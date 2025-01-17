拋花球用真/絲花？新娘化妝師公開最易忽略婚禮細節：1物常被遺忘

【籌備婚禮｜婚禮細節】大日子將至，新人心情難免緊張，希望盡可能做到盡善盡美。不過要婚禮當天流程頻密，事前需要處理的雜務細項可謂多不勝數。《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim以過來人身份並綜合多年工作經驗分享，溫馨提點新娘們最易忽略的五個婚禮細節。若然感覺已準備就緒，但仍擔心有錯漏的話，不妨留意以下細節，說不定能為你帶來啟發和提醒！



對於各位準新人而言，婚禮一生人一次，當然不容有失。大至酒席場地、儀式安排，小至回禮禮物、造型飾物等細節必須完美無缺，當中的無形壓力不禁令人無法喘息。新娘化妝師Mandy溫馨提醒各位準新人在籌備婚禮期間，任何情況下都以和為貴，互相支持陪伴，盡量配合。而新娘子亦不要因小事而破壞當天的好心情，即使遇到小錯誤，都是婚禮回憶之一，放開懷抱和接納，盡情享受當天的喜悅。

新娘最易忽略婚禮細節｜1. 臨急抱佛腳揀選婚禮飾物

結婚首飾飾物既可點綴新娘造型，亦可突顯出個人美感及風格。Mandy分享指，有新娘在婚攝前網購大量飾物，完成拍攝後閒置半年時間，直至結婚擺酒前才發現首飾出現氧化，但時間不容許她精挑細選，結果匆忙地購買質素一般的飾物頂替。

建議解決方法：宜提早選購



其實不少化妝師或婚紗裙褂店都有提供飾物租借服務，如 : 耳環和頸鏈等。準新娘可按個人喜好、面型、髮飾去揀選，亦可與化妝師討論，以鮮花或頭飾作為頭花。假如婚禮當天有多個造型，如裙褂、婚紗、晚裝等，建議預留更多時間搜羅高質飾物。



新娘最易忽略婚禮細節｜1. 臨急抱佛腳揀選婚禮首飾 (freepik)

新娘最易忽略婚禮細節｜2. 只著眼婚紗 遺忘頭紗

在西方歷史文化中，頭紗象徵堅貞純潔，可保護新娘容貌並抵擋邪靈。事至今天，頭紗是婚紗的一部分，增添華麗感之餘，亦可修飾身形。不過，許多準新人將焦點放在婚紗禮服上，忘記頭紗的重要性，結果看婚紗照時才感到可惜。

建議解決方法：選擇高清頭紗



頭紗有不同款式設計及長度選擇，建議可根據髮型和婚紗風格配襯。選擇高質兼高清的頭紗，相對比較薄和輕身，讓賓客能更清楚看見新娘妝容，亦讓攝影師更容易捕捉拍攝。



新娘最易忽略婚禮細節｜2. 只著眼婚紗 遺忘頭紗 (freepik)

新娘最易忽略婚禮細節｜3. 結婚蛋糕有特殊需求？

大婚日子當天一定要有結婚蛋糕才算完美！大多數新人在揀選結婚蛋糕時，都會比較著重蛋糕外觀，其實份量、顏色、裝飾、口味等元素都需留意。而部分酒店、婚宴場地都會為新人送上結婚蛋糕以表祝福，假如新人決定訂製個人化結婚蛋糕，交收時叮囑兄弟姐妹多加留意裝飾及造型，因為Mandy分享指曾經有蛋糕店出錯，令新人被迫放棄名牌裝飾。

建議解決方法：再三確認蛋糕及運送資料



顧及婚禮主題、環境及來賓人數，若長輩親友較多，建議考慮低糖選擇。另外，新人需與蛋糕店溝通清楚運送時間及注意保質時限，以免影響口感。當蛋糕運送到達時，務必核對清楚款式，特別是設有新人名牌裝飾的結婚蛋糕。



新娘最易忽略婚禮細節｜3. 結婚蛋糕有特殊需求？ (受訪者提供)

新娘最易忽略婚禮細節｜4. 禮服與背景「撞色」

要打造一場浪漫婚禮，婚禮佈置是極為重要一環。不少新人希望整個婚禮用色一致，採用同色系設計，結果新人禮服、婚宴枱布與背景融為一體，再漂亮的婚紗也變得不起眼。

建議解決方法：以對比色或漸層色為主



在構思婚禮佈置時候，需以現場實際環境為首要考量，留意主題背景版與婚紗禮服的顏色，避免出現完全撞色情況。此外，若迎賓枱和相簿枱空間有限，避免擺放過多擺設，造成壓逼感。



新娘最易忽略婚禮細節｜4. 禮服與背景「撞色」

新娘最易忽略婚禮細節｜5. 拋花球用真花？

為追求理想中的拍攝效果，不少新人會選用新鮮花。其實真花價錢較昂貴，其主幹較重，莖部亦易傷人，危險性較高。

建議解決方法：揀選絲花花球

為減低風險，顧及賓客安全和保持花球完美狀態，建議選用絲花花球，價格合宜而且較輕身。揀選花球色系時，建議與婚禮花藝及各造型可互相配襯，如姊妹手花、新郎兄弟襟花、花車佈置等。

