖片來源：Femance）

香港品牌手袋推薦2. Moonshaft - Mini Double Zip 小牛皮手袋 HK$1,800

Moonshaft月軸是一家香港本土皮革奢侈品品牌，理念是反對當代速食時裝文化，堅持初心，為每個設計注入時下流行元素外亦兼具日常工作所需，讓大家都能以最合理的價錢製造極富質感的皮革製品。

其中集實用與時尚於一身的Mini Double Zip 小牛皮手袋，採用了厚度高達3毫米的頭層荔枝紋小牛皮，配以升級的五金配件和拉鏈，大幅提高了耐用性。手袋備有兩個獨立隔層，並設有雙拉鏈閉合，方便收納又實用；顏色方面目前共推出5種，分別是黑色、杏色、砂岩灰、太妃糖以及海藍寶石色，時尚又百搭。

香港品牌手袋推薦2. Moonshaft - Mini Double Zip 小牛皮手袋 HK$1,800

香港品牌手袋推薦2. Moonshaft - Mini Double Zip 小牛皮手袋 HK$1,800

香港品牌手袋推薦3. CAFUNÉ-Stance Bag HK$5,166

Cafuné是由Queenie Fan 和 Day Lau於2015年創立，其中Queenie是Cafuné的首席設計師，她曾在3.1 Phillip Lim、Coach 和rag＆bone等品牌工作，累積相當多的工作經驗，再結合自己的風格創作出一個個出色的手袋。

Cafuné Stance Bag是品牌經典手袋，靈感來自復古的斜揹手袋。手袋以C-Lock為中心，設計簡約大方，並採用棕石色紋理皮革製作而成，更耐用且不怕刮花，底部的腳也可讓手袋保持乾淨，設計很貼心。

香港品牌手袋推薦3. CAFUNÉ-Stance Bag HK$5,166（）

香港品牌手袋推薦4. PabePabe-SOCKET BOSTON LARGE HK$1,880

日常打扮偏向型格的女生，可以考慮PabePabe的手袋！品牌的設計初看是很天馬行空，將一些日常用品融入產品中，推出了長笛手袋、汽油桶手袋、MARY JANE手袋特等，不斷突破告種可能性，走在街上完全不用擔心「撞手袋」！

其中SOCKET BOSTON LARGE，是將隨處可見的插座融入於產品中，手袋亦是相當實用的款式，使日常造型更有趣！

香港品牌手袋推薦4. PabePabe-SOCKET BOSTON LARGE HK$1,880